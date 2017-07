დონალდ ტრამპისა და ვლადიმერ პუტინის პირისპირ შეხვედრა დაიწყო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vladimer-putini [1] => donald-prampi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144480 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => vladimer-putini [1] => donald-prampi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144480 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 368 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => vladimer-putini [1] => donald-prampi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => vladimer-putini [1] => donald-prampi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (144480) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (17061,368) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 144498 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-07-07 21:35:31 [post_date_gmt] => 2017-07-07 17:35:31 [post_content] => აშშ-ის პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპისა და რუსეთის პრეზიდენტის, ვლადიმერ პუტინის შეხვედრამ 2 საათს გადააჭარბა. შეხვედრა „დიდი ოცეულის“ სამიტის ფარგლებში გაიმართა. აშშ-ის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით, პრეზიდენტ პუტინთან ერთად აშშ-სა და რუსეთის ურთიერთობებისთვის დადებით შედეგებს მოელის. ვლადიმერ პუტინმა კი განაცხადა, რომ ამგვარი პირისპირი შეხვედრები საერთაშორისო კუთხით მნიშვნელოვანია. "პუტინთან შეხვედრა მექნება. მას უნდა, რომ 2018 წლის მსოფლიო თასისთვის რაღაცეები გავაკეთო. პუტინის ფანი ვარ, ძალიან მიყვარს. ყველაფერი შეიძლება მოხდეს. ჩვენ ამის შესახებ 2 თვის წინ ვისაუბრეთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მას პირადად შევხვდე და ეს საკითხი განვიხილოთ", - განაცხადა მარადონამ. რუსეთში მსოფლიოს საფეხბურთო ჩემპიონატი 2018 წლის 14 ივნისიდან 15 ივლისამდე გაიმართება. 