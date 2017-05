დონალდ ტრამპის მიერ ხელმოწერილი საკანონმდებლო აქტით, დაწესდა შეზღუდვა ნებისმიერ აშშ დაფინანსებაზე იმ სახელმწიფოსი, რომელიც არ აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh [2] => saqartvelo [3] => saaqartvelos-suvereniteti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128280 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh [2] => saqartvelo [3] => saaqartvelos-suvereniteti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 128280 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 70 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh [2] => saqartvelo [3] => saaqartvelos-suvereniteti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => ashsh [2] => saqartvelo [3] => saaqartvelos-suvereniteti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (128280) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (201,70,15457,505) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 128241 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-05 23:11:12 [post_date_gmt] => 2017-05-05 19:11:12 [post_content] => საქართველოსთან დაკავშირებით, ევროპის მინისტრთა კომიტეტის საბჭოს მიერ ხუთშაბათს მიღებულ გადაწყვეტილებას რუსეთი ტენდენციურს და არაკონსესურს" უწოდებს. როგორც რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, რომ 3 მაისს ევროპის მინისტრთა კომიტეტის საბჭომ კენჭისყრის შედეგად დაამტკიცა „მორიგი არაკონსენსუსური გადაწყვეტილება საქართველოს შესახებ“. „რია ნოვისტის“ ცნობით, ამის გამო, რუსეთი სერიოზულად დაფიქრდება გაგრძელდეს თუ არა საქართველოსთან ჟენევის მოლაპარაკებები მიმდინარე ფორმატში. „თბილისი, დასავლეთის მფარველობით, აგრძელებს აწარმოოს საერთაშორისო ბაზრებზე პოლიტიკური ინტერესების დაცვა და ცრუ პროპაგანდა, რომლის ერთადერთი მიზანია მეზობლებთან არ ჰქონდეს ნორმალური ურთიერთობები. საქართველოს დელეგაცია სისტემატურად ამბობს უარს, კონსტრუქციულად ითანამშრომლოს ჟენევის დისკუსიებში ამიერკავკასიაში უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით. ამ სიტუაციაში გვიწევს სერიოზულად დავფიქრდეთ არსებული ფორმატით ჟენევის შეხვედრების გაგრძელებაზე“, - ნათქვამია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. 3 მაისს ევროსაბჭომ უპრეცედენტო გადაწყვეტილება მიიღო. დოკუმენტში პირველად დაფიქსირდა, რომ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში შექმნილი ვითარება რუსეთის ფედერაციასა და საქართველოს შორის კონფლიქტია. ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფორმატი შეიქმნა საქართველოსა და რუსეთს შორის 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესაბამისად და მისი პირველი რაუნდი გაიმართა 2008 წლის 15 ოქტომბერს. [post_title] => რუსეთმა შესაძლოა საქართველოსთან მოლაპარაკებები შეწყვიტოს? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rusetma-shesadzloa-saqartvelostan-molaparakebebi-shewyvitos [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-05 23:12:48 [post_modified_gmt] => 2017-05-05 19:12:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=128241 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 128229 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-05 20:59:05 [post_date_gmt] => 2017-05-05 16:59:05 [post_content] => საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, გიორგი კვირიკაშვილი, ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის, მაიკ პენსის მიწვევით, 8-10 მაისს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს ეწვევა. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში, თეთრ სახლში გაიმართება საქართველოს მთავრობის მეთაურის შეხვედრა აშშ-ის ვიცე-პრეზიდენტთან, მაიკ პენსთან. ასევე, გიორგი კვირიკაშვილს სახელმწიფო დეპარტამენტში უმასპინძლებს აშშ-ის სახელმწიფო მდივანი, რექს ტილერსონი. დაგეგმილია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის შეხვედრები აშშ-ის სენატის სხვადასხვა კომიტეტის თავმჯდომარეებთან. აშშ-ში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში, გიორგი კვირიკაშვილი ასევე შეხვდება აშშ-ის წამყვანი საექსპერტო წრეების წარმომადგენლებს. საქართველოს დელეგაციის შემადგენლობაში საგარეო საქმეთა მინისტრი, მიხეილ ჯანელიძე, პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი საგარეო ურთიერთობების საკითხებში, თედო ჯაფარიძე და საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე, დავით ზალკალიანი იმყოფებიან. [post_title] => გიორგი კვირიკაშვილი აშშ-ში მიიწვიეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-kvirikashvili-ashsh-shi-miiwvies [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-05 20:59:05 [post_modified_gmt] => 2017-05-05 16:59:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=128229 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 127844 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-05-04 20:54:01 [post_date_gmt] => 2017-05-04 16:54:01 [post_content] => დონალდ ტრამპის პრეზიდენტის რანგში პირველ საერთაშორისო ვიზიტებს ისრაელში, ვატიკანსა და საუდის არაბეთში გამართავს. ამის შესახებ გამოცემა „პოლიტიკო“ თეთრ სახლში ორ ოფიციალურ წყაროზე დაყრდნობით იუწყება. გამოცემის თანახმად, ტრამპის ვიზიტები მაისის ბოლოს დაიწყება. გამოცემის ინფორმაციით, თეთრ სახლთან დონალდ ტრამპის იერუსალიმში ვიზიტის ორგანიზებასთან დაკავშირებული მოლაპარაკებები უკვე მიმდინარეობს. [post_title] => დონალდ ტრამპი ვიზიტებს იწყებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => donald-trampi-vizitebs-iwyebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-04 21:03:40 [post_modified_gmt] => 2017-05-04 17:03:40 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=127844 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 128241 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-05 23:11:12 [post_date_gmt] => 2017-05-05 19:11:12 [post_content] => საქართველოსთან დაკავშირებით, ევროპის მინისტრთა კომიტეტის საბჭოს მიერ ხუთშაბათს მიღებულ გადაწყვეტილებას რუსეთი ტენდენციურს და არაკონსესურს" უწოდებს. როგორც რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, რომ 3 მაისს ევროპის მინისტრთა კომიტეტის საბჭომ კენჭისყრის შედეგად დაამტკიცა „მორიგი არაკონსენსუსური გადაწყვეტილება საქართველოს შესახებ“. „რია ნოვისტის“ ცნობით, ამის გამო, რუსეთი სერიოზულად დაფიქრდება გაგრძელდეს თუ არა საქართველოსთან ჟენევის მოლაპარაკებები მიმდინარე ფორმატში. „თბილისი, დასავლეთის მფარველობით, აგრძელებს აწარმოოს საერთაშორისო ბაზრებზე პოლიტიკური ინტერესების დაცვა და ცრუ პროპაგანდა, რომლის ერთადერთი მიზანია მეზობლებთან არ ჰქონდეს ნორმალური ურთიერთობები. საქართველოს დელეგაცია სისტემატურად ამბობს უარს, კონსტრუქციულად ითანამშრომლოს ჟენევის დისკუსიებში ამიერკავკასიაში უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით. ამ სიტუაციაში გვიწევს სერიოზულად დავფიქრდეთ არსებული ფორმატით ჟენევის შეხვედრების გაგრძელებაზე“, - ნათქვამია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში. 3 მაისს ევროსაბჭომ უპრეცედენტო გადაწყვეტილება მიიღო. დოკუმენტში პირველად დაფიქსირდა, რომ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში შექმნილი ვითარება რუსეთის ფედერაციასა და საქართველოს შორის კონფლიქტია. ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფორმატი შეიქმნა საქართველოსა და რუსეთს შორის 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესაბამისად და მისი პირველი რაუნდი გაიმართა 2008 წლის 15 ოქტომბერს. [post_title] => რუსეთმა შესაძლოა საქართველოსთან მოლაპარაკებები შეწყვიტოს? [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rusetma-shesadzloa-saqartvelostan-molaparakebebi-shewyvitos [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-05 23:12:48 [post_modified_gmt] => 2017-05-05 19:12:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=128241 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 264 [max_num_pages] => 88 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 0b270a8fe5df1d98b7b428ca250feb6f [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )