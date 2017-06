დონალდ ტრამპის განცხადებები აშშ–ს ტურისტულ ინდუსტრიას აზარალებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh [2] => turizmi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137045 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh [2] => turizmi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137045 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 70 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh [2] => turizmi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh [2] => turizmi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137045) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (201,70,289) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 136530 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-05 17:50:14 [post_date_gmt] => 2017-06-05 13:50:14 [post_content] => ფლორიდას შტატში, ქალაქ ორლანდოში სროლის შედეგად რამდენიმე ადამიანი გარდაიცვალა, ინფორმაციას „ბიბისი“ ავრცელებს. სხვა დეტალები, ამ დროითვის, უცნობია. შტატის პოლიციის ხელმძღვანელი რამდენიმე წუთში ბრიფინგს გამართავს. სამართალდამცველების ინფორმაციით, ინციდენტი დასრულებულია. [post_title] => სროლა ორლანდოში - არიან გარდაცვლილები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => srola-orlandoshi-arian-gardacvlilebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-05 17:50:14 [post_modified_gmt] => 2017-06-05 13:50:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136530 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 136287 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-06-04 12:16:54 [post_date_gmt] => 2017-06-04 08:16:54 [post_content] => აშშ-ს პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, ლონდონის ტერაქტის შემდეგ ორი ტვიტი გამოაქვეყნა. პირველში ლონდონი ნახსენები არ არის თუმცა, სწორედ ამ თემას ეხმიანება. "ჩვენ უნდა ვიყოთ ჭკვიანები, ფხიზლად და მკაცრად. ჩვენ გვჭირდება, რომ სასამართლომ უფლებები დაგვიბრუნოს. ჩვენ გვჭირდება მგზავრობის აკრძალვა, როგორც უსაფრთხოების დამატებითი დონე", - წერს ტრამპი. We need to be smart, vigilant and tough. We need the courts to give us back our rights. We need the Travel Ban as an extra level of safety! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2017 აშშ-ს პრეზიდენტი მეორე ტვიტით მხარდაჭერას ჰპირდება ლონდონს და დაღუპულთა ოჯახებს თანაურძნობს. "აშშ როგორც შეეძლება დაეხმარება ლონდონსა და მთლიანად დიდ პრიტანეთს. ჩვენ თქვენს გვერდით ვიქნებით. ღმერთი გფარავდეთ" Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there - WE ARE WITH YOU. GOD BLESS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2017 ლონდონში ტერაქტი გუშინ, ადგილობრივი დროით, 22:00 საათზე მოხდა. ტერორისტები “ლონდონ ბრიდჯზე” მიკროავტობუსით შევარდნენ და ხალხს გადაუარეს, შემდეგ კი 3 თავდამსხმელი, ირგვლივ მყოფების დანით დაშავებას ცდილობდა. დაღუპულია 6 ადამიანი. დაშავებულებს ამ დრომდე ითვლიან. [post_title] => ტრამპი ლონდონის ტერაქტს ტვიტერში ეხმაურება: ჩვენ გვჭირდება უსაფრთხოების დამატებითი დონე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => trampi-londonis-teraqts-tvitershi-ekhmaureba-chven-gvchirdeba-usafrtkhoebis-damatebiti-done [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-04 12:16:54 [post_modified_gmt] => 2017-06-04 08:16:54 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136287 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 136054 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-06-03 09:29:23 [post_date_gmt] => 2017-06-03 05:29:23 [post_content] => ამერიკელმა ოსკაროსანმა მსახიობმა, ლეონარდო დიკაპრიომ ამერიკის პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილება, ქვეყნის კლიმატის შეთანხმებიდან გამოყვანასთან დაკავშირებით, მწვავედ გააკრიტიკა. „ჩვენი პლანეტა დაზარალდა და ახლა საჭირო ზომების მიღება იმაზე მნიშვნელოვანია, ვიდრე ოდესმე“ - განაცხადა დიკაპრიომ. აღნიშნული გადაწყვეტილების წინააღმდეგ გამოვიდა რეჟისორი მაიკლ მურიც და ვაშინგტონის გადაწყვეტილება მან „კაცობრიობის წინაშე ჩადენილ დანაშაულად“ შეაფასა. [post_title] => დიკაპრიო ტრამპის გადაწყვეტილებაზე: ჩვენი პლანეტა დაზარალდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dikaprio-trampis-gadawyvetilebaze-chveni-planeta-dazaralda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-02 15:32:12 [post_modified_gmt] => 2017-06-02 11:32:12 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136054 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 136530 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-05 17:50:14 [post_date_gmt] => 2017-06-05 13:50:14 [post_content] => ფლორიდას შტატში, ქალაქ ორლანდოში სროლის შედეგად რამდენიმე ადამიანი გარდაიცვალა, ინფორმაციას „ბიბისი“ ავრცელებს. სხვა დეტალები, ამ დროითვის, უცნობია. შტატის პოლიციის ხელმძღვანელი რამდენიმე წუთში ბრიფინგს გამართავს. სამართალდამცველების ინფორმაციით, ინციდენტი დასრულებულია. [post_title] => სროლა ორლანდოში - არიან გარდაცვლილები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => srola-orlandoshi-arian-gardacvlilebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-05 17:50:14 [post_modified_gmt] => 2017-06-05 13:50:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=136530 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 492 [max_num_pages] => 164 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 42eb6800db73fc2a1abe01ce246db2bc [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )