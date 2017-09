დონალდ ტრამპმა გაერო გააკრიტიკა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => gaero [2] => ashsh ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165026 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => gaero [2] => ashsh ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165026 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 70 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => gaero [2] => ashsh ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => gaero [2] => ashsh ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (165026) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (201,70,190) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 164667 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-18 12:41:21 [post_date_gmt] => 2017-09-18 08:41:21 [post_content] => აშშ-ის პრეზიდენტმა, დონალდ სტამპმა, სოციალურ ქსელ ტვიტერში გამოაქვეყნა გიფი, რომელშიც ჩანს თავად პრეზიდენტი უზარმაზარი გოლფის კლუბში. ვიდეოში, ასევე, ჩანს საპრეზიდენტო კამპანიის დროს ტრამპის ყოფილი კონკურენტი, ჰილარი კლინტონი, გოლფის ბურთით. აღნიშნულ ინფორმაციას BBC ავრცელებს. https://twitter.com/Fuctupmind/status/908163011793358848 გიფში ჩანს, როგორ ურტყამს თეთრი სახლის ლიდერი გოლფის ბურთს ჯოხს. ასხლეტილი ბურთი კი ხვდება ჰილარი კლინტონს, რომელიც ამ დროს თვითმფრინავში ადის. კადრები ისეა რედაქტირებული, რომ ისე გამოჩნდეს, თითქოს კლინტონს დაცემამდე გოლფის ბურთი ხვდება. BBC-ის ინფორმაციით, ეს გიფი მეტყველებს იმაზე, რომ პრეზიდენტი ტრამპი კიდევ ავლენს სოციალური მედიის ძველ ჩვევებს, რასაც სწრაფადვე თეთრი სახლის ლიდერის კრიტიკა მოჰყვება ხოლმე. ოფიციალურ თეთრ სახლში აღნიშნულ ტვიტთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებენ. [post_title] => დონალდ ტრამპმა ტვიტერში, ჰილარი კლინტონის საპასუხოდ, გიფი დაპოსტა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => donald-trampma-tvitershi-hilari-klintonis-sapasukhod-gifi-daposta [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-18 13:08:18 [post_modified_gmt] => 2017-09-18 09:08:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=164667 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 164550 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-18 11:01:58 [post_date_gmt] => 2017-09-18 07:01:58 [post_content] => აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კორეის ლიდერთან მუნ ჩჟე ინთან სატელეფონო საუბრისას ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს კიმ ჩენ ინს „ადამიანი რაკეტა“ უწოდა. ამის შესახებ პრეზიდენტი "ტვიტერის" პირად გვერდზე წერს. „შაბათს, საღამოს, სამხრეთ კორეის პრეზიდენტს, მუნ ჩჟე ინს, ვესაუბრე. ვკითხე, როგორ ბრძანდება "ადამიანი რაკეტა,“ - წერს ტრამპი. მანამდე გავრცელებული ინფორმაციით, ამერიკისა და სამხრეთ კორეის პრეზიდენტები, სატელეფონო საუბრისას, ბალისტიკური რაკეტების გამოცდის გამო, ფხენიანზე ზეწოლის გაძლიერებაზე შეთანხმდნენ. [post_title] => დონალდ ტრამპმა ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს "ადამიანი რაკეტა" უწოდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => donald-trampma-chrdiloet-koreis-liders-adamiani-raketa-uwoda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-18 11:01:58 [post_modified_gmt] => 2017-09-18 07:01:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=164550 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 164336 [post_author] => 17 [post_date] => 2017-09-15 22:45:35 [post_date_gmt] => 2017-09-15 18:45:35 [post_content] => ლონდონის მეტროში დღეს მომხდარი აფეთქების შემდეგ, ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ახალი შეთავაზებით გამოდის. მისი თქმით, ტერორიზმთან საბრძოლველად, საჭიროა, ინტერნეტი გაითიშოს. ამის შესახებ მან ტვიტერის პირად გვერდზე დაწერა. „ტერორისტებთან მკაცრი მოქცევაა საჭირო. მათი ძირითადი ინსტრუმენტი ინტერნეტია, ჩვენ უნდა გავთიშოთ და უკეთესად გამოვიყენოთ ის“, - წერს ამერიკის ლიდერი. ლონდონის მეტროში აფეთქების შედეგად, სადაც ვაგონში თვითნაკეთი ბომბი ამოქმედდა, ბოლო ინფორმაციით, 29 ადამიანი დაშავდა. [post_title] => ტრამპი ინტერნეტის გათიშვის ინიციატივით გამოდის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => trampi-internetis-gatishvis-iniciativit-gamodis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-15 22:45:35 [post_modified_gmt] => 2017-09-15 18:45:35 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=164336 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 164667 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-18 12:41:21 [post_date_gmt] => 2017-09-18 08:41:21 [post_content] => აშშ-ის პრეზიდენტმა, დონალდ სტამპმა, სოციალურ ქსელ ტვიტერში გამოაქვეყნა გიფი, რომელშიც ჩანს თავად პრეზიდენტი უზარმაზარი გოლფის კლუბში. ვიდეოში, ასევე, ჩანს საპრეზიდენტო კამპანიის დროს ტრამპის ყოფილი კონკურენტი, ჰილარი კლინტონი, გოლფის ბურთით. აღნიშნულ ინფორმაციას BBC ავრცელებს. https://twitter.com/Fuctupmind/status/908163011793358848 გიფში ჩანს, როგორ ურტყამს თეთრი სახლის ლიდერი გოლფის ბურთს ჯოხს. ასხლეტილი ბურთი კი ხვდება ჰილარი კლინტონს, რომელიც ამ დროს თვითმფრინავში ადის. კადრები ისეა რედაქტირებული, რომ ისე გამოჩნდეს, თითქოს კლინტონს დაცემამდე გოლფის ბურთი ხვდება. BBC-ის ინფორმაციით, ეს გიფი მეტყველებს იმაზე, რომ პრეზიდენტი ტრამპი კიდევ ავლენს სოციალური მედიის ძველ ჩვევებს, რასაც სწრაფადვე თეთრი სახლის ლიდერის კრიტიკა მოჰყვება ხოლმე. ოფიციალურ თეთრ სახლში აღნიშნულ ტვიტთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებენ. [post_title] => დონალდ ტრამპმა ტვიტერში, ჰილარი კლინტონის საპასუხოდ, გიფი დაპოსტა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => donald-trampma-tvitershi-hilari-klintonis-sapasukhod-gifi-daposta [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-18 13:08:18 [post_modified_gmt] => 2017-09-18 09:08:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=164667 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 344 [max_num_pages] => 115 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => a003ae8c11cb1f0a8536ca54ada5c19c [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )