დრამატული ვიდეო: დედა და ბავშვი ჩაძირვას ვერტმფრენის მეშვეობით გადაურჩა

ტეხასის შტატში წყალდიდობის შედეგად, რომელიც ქარიშხალ „ჰარვის" მოჰყვა, დაღუპულთა რიცხვი 30-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ტეხასის შტატის ხელისუფლება ავრცელებს. შტატის ზოგიერთ რაიონში წყლის რეკორდული დონეა დაფიქსირებული. ჰიუსტონში, რომელიც ქარიშხალისგან ყველაზე უფრო დაზარალდა, კომენდანტის საათია გამოცხადებული. გუშინ სტიქიის ზონაში აშშ-ის პრეზიდენტი, დონალდ ტრამპი, ჩავიდა. ის შტატს სტიქიის ლიკვიდირებაში ფედერალურ დახმარებას დაჰპირდა. აშშ- ში ბოლო მონაცემებით, ქარიშხალ „ჰარვის" შედეგად 14 ადამიანი დაიღუპა. სიტუაცია განსაკუთრებით მძიმეა ქალაქ ჰიუსტონში, სადაც მთავარი კაშხლიდან წყლის გადმოდის. არსბობს საშიშროება, რომ შეიძლება ირგვლივ მდებარე დასახლებები დაიტბოროს. წყლის ხელოვნური რეზერვუარი, ტეხასის შტატში, ქალაქ ჰიუსტონიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს. „ფოქსნიუსის" ინფორმაციით, წყალი 36 მეტრის სიმაღლის მქონე კაშხალიდან უკვე გადმოდის. მსგავსი ფაქტი არასოდეს დაფიქსირებულა, - აცხადებს ადგილობრივი ხელისუფლების ერთ-ერთი წარმომადგენელი. თუმცა, მისი თქმით, ეს პროცესი ნელა მიმდინარეობს და წყალი მაღლა ეტაპობრივად იწევს. ამავდროულად, მეზობელ ოლქში - ბრაზორიაში ტბა კოლამბია გადმოვიდა. ამასთან დაკაშირებით ხელისუფლებამ მოსახლეობას სანაპირო ზოლის დატოვებისკენ მოუწოდა. ტეხასის შტატს ძლიერი ქარიშხალი „ჰარვი" შაბათს დაატყდა თავს, რაც ბოლო 12 წლის განმავლობაში ყველაზე დამანგრეველი აღმოჩნდა. ამ დროისთვის სტიქიას 14 ადამიანი ემსხვერპლა. ქალაქ ჰიუსტონის მერის სილვესტერ თერნერის თქმით, დროებითი განთავსების ცენტრებსა და თავშესაფრებში, ამ დროისთვის, ექვსი ათასზე მეტი ადამიანია განთავსებული. ტეხასის შტატში წყალდიდობის შედეგად, რომელიც ქარიშხალ „ჰარვის" მოჰყვა, დაღუპულთა რიცხვი 30-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ ინფორმაციას ტეხასის შტატის ხელისუფლება ავრცელებს. შტატის ზოგიერთ რაიონში წყლის რეკორდული დონეა დაფიქსირებული. ჰიუსტონში, რომელიც ქარიშხალისგან ყველაზე უფრო დაზარალდა, კომენდანტის საათია გამოცხადებული. გუშინ სტიქიის ზონაში აშშ-ის პრეზიდენტი, დონალდ ტრამპი, ჩავიდა. ის შტატს სტიქიის ლიკვიდირებაში ფედერალურ დახმარებას დაჰპირდა. 