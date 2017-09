დუბაიში მფრინავი ტაქსი დატესტეს (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dubai [1] => mfrinavi-taqsi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168093 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => dubai [1] => mfrinavi-taqsi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168093 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 661 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => dubai [1] => mfrinavi-taqsi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => dubai [1] => mfrinavi-taqsi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (168093) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (661,19619) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 112585 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-05 19:01:02 [post_date_gmt] => 2017-03-05 15:01:02 [post_content] => ეს საოცრება, რაც ფოტოებზე ჩანს, დუბაის მცხოვრებლებისთვის ყოველდღიურობაა და არავის უკვირს, თუმცა ჩვენთვის კადრები ჰოლივუდის სპეცეფექტებით გადაღებულს ჰგავს. პორტალი „ბრაით საიდი“ დუბაის ზღაპრული ცხოვრებიდან რამდენიმე კადრს გვთავაზობს, რომლის ნახვის შემდეგ, შესაძლოა, გულიც დაგწყდეთ, რომ არაბი შეიხები არ ვართ. მაღალი შენობების ხედები და ცათამბჯენები ყველა რაკურსიდან ძალიან ეფექტურია. [gallery size="full" ids="112587,112588"] დუბაიში ჯიპებიც შეიძლება იყოს "სამეფო ზომის" თუ ქალაქში საცობია, ასეც შეგიძლიათ, გადაადგილდეთ პოლიცია ქუჩებში "ბენტლით", "ფერარით" და ლამბორჯინით პატრულირებს შოკოლადის ნაცვლად, შეგიძლიათ, ოქროს ფილები შეიძინოთ ოქრო აქ ძალიან უყვართ კატების ნაცვლად შინაურ ცხოველებად დუბაიში ლეოპარდები, ან - ვეფხვები ჰყავთ [gallery size="full" ids="112605,112606,112607"] აქ გართობაც ეგზოტიკურია მათთვის, ვისაც ფული გაუთავდება, სუპერმარკეტებში უფასო საკვების თაროები მათთვის კი, ვისაც ფული აქვს, უამრავი გზა არსებობს დასახარჯად - მაგალითად, შეუკვეთონ დესერტი ოქროთი ... ან ითამაშონ ტენისი ... გაერთონ სერფინგით მოკლედ, დუბაიში შეგიძლიათ ყველა ფანტაზია რეალობად აქციოთ [post_title] => საოცარი ამბები, რაც მხოლოდ დუბაიში შეიძლება, მოხდეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saocari-ambebi-rac-mkholod-dubaishi-sheidzleba-mokhdes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-05 19:01:48 [post_modified_gmt] => 2017-03-05 15:01:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=112585 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 111586 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-02-28 11:25:33 [post_date_gmt] => 2017-02-28 07:25:33 [post_content] => დუბაიში აგროგამოფენა „გალფუდი 2017“–ზე, სახელმწიფოს ხელშეწყობით შექმნილმა საწარმოებმა ქართული აგროსასურსათო პროდუქცია წელს პირველად წარადგინეს. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს, ასევე, აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს სასოფლო-სამეურნეო წარმოების ეფექტიანობის აღდგენის პროექტი (USAID/REAP) მხარდაჭერით, საქართველოს სტენდზე ცამეტმა ქართულმა კომპანიამ („ქართული დაფნა“, „საირმე“, „ნატექსი/ნატსჯი“, „მარტვილის წყლები“, „კედა“, „გემუანი“, „აგროლეინი“, „ქარელი აგრო“, „GPR-ჯიპიარი“, ,,კულა“, ,,ფარკონი“, „ბლუბერი“,„საქართველოს მეცხვარეთა ასოციაცია“) საკუთარი პროდუქცია - თხილი, უალკოჰოლო სასმელები, ცხვარი, მოცვი, დაფნა, წვენი, ტყლაპი, ტყემალი, ჯემი, მშრალი ხილი, სუნელი და საწებელი წარადგინა. საქართველოს სტენდზე ასევე, წარმოდგენილი იყო საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია Channel Georgia FZC, რომელიც არაბთა გაერთიანებულ საემიროებშია დაფუძნებული და მის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს ბიზნესჯგუფების კონსულტირება და საქართველოს საინვესტიციო პოტენციალის გაცნობა ტურიზმის, სოფლის მეურნეობის, ენეგეტიკის, სამშენებლო ინდუსტრიისა და სხვა მიმართულებებით. გამოფენის გახსნას სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ქეთევან ბოჭორიშვილი და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე ნოდარ კერესელიძე დაესწრნენ. არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში ვიზიტის ფარგლებში, საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლებმა ორმხრივი შეხვედრები გამართეს არაბთა გაერთიანებული საემიროების ოფიციალურ პირებთან. ქართულ სტენდი დუბაის ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ, მისმა უმაღლესობამ, აბდულაჰმა მოინახულა. დუბაის სავაჭრო პალატის ორგანიზებით გაიმართა საინვესტიციო ფორუმი, სადაც საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ, ქეთევან ბოჭორიშვილმა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველმა მოადგილემ, ნოდარ კერესელიძემ პოტენციურ ინვესტორებთან შეხვედრები გამართეს და საქართველოს საექსპორტო შესაძლებლობების შესახებ პრეზენტაციები წარმოადგინეს. გამოფენა „Gulfood“ საერთაშორისო ვაჭრობისა და კომერციის უდიდეს ცენტრს წარმოადგენს, სადაც მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან სურსათის, კვებისა და სასმელების წარმოების პროფესიონალები იკრიბებიან. გამოფენში, ყოველწლიურად 150-ზე მეტი ქვეყნის (მათ შორის, ესპანეთი, ავსტრია, გერმანია, უკრაინა, რუსეთი, საბერძნეთი, ინდოეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, საფრანგეთი, ტაილანდი, თურქეთი, იაპონია, არაბეთის გაერთიანებული საემიროები, ბელგია და ა.შ) 5000-მდე ლოკალური, რეგიონული და საერთაშორისო მწარმოებელი მონაწილეობს. გამოფენის ვიზიტორთა რაოდენობა ყოველწლიურად 77 000-ზე მეტია. 2017 წელს, 26 თებერვლიდან 2 მარტის ჩათვლით, გამოფენას დუბაის მსოფლიო ვაჭრობის ცენტრი (Dubai World Trade Centre (DWTC) მასპინძლობს. B2B (business-to-business) ფორმატის გამოფენა წელს უკვე ოცდამეორედ ტარდება. [post_title] => ქართული პროდუქტები დუბაიში პოლარულ აგროგამოფენაზე წარადგინეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => qartuli-produqtebi-dubaishi-polarul-agrogamofenaze-waradgines [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-28 11:25:33 [post_modified_gmt] => 2017-02-28 07:25:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=111586 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 109153 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-02-16 17:56:41 [post_date_gmt] => 2017-02-16 13:56:41 [post_content] => ცნობილი პეტერბურგელი მოდელი ვიქტორია ოდინცოვა მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრში მოექცა. დუბაის ერთ-ერთ ცათამბჯენზე მოწყობილი ფოტოსესიის შესახებ პოპულარული გამოცემა „ტელეგრაფი“ წერს. გოგონამ დაზღვევის გარეშე გაიარა ცათამბჯენის ყველაზე სახიფათო ადგილას, საიდანაც ჩამოვარდნა პრაქტიკულად გარდაუვალი იყო. თავდაპირველად ოდინცოვამ ფოტო Instagram -ზე გამოაქვეყნა. იმის გამო რომ სოციალური ქსელის მომხმარებელთა უმრავლესობას ფოტოების სინამდვილეში ეჭვი შეეპარა, ახალგაზრდა მოდელმა ვიდეორგოლიც გააზიარა, რომელიც გვარწმუნებს, რომ კადრები რეალურია. ვიქტორიას მიერ გამოქვეყნებულ ვიდეორგოლში ჩანს ცნობილი რუფერიც, რომელიც ამავე დროს ფოტოების ავტორია. სოციალურ ქსელში ვიდეოს არაერთგვაროვანი შეფასება მოჰყვა. მომხმარებლების უმრვალესობა წერს, რომ ოდინცოვამ დაუფიქრებელი ნაბიჯი გადადგა და ცუდი მაგალითი მისცა ახალგაზდებს. https://www.instagram.com/p/BOpOHywAURZ/ https://www.instagram.com/p/BQShQaeg4y_/ https://www.instagram.com/p/BMwPYrqD2q0/ [post_title] => დუბაის ცათამბჯენზე გადაღებულმა ფოტოსესიამ ინტერნეტმომხმარებლები აღაშფოთა (ფოტო/ვიდეო) [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dubais-catambjenze-gadaghebulma-fotosesiam-internetmomkhmareblebi-aghashfota-fotovideo [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-17 10:48:02 [post_modified_gmt] => 2017-02-17 06:48:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=109153 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 112585 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-03-05 19:01:02 [post_date_gmt] => 2017-03-05 15:01:02 [post_content] => ეს საოცრება, რაც ფოტოებზე ჩანს, დუბაის მცხოვრებლებისთვის ყოველდღიურობაა და არავის უკვირს, თუმცა ჩვენთვის კადრები ჰოლივუდის სპეცეფექტებით გადაღებულს ჰგავს. პორტალი „ბრაით საიდი“ დუბაის ზღაპრული ცხოვრებიდან რამდენიმე კადრს გვთავაზობს, რომლის ნახვის შემდეგ, შესაძლოა, გულიც დაგწყდეთ, რომ არაბი შეიხები არ ვართ. მაღალი შენობების ხედები და ცათამბჯენები ყველა რაკურსიდან ძალიან ეფექტურია. [gallery size="full" ids="112587,112588"] დუბაიში ჯიპებიც შეიძლება იყოს "სამეფო ზომის" თუ ქალაქში საცობია, ასეც შეგიძლიათ, გადაადგილდეთ პოლიცია ქუჩებში "ბენტლით", "ფერარით" და ლამბორჯინით პატრულირებს შოკოლადის ნაცვლად, შეგიძლიათ, ოქროს ფილები შეიძინოთ ოქრო აქ ძალიან უყვართ კატების ნაცვლად შინაურ ცხოველებად დუბაიში ლეოპარდები, ან - ვეფხვები ჰყავთ [gallery size="full" ids="112605,112606,112607"] აქ გართობაც ეგზოტიკურია მათთვის, ვისაც ფული გაუთავდება, სუპერმარკეტებში უფასო საკვების თაროები მათთვის კი, ვისაც ფული აქვს, უამრავი გზა არსებობს დასახარჯად - მაგალითად, შეუკვეთონ დესერტი ოქროთი ... ან ითამაშონ ტენისი ... გაერთონ სერფინგით მოკლედ, დუბაიში შეგიძლიათ ყველა ფანტაზია რეალობად აქციოთ [post_title] => საოცარი ამბები, რაც მხოლოდ დუბაიში შეიძლება, მოხდეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saocari-ambebi-rac-mkholod-dubaishi-sheidzleba-mokhdes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-05 19:01:48 [post_modified_gmt] => 2017-03-05 15:01:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=112585 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 15 [max_num_pages] => 5 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => fb21e95313c44428572bc48708cd44c4 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )