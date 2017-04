დორტმუნდის ავტობუსი რუსმა ააფეთქა: ვინმე სერგეის ფულის შოვნა უნდოდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => dortmundi [2] => afetqeba [3] => borusia [4] => avtobusi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124176 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => dortmundi [2] => afetqeba [3] => borusia [4] => avtobusi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124176 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 156 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => dortmundi [2] => afetqeba [3] => borusia [4] => avtobusi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sporti [1] => dortmundi [2] => afetqeba [3] => borusia [4] => avtobusi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124176) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (962,8439,1349,354,156) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 124149 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-21 10:50:55 [post_date_gmt] => 2017-04-21 06:50:55 [post_content] => ზაზა ფაჩულიას “გოლდენ სტეიტმა” კევინ დიურანტის გარეშეც იოლად დაამარცხა “პორტლენდ ტრეილ ბლეიზერსი” და დასავლეთ კონფერენციის მეოთხედფინალურ სერიაში 2:0 დაწინაურდა. 40-დღიანი უქმობის შემდეგ დიურანტი გუნდს პლეი ოფამდე რამდენიმე დღით ადრე დაუბრუნდა, მაგრამ “პორტლენდთან” სერიის წინა მატჩში მარცხენა ფეხის კუნთი დაიჭიმა და დღევანდელ მატჩში ოკლენდელებს ვერ დაეხმარა. “გოლდენ სტეიტმა” ისე ითამაშა, ერთ-ერთი ლიდერის არყოფნა არ შეიტყო და სტუმარი 110:81 გაანადგურა. პორტლენდელებმა მეორე მატჩშიც მოისაკლისეს ბოსნიელი ცენტრი, იუსუფ ნურკიჩი, ხოლო მის ადგილას ხუთეულში მყოფმა ნოა ვონლემ ვერაფერი გააწყო დამაჯერებლად მოთამაშე ზაზა ფაჩულიასთან. ქართველი ცენტრი საკმაოდ შედეგიანი იყო და თამაშიდან განხორციელებული პირველი 4 სროლიდან ყველა ჩააგდო. ფაჩულიამ მთლიანობაში 17 წუთი ითამაშა და 8-დან 5 ორქულიანი მიითვალა, 1 სამიანი კი ააცილა. ზაზამ 10 ქულასთან ერთად 4 მოხსნა და 1 ჩაჭრა მიითვალა. ქართველმა ლეგიონერმა 2 ჯარიმა მიიღო და ბურთი ერთხელ დაკარგა შედეგიანად გაისარჯა ფაჩულიას მარქაფი ჯავალ მაკგიც, რომელმაც 13 წუთში 15 ქულა მიითვალა, ხოლო საუკეთესო სტეფ კარი გახლდათ, რომელმაც 19 ქულა და 6-6 მოხსნა-პასი მოაგროვა. კლეი ტომპსონის ანგარიშზე 16 ქულა დაგროვდა. სერიის მომდევნი მატჩი პორტლენდში 23 აპრილს გაიმართება. კონფედერაციის თასი 2017-ის მსვლელობისას მოსკოვის, ყაზანისა და სანკტ-პეტერბურგის მდინარეებსა და არხებს ერთი თვით გადაკეტავენ. რუსეთის ტრანსპორტის სამინისტრომ უკვე მოამზადა ბრძანება სანაოსნო ხომალდების მოძრაობის აკრძალვასთან დაკავშირებით აღნიშნული ქალაქების ტერიტორიაზე, კონფედერაციათა თასის მსვლელობის დროს. დამტკიცების შემთხვევაში აღნიშნული ბრძანება, რომელიც ამჟამად საჯარო განხილვის საგანია, 1 ივნისიდან 4 ივლისამდე იმოქმედებს. ბრძანების თანახმად, დაიხურება სანკტ-პეტერბურგის პორტის დიდი და სამგზავრო აკვატორიები, ასევე სოჭის პორტიც. დოკუმენტის ფარგლებში ჩამოთვლილი ქალაქების პორტებში აიკრძალება მცირე ზომის, სპორტული და სასეირნო სანაოსნო ტრანსპორტის მოძრაობა და გაჩერებაც, თუმცა აღნიშნული აკრძალვა არ შეეხება ტურნირის მომსახურე ტრანსპორტს. აღნიშნული ბრძანება უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებისაკენ მიმართული მორიგი ნაბიჯია. გარდა ამისა, კონფედერაციის თასი 2017-ის და მსოფლიოს 2018 წლის საფეხბურთო ჩემპიონატის მსვლელობისას მასპინძელ ქალაქებში რეგისტრაციის წესებიც გამკაცრდება. საქვეყნოდ ცნობილი კარიკატურისტი ომარ მომანი მუდმივად აშარჟებს სპორტულ და ძირითადად საფეხბურთო მატჩებს და სიუჟეტებს. ჩემპიონთა ლიგის გამორჩეული შეხვედრები გამონაკლისი ვერ იქნებოდა და ინტერნეტში უკვე გამოჩნდა ახალ-ახალი ნახატები. „ბარსა"-„იუვეს" მატჩამდე ზვიგენების შარჟი შემოვიდა მოდაში, რადგან კიელინიმ მატჩამდე თქვა, „ბარსელონა" ზვიგენია, თუ სისხლის გემო იგრძნო, მერე ვაი ჩვენო... ეს ამბავი როგორ დამთავრდა კარიკატურიდანაც ჩანს... კარიკატურა მოგვითხრობს თუ საით გაუწევია „ზებრებს"... ყურადღების მიღმა არც „რეალი"-„ბაიერნის" გახმაურებული მატჩი დარჩენილა. ნახატ-შარჟი არ არის, მაგრამ შარჟობამდე აბა რაღა უკლია, ბონუჩი რომ მესის გასასვლელისკენ მიუთითებს, მორჩა თქვენი დროო... ეს ბოლო თითქოს ერთი ფოტოა, მაგრამ დააკვირდით - კიელინი და სუარესი მაისურებს ცვლიან: გახსოვთ ალბათ, იყო დრო სუარესმა კიელინი შესაჭმელად გაიმეტა და შეიძლება ახლაც აქვს პირში მისი ხორცის გემო... პრინციპში შერიგდნენ... 