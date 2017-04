დონალდ ტრამპს ჰიმნის დროს გულზე ხელის დადება დაავიწყდა და მელანიასგან მუჯლუგუნი მიიღო

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => melania-trampi [2] => baron-trampi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123716 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => melania-trampi [2] => baron-trampi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 123716 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 70 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => melania-trampi [2] => baron-trampi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => donald-trampi [1] => melania-trampi [2] => baron-trampi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (123716) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (10202,70,5241) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 123259 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-18 13:55:44 [post_date_gmt] => 2017-04-18 09:55:44 [post_content] => აშშ-ს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თურქეთის პრეზიდენტს რეჯეპ ტაიპ ერდოღანს დაურეკა და რეფერენდუმში გამარჯვება მიულოცა. განცხადება ამის შესახებ თეთრი სახლის პრესსამსახურმა გაავრცელა. დონალდ ტრამპმა, ასევე, მადლობა გადაუხადა ერდოღანს სირის რეჟიმის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენების შემდეგ ამერიკის გადაწყვეტილების მხარდაჭერისთვის. გარდა ტრამპისა, ერდოღანს გამარჯვება მიულოცეს ბელარუსის პრეზიდენტმა ალექსანდ ლუკაშენკომ და აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა. კრემლში ჯერ არ ამბობენ, მიულოცა თუ არა თურქეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინმა. რუსეთის პრეზიდენტის პრესსპიკერის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით, რეფერენდუმი თურქეთის სუვერენული საქმეა. ტრამპმა, ასევე, მადლობა გადაუხადა ერდოღანს სირის რეჟიმის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენების შემდეგ ამერიკის გადაწყვეტილების მხარდაჭერისთვის. [post_title] => რეფერენდუმში გამარჯვება ერდოღანს დონალდ ტრამპმა მიულოცა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => referendumshi-gamarjveba-erdoghans-donald-trampma-miuloca [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-18 13:55:44 [post_modified_gmt] => 2017-04-18 09:55:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123259 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 122347 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-04-13 00:47:34 [post_date_gmt] => 2017-04-12 20:47:34 [post_content] => ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ნატო ისეთივე "ძველმოდური" აღარ არის, როგორიც წლის დასაწყისში. ამის შესახებ ტრამპმა, თეთრ სახლში, ნატოს გენერალურ მდივანთან, იენს სტოლტენბერგთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. მათ ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს. მედიასთან შეხვედრაზე ტრამპმა ასევე, ხაზი გაუსვა ნატოს მნიშვნელობას, ტერორიზმის საფრთხის არსებობის დროს. აშშ-ს პრეზიდენტმა მოუწოდა ნატოს, მეტი გააკეთოს, რათა დაეხმაროს ერაყ და ავღანელ "პატრნიორებს". "მე ვთქვი, რომ ნატო იყო ძველმოდური, ახლა ასე აღარ არის. ახლა ნატო ბრძოლას უცხადებს ტერორიზმს, მე ამასთან დაკავშირებით, გენერალურ მდივანთან პროდუქტიული დისკუსია მქონდა", - განაცხადა ტრამპმა. აშშ-ს პრეზიდენტს ნატოს დანიშნულებაზე ბევრი კითხვა დაუსვეს, რადგან ის აცხადებდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ორგანიზაციის წევრობის უსამართლო წილს იხდიდა. [post_title] => ტრამპი: ნატო "ძველმოდური" აღარ არის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => trampi-nato-dzvelmoduri-aghar-aris [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-13 00:47:34 [post_modified_gmt] => 2017-04-12 20:47:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=122347 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 120716 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-06 16:31:49 [post_date_gmt] => 2017-04-06 12:31:49 [post_content] => თეთრ სახლში აშშ პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა საქართველოს ელჩი დავით ბაქრაძე მიიღო, ინფორმაციას აშშ-ში საქართველოს საელჩო ავრცელებს. ახალდანიშნულ ელჩთან გაცნობითი შეხვედრისას პრეზიდენტმა ტრამპმა საქართველოს ელჩს მისიის დაწყება მიულოცა. დავით ბაქრაძემ ამერიკის პრეზიდენტს ევრო-ატლანტიკური უსაფრთხოების საქმეში საქართველოს წვლილზე და ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებაზე გაუმახვილა ყურადღება. დონალდ ტრამპმა წარმატებები უსურვა ელჩს მომავალ საქმიანობაში. [post_title] => დავით ბაქრაძე დონალდ ტრამპს შეხვდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => davit-baqradze-donald-tramps-shekhvda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-06 16:31:58 [post_modified_gmt] => 2017-04-06 12:31:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=120716 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 123259 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-18 13:55:44 [post_date_gmt] => 2017-04-18 09:55:44 [post_content] => აშშ-ს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თურქეთის პრეზიდენტს რეჯეპ ტაიპ ერდოღანს დაურეკა და რეფერენდუმში გამარჯვება მიულოცა. განცხადება ამის შესახებ თეთრი სახლის პრესსამსახურმა გაავრცელა. დონალდ ტრამპმა, ასევე, მადლობა გადაუხადა ერდოღანს სირის რეჟიმის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენების შემდეგ ამერიკის გადაწყვეტილების მხარდაჭერისთვის. გარდა ტრამპისა, ერდოღანს გამარჯვება მიულოცეს ბელარუსის პრეზიდენტმა ალექსანდ ლუკაშენკომ და აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა. კრემლში ჯერ არ ამბობენ, მიულოცა თუ არა თურქეთის პრეზიდენტს ვლადიმერ პუტინმა. რუსეთის პრეზიდენტის პრესსპიკერის დიმიტრი პესკოვის განცხადებით, რეფერენდუმი თურქეთის სუვერენული საქმეა. ტრამპმა, ასევე, მადლობა გადაუხადა ერდოღანს სირის რეჟიმის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენების შემდეგ ამერიკის გადაწყვეტილების მხარდაჭერისთვის. [post_title] => რეფერენდუმში გამარჯვება ერდოღანს დონალდ ტრამპმა მიულოცა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => referendumshi-gamarjveba-erdoghans-donald-trampma-miuloca [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-18 13:55:44 [post_modified_gmt] => 2017-04-18 09:55:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123259 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 126 [max_num_pages] => 42 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 45453e23177f009b6bcfb14c874b39e3 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )