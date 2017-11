დონალდ ტრამპი ვლადიმერ პუტინს არ დაელაპარაკა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => vladimer-putini [2] => ashsh-ruseti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186264 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => vladimer-putini [2] => ashsh-ruseti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 186264 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 70 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => vladimer-putini [2] => ashsh-ruseti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => vladimer-putini [2] => ashsh-ruseti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (186264) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16085,70,368) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 186017 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-10 11:59:23 [post_date_gmt] => 2017-11-10 07:59:23 [post_content] => რუსეთის პრეზიდენტი, ვლადიმერ პუტინი, ვიეტნამში უკვე ჩავიდა. კრემლის ლიდერი ვიეტნამში აზიის ეკონომიკური სამიტს დაესწრება. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. სამიტის ფარგლებში ვლადიმერ პუტინი ბიზნესსაბჭოს წევრებს შეხვდება, ხოლო ვიეტნამის პრეზიდენტ ჩან დაი კუანგთან APEC- ის ქვეყნებიის მიზნებსა და ამოცანებს, ასევე მომავალი წლის გეგმებს განიხილავს. გარდა ამისა, რუსეთის სახელმწიფოს მეთაური ასევე გამართავს რიგ ორმხრივ მოლაპარაკებებს. ჯერჯერობით უცნობია, აზია-წყნარი ოკეანის ქვეყნების ეკონომიკური თანამშრომლობის სამიტის ფარგლებში, შედგება თუ არა დონალდ ტრამპისა და ვლადიმერ პუტინის პირისპირ შეხვედრა. [post_title] => ვლადიმერ პუტინი ვიეტნამში ჩავიდა [ვიდეო] [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vladimer-putini-vietnamshi-chavida-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-10 11:59:23 [post_modified_gmt] => 2017-11-10 07:59:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186017 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 185764 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-09 14:20:46 [post_date_gmt] => 2017-11-09 10:20:46 [post_content] => აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის, რექს ტილერსონის, განცხადებით, საბოლოო გადაწყვეტილება, შედგება თუ არა დონალდ ტრამპსა და ვლადიმერ პუტინს შორის შეხვედრა, მიღებული არ არის. ამის შესახებ სააგენტო „როიტერსი“ იუწყება. აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის თქმით, ვიეტნამში აზია-წყნარი ოკეანის ქვეყნების ეკონომიკური თანამშრომლობის სამიტის ფარგლებში ორი ქვეყნის ლიდერს შორის შეხვედრა იმ შემთხვევაში შედგება, თუ არსებითად განსახილელი თემები იქნება. რექს ტილერსონმა აღნიშნა, რომ არასოდეს ყოფილა შეთანხმება სამიტის ფარგლებში ოფიციალური ორმხრივი შეხვედრის შესახებ. „მოლაპარაკებები სამიტის ფარგლებში გამორიცხული არ არის, ვინაიდან ეს ჩვეულებრივი პრაქტიკაა. თუმცა, საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის“, - დასძინა რექს ტილერსონმა. აღსანიშნავია, რომ დღეს რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწემ, იური უშაკოვმა, ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დონალდ ტრამპსა და ვლადიმერ პუტინს შორის შეხვედრა ხვალ შედგება. [post_title] => საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის - რექს ტილერსონი ტრამპი-პუტინის შეხვედრაზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saboloo-gadawyvetileba-jer-mighebuli-ar-aris-reqs-tilersoni-trampi-putinis-shekhvedraze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-09 14:21:05 [post_modified_gmt] => 2017-11-09 10:21:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=185764 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 185690 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-09 13:46:00 [post_date_gmt] => 2017-11-09 09:46:00 [post_content] => რუსეთის პრეზიდენტი, ვლადიმერ პუტინი აშშ-ს პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს 10 ნოემბერს ვიეტნამში შეხვდება. ამის შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის თანაშემწემ, იური უშაკოვმა, ჟურნალისტებს განუცხადა და დასძინა, რომ შეხვედრის ზუსტი საათი ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. შეხვედრა აზია-წყნარი ოკეანის ქვეყნების ეკონომიკური თანამშრომლობის სამიტის ფარგლებში შედგება. დონალდ ტრამპისა და ვლადიმერ პუტინის პირველი პირისპირი შეხვედრა ჰამბურგში, „დიდი ოცეულის“ სამიტის ფარგლებში შედგა. [post_title] => ხვალ ტრამპი პუტინს შეხვდება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => khval-trampi-putins-shekhvdeba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-09 13:46:00 [post_modified_gmt] => 2017-11-09 09:46:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=185690 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 186017 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-11-10 11:59:23 [post_date_gmt] => 2017-11-10 07:59:23 [post_content] => რუსეთის პრეზიდენტი, ვლადიმერ პუტინი, ვიეტნამში უკვე ჩავიდა. კრემლის ლიდერი ვიეტნამში აზიის ეკონომიკური სამიტს დაესწრება. ინფორმაციას რუსული მედია ავრცელებს. სამიტის ფარგლებში ვლადიმერ პუტინი ბიზნესსაბჭოს წევრებს შეხვდება, ხოლო ვიეტნამის პრეზიდენტ ჩან დაი კუანგთან APEC- ის ქვეყნებიის მიზნებსა და ამოცანებს, ასევე მომავალი წლის გეგმებს განიხილავს. გარდა ამისა, რუსეთის სახელმწიფოს მეთაური ასევე გამართავს რიგ ორმხრივ მოლაპარაკებებს. ჯერჯერობით უცნობია, აზია-წყნარი ოკეანის ქვეყნების ეკონომიკური თანამშრომლობის სამიტის ფარგლებში, შედგება თუ არა დონალდ ტრამპისა და ვლადიმერ პუტინის პირისპირ შეხვედრა. [post_title] => ვლადიმერ პუტინი ვიეტნამში ჩავიდა [ვიდეო] [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => vladimer-putini-vietnamshi-chavida-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-10 11:59:23 [post_modified_gmt] => 2017-11-10 07:59:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=186017 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 277 [max_num_pages] => 93 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 444d4b2c026b18c4e10c8be8e71e0c58 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )