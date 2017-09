ტრამპის გადაწყვეტილებით, შტატების ტერიტორიაზე 8 ქვეყნის მოქალაქეებს შესვლა აეკრძალათ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167543 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 167543 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 70 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (167543) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (201,70) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 167547 [post_author] => 15 [post_date] => 2017-09-25 22:38:51 [post_date_gmt] => 2017-09-25 18:38:51 [post_content] => ჩრდილოეთ კორეის საგარეო საქმეთა მინისტრის რი იონ ჰოს შეფასებით, აშშ-ის პრეზიდენტ დონალლდ ტრამპის ბოლო განცხადებები „ომის გამოცხადების“ ტოლფასია და ფხენიანს აქვს უფლება, ჩამოაგდოს აშშ-ის სტრატეგიული ბომბდამშენი მაშინაც კი, როცა ის არ იმყოფება ჩრდილოეთ კორეის საჰაერო სივრცეში. რი იონ ჰოს განცხადებით, ჩრდილოეთი კორეა განიხილავს „ყველა შესაძლებლობას“ აშშ-ს მოქმედებაზე საპასუხოდ. „მთელს მსოფლიოს უნდა ახსოვდეს, რომ აშშ-მა პირველმა გამოუცხადა ომი ჩვენს ქვეყანას,“- აღნიშნა ჩრდილოეთ კორეის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. აშშ-ის სტრატეგიულმა ბომბდამშენებმა, რომლებსაც თან ახლდა საბრძოლო თვითმფრინავები, 23 სექტემბერს გაიფრინეს საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში, ჩრდილოეთ კორეის აღმოსავლეთით. აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა „შეშლილი“ უწოდა კიმ ჩენ ინს გასულ კვირაში - მას შემდეგ, რაც ერთი დღით ადრე კიმ ჩენ ინმა ტრამპი მოიხსენია „არანორმალურ ამერიკელ ჭკუასუსტ ბებრად“. ჩრდილოეთ კორეა თვლის, რომ ტრამპის განცხადებები „ომის გამოცხადების" ტოლფასია რვა ქვეყნის მოქალაქეებს აშშ-ში შესვლა შეეზღუდათ

ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა, დონალდ ტრამპმა, ხელი მოაწერა ახალ ანტიმიგრაციულ ბრძანებას, რომელიც აშშ-ში 8 ქვეყნის მოქალაქეების შესვლას ზღუდავს. ამის შესახებ თეთრი სახლის საიტზე გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი. ბრძანების თანახმად, შეზღუდვები შეეხება ირანის, ლიბიის, სომალის, სირიის, იემენის, ჩადის, ჩრდილოეთ კორეის და ვენესუელას მოქალაქეებს. შვიდი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის გაურკვეველი ვადით იმიგრაციული და არაიმიგრაციული ვიზებით შესვლა იზღუდება, ხოლო ვენესუელას შემთხვევაში აკრძალვა მხოლოდ ჩინოსნებზე ვრცელდება. ახალ ბრძანებას ტრამპმა ხელი 24 სექტემბერს წინა დოკუმენტის მოქმედების ვადის ამოწურისთანავე მოაწერა. "ტყუილია. სტივენ კარიმ თავიდანვე თქვა, რომ არ წავიდოდა. ასე რომ, არ ყოფილა არანაირი მიწვევა. თეთრ სახლში ვიზიტი დიდი პატივი იყო იქამდე, სანამ შენ არ გამოჩნდი იქ", - მიმართა ტრამპს "კლივლენდის" ვარსკვლავმა ლებრონ ჯეიმსმა. "აშშ-ის პრეზიდენტი, რომლის გვარი ასოცირდება ჩხუბთან და ბოღმასთან. მისი სიტყვები ასოცირდება ზიზღთან და განხეთქილებასთან. მას არ შეუძლია ამერიკა ისევ უდიდესად აქციოს", - დაწერა "ტვიტერზე" "ლეიკერსის" ლეგენდამ კობი ბრაიანტმა. "ყველაფერი წესრიგშია, "უორიორზ". შესაძლოა, ორი თვის შემდეგ, თავად დონალდ ტრამპა ვერ შეძლოს თეთრი სახლის მონახულება", - ეს "ჩიკაგოს" ცენტრის რობინ ლოპესის სიტყვებია. პრეზიდენტები ასე არ იქცევიან: ვარსკვლავები დონალდ ტრამპს აუმხედრდნენ

ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებას NBA-ის მოქმედი და ყოფილი კალათბურთელების მკვეთრი კრიტიკა მოჰყვა იმის თაობაზე, რომ აუქმებს თეთრ სახლში NBA-ს ჩემპიონ გუნდთან ტრადიციულ შეხვედრას. „თეთრ სახლში ვიზიტი დიდი პატივია ჩემპიონი გუნდისთვის. ორი დღის წინ, თავის "ტვიტერზე" დაწერა ტრამპმა. სტივენ კარი ყოყმანობს, ამიტომაც, ჩვენი მოწვევა გაუქმებულია!" „თუ სიმართლე გაინტერესებთ, ეს რაღაც აბსურდია. არ ვიცი, რატომ გადაწყვიტა მან ჩემი სახელის ხსენება და არა ვინმე სხვისი. ასეთი მოქმედება არ შეესაბამება ქვეყნის ლიდერის სტატუსს. ლიდერები ასე არ იქცევიან", - მოჰყავს The Washington Post-ს "გოლდენ სტეიტის" ლიდერის სტივენ კარის სიტყვები. ჩრდილოეთ კორეა თვლის, რომ ტრამპის განცხადებები „ომის გამოცხადების" ტოლფასია

ჩრდილოეთ კორეის საგარეო საქმეთა მინისტრის რი იონ ჰოს შეფასებით, აშშ-ის პრეზიდენტ დონალლდ ტრამპის ბოლო განცხადებები „ომის გამოცხადების" ტოლფასია და ფხენიანს აქვს უფლება, ჩამოაგდოს აშშ-ის სტრატეგიული ბომბდამშენი მაშინაც კი, როცა ის არ იმყოფება ჩრდილოეთ კორეის საჰაერო სივრცეში. რი იონ ჰოს განცხადებით, ჩრდილოეთი კორეა განიხილავს „ყველა შესაძლებლობას" აშშ-ს მოქმედებაზე საპასუხოდ. „მთელს მსოფლიოს უნდა ახსოვდეს, რომ აშშ-მა პირველმა გამოუცხადა ომი ჩვენს ქვეყანას,"- აღნიშნა ჩრდილოეთ კორეის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. აშშ-ის სტრატეგიულმა ბომბდამშენებმა, რომლებსაც თან ახლდა საბრძოლო თვითმფრინავები, 23 სექტემბერს გაიფრინეს საერთაშორისო საჰაერო სივრცეში, ჩრდილოეთ კორეის აღმოსავლეთით. აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა „შეშლილი" უწოდა კიმ ჩენ ინს გასულ კვირაში - მას შემდეგ, რაც ერთი დღით ადრე კიმ ჩენ ინმა ტრამპი მოიხსენია „არანორმალურ ამერიკელ ჭკუასუსტ ბებრად".