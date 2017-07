WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => regulaciebi [1] => dzaghlebi [2] => fortunas-temebi [3] => gamoyofili-adgilebi [4] => skverebi-dzaghlebistvis ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144445 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => regulaciebi [1] => dzaghlebi [2] => fortunas-temebi [3] => gamoyofili-adgilebi [4] => skverebi-dzaghlebistvis ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 144445 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1688 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => regulaciebi [1] => dzaghlebi [2] => fortunas-temebi [3] => gamoyofili-adgilebi [4] => skverebi-dzaghlebistvis ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => regulaciebi [1] => dzaghlebi [2] => fortunas-temebi [3] => gamoyofili-adgilebi [4] => skverebi-dzaghlebistvis ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (144445) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14792,16375,17058,1688,17059) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 144396 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-07 16:35:33 [post_date_gmt] => 2017-07-07 12:35:33 [post_content] => საქართველოს კონსტიტუციის ახალი, 2 მოსმენით მიღებული პროექტი, რომელიც ხელისუფლებამ წარმატებად გამოაცხადა, ოპოზიციამ და არასამთავრობო სექტორმა - პოლიტიკურ კრახად და საერთაშორისო საზოგადოება იმედგაცრუებული დატოვა, შესაძლოა, უკვე „ქართული ოცნების“ შიდა დაპირისპირების საბაბად იქცეს. ყოველ შემთხვევაში, პრემიერი და პარლამენტის თავმჯდომარე ურთიერთგამომრიცხავ განცხადებებს აკეთებენ და უკან დახევას არც ერთი არ აპირებს. „ვენეციის კომისიის“ კრიტიკული დასკვნისა და პარლამენტის თავმჯდომარის რადიკალური განცხადების ფონზე, რომ „არსებითი ცვლილებები დოკუმენტში ვეღარ შევა“, პრემიერი დიალოგის დაწყებაზე და კონსტიტუციის გადახედვაზე ალაპარაკდა. „მზად ვართ, გავაგრძელოთ დიალოგი კონსტიტუციის ირგვლივ და მოვნახოთ ზომები, სადაც შესაძლებელი იქნება კიდევ რაღაცებზე შეთანხმება,“ - განაცხადა გუშინ გიორგი კვირიკაშვილმა. იმის გამო, რომ ახალი კონსტიტუციის პროექტი უკვე ორი მოსმენით არის მიღებული და მესამე მოსმენით მხოლოდ რედაქციული ხასიათის ცვლილებების შეტანაა შესაძლებელი, ჩნდება კითხვა, რა სქემით მოხდება პროექტში არსებითი ცვლილებების შეტანა თუ ეს მხოლოდ პრემიერის პიარული განცხადება იყო. როგორც „ფორტუნასთან“ კონსტიტუციონალისტი კოტე ჩოკორაია განმარტავს, კონსტიტუციის პროექტში ცვლილებების შესატანად 3 ძირითადი სამართლებრივი გზა არსებობს . „ კონსტიტუციის პროექტის დამტკიცება 2 თანმიმდევრულ სესიაზე უნდა მოხდეს. თუ საშემოდგომო სესიაზე მესამე მოსმენით არ განიხილავენ კონსტიტუციას, საკითხი საგაზაფხულო სესიაზე გადაიწევს და განხილვა პირველი მოსმენიდან დაიწყება. მეორე გზა პრეზიდენტის ვეტოა , მესამე მოსმენით დამტკიცების შემდეგ პრეზიდენტი ვეტოს დაადებს კონსტიტუციას და პროექტზე მუშაობა პირველი მოსმენიდან განახლდება და ბოლოს შესაბამისი პოლიტიკური ნების შემთხვევაში, შესაძლებელია არსებული პროექტი მთლიანად ჩავარდეს და ახალ კონსტიტუციაზე მუშაობა თავიდან დაიწყოს,“ - განმარტავს კოტე ჩოკორაია . რომელ გზას აირჩევს ხელისუფლება, თუ საერთოდ აირჩევს რომელიმეს, ამაზე მმართველი გუნდის მხრიდან არანაირი კონკრეტული განცხადება არ კეთდება. თუმცა, პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ გაკეთებული განცხადება, უფრო მეტად იმაზე მიანიშნებს, რომ „ქართული ოცნება“ არაფრის შეცვლას არ აპირებს და ცვლილებებს კონსტიტუციაში დასრულებულად მიიჩნევდა. “ვენეციის კომისიის ყველა მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია აისახა დოკუმენტში, რომელიც უკვე ორი მოსმენითაა მიღებული. “დოკუმენტი, სრულ შესაბამისობაშია სამართლებრივ პრინციპებთან, კონსტიტუციური სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპებთან და ურთიერთგაწონასწორებისა და კონტროლის მექანიზმთან“ „მესამე მოსმენით განხილვის პროცესში შესაძლებელია მხოლოდ სარედაქციო ხასიათის ცვლილებების შეტანა , არსებითი ცვლილებები დოკუმენტში ვეღარ შევა“, – გადაჭრით აცხადებდა ირაკლი კობახიძე. მიუხედავად ამისა, კონსტიტუციონალისტი ლევან ალაფიშვილი საკონსტიტუციო ცვლილებებზე პარლამენტის თავმჯდომარის პოზიციას გადამწყვეტ და შემაფერხებელ ფაქტორად არ მიიჩნევს. „ირაკლი კობახიძე არ არის ქართული ოცნების პოლიტიკური ლიდერი, გუნდის ლიდერი არის პრემიერმინისტრი და ამ ტიპის დიალოგსა და ფუნდამენტური საკითხებზე გადაწყვეტილებას მას არავინ ჰკითხავს. კონსტიტუციურად პასუხისმგებლობა მთავრობას ეკისრება და მთავრობა და პრემიერი უნდა იყოს პროცესის წარმმართველი,“ - განმარტავს ალაფიშვილი. მისი მოსაზრებით, პოლიტიკური ნების გამოსაცნობად მნიშვნელოვანია არამარტო განცხადება, არამედ ადგილიც, სადაც ეს განცხადება გაკეთდა. „კონსტიტუციაზე დიალოგის განახლების შესახებ პრემიერის განცხადება საშინაო და საგარეო პოლიტიკური წნეხის შედეგია. სწორედ მეგობარი სახელმწიფოების და საერთაშორისო ორგანიზაციების გავლენით მოხდა მთავრობის ხისტი პოზიციის შეცვლა. იმედია, პრემიერის განცხადების შემდეგ დიალოგი იქნება ქმედითი, რეალური და არა იმ ფორმატით, რომლითაც აქამდე მუშაობდა ხელისუფლება,“ - აცხადებს „ფორტუნასთან“ ალაფიშვილი. პრემიერმინისტრის მზაობამ განახლდეს დიალოგი კონსტიტუციაში ცვლილებების შესატანად ოპოზიციური და არასამთავრობო სპექტრის მოწონება უკვე დაიმსახურა. „ურემი უკვე გადაბრუნებულია, მაგრამ თქვენი მკვეთრი პოლიტიკური ნაბიჯებით მისი ფეხზე დაყენება ჯერ კიდევ შესაძლებელია,“ - ასე ეხმაურება პრემიერის განცხადებას პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე, დავით უსუფაშვილი. პრეზიდენტის პოლიტიკურმა მრჩეველმა, ფიქრია ჩიხრაძემ, კი პრეზიდენტის სახელით მმართველ გუნდს კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდა. „ჩვენ რომ არ დავრჩეთ ცალკეული განცხადებების ამარა, ურთიერთმოწოდებების ამარა, ალბათ, უკვე საჭიროა, გადაიდგას კონკრეტული ნაბიჯები,“ - განაცხადა მან საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე და აღნიშნა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით მხარეებს შორის კონსესუსის მისაღწევად პირველი შეხვედრა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ორშაბათსაა დაგეგმილი. თამუნა გოგუაძე [post_title] => კვირიკაშვილი კობახიძის წინააღმდეგ - რომელს შეიწირავს საკონსტიტუციო რეფორმა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => kvirikashvili-kobakhidzis-winaaghmdeg-romels-sheiwiravs-sakonstitucio-reforma [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-07 16:35:33 [post_modified_gmt] => 2017-07-07 12:35:33 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144396 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 144279 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-07 14:39:32 [post_date_gmt] => 2017-07-07 10:39:32 [post_content] => "იანდექს ტაქსის" საქართველოში ფუნქციონირების საკითხს კონკურენციის სააგენტო ისევ არ სწავლობს, მიუხედავად იმისა, რომ განცხადება შესულია. მიზეზად კი სააგენტოში ფორმულარის არასრულყოფილ შევსებას ასახელებენ მაშინ, როდესაც კითხვები ამ კომპანიის საქმიანობასთან დაკავშირებით, ქვეყნის უსაფრთხოების მიმართულებითაც არასებობს. ტაქსის კომპანია "200-200"–ის დამფუძნებლის, ნიკა ხოფერიას, განცხადებით, "იანდექს ტაქსის" საქართველოში მუშაობით ხელისუფლება უნდა დაინტერესდეს და მისი საქმიანობა შესაბამისმა უწყებებმა უნდა შეისწავლონ. ხოფერიას თქმით, ამის მაგალითები სხვა ქვეყნებში არსებობს – "იანდექსს" უმეტეს ქვეყნებში საქმიანობის უფლებას არ აძლევენ, რადგან მიაჩნიათ, რომ ის არა ბიზნესსაქმიანობას, არამედ ჯაშუშურ სამსახურს ეწევა. ხოფერიას თქმით, თუკი კომპანია არის ბიზნესზე ორიენტირებული, ის უნდა ფიქრობდეს მოგებაზე და, თუ ის წამგებიანია, მაშინ უნდა ვეძებოთ მიზეზი, რატომ ოპერირებს. ამის დასკვნა შესაბამისმა ორგანოებმა უნდა გააკეთონ. „საქართველოში არც ერთ სპეცსამსახურის თანამშრომელს არა აქვს "იანდექს ტაქსის" აპლიკაცია ჩამოტვირთული. ჩამოტვირთავ აპლიკაციას და სრულ ინფორმაციას ხსნი, პაროლებს ხსნი, მეილებს ხსნი, საუბარს ხსნი, საკუთარი ნებით, ყველაფერი ხელმისაწვდომია უკვე მათთვის. ამაში რატომ არ გადაიხდიან ფულს“, – აღნიშნა ხოფერიამ. ხოფერიას თქმით, გარდა იმისა, რომ "იანდექს ტაქსის" აპლიკაცია სრულ ინფორმაციას იღებს ტელეფონიდან, ბაზარზე ეს კომპანია დემპინგური და წამგებიანი ფასებით ოპერირებს. როგორც "200–200"-ის დამფუძნებელმა „ფორტუნას“ განუცხადა, მათ კონკურენციის სააგენტოს ორჯერ მიმართეს, თუმცა სააგენტომ საკითხის მოკლევაზე უარი განაცხადა. „ორჯერ გვითხრეს უარი იმ მიზეზით, რომ აპლიკაცია არასწორადაა შევსებულიო. ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფოს არა აქვს ნება, ამ კომპანიის საქმიანობა შეისწავლოს. მაგალითად, უკრაინის კონტრდაზვერვის სამსახურმა პირადი ინფორმაციის გატანის გამო, აკრძალა "იანდექსი". ეს ხომ ბიზნესი და კომპანია არ არის. ეს არის რუსეთის სპეცსამსახურების ინფორმაციის წყარო და მე რას გავხდები მათთან“, – აღნიშნა ნიკა ხოფერიამ „ფორტუნასთან“. "იანდექს ტაქსის" პარტნიორი, თითქმის, ყველა ადგილობრივი კომპანია გახდა "იანდექსის'' პარტნიორია ყველა ის ადგილობრივი კომპანია, რომელიც აქამდე დამოუკიდებლად ოპერირებდა. "200-200"–ის მფლობელი ამბობს, რომ მასაც ჰქონდა „იანდექსთან“ მიერთების შანსი, მაგრამ ამაზე უარი თქვა და საქმიანობა განაგრძო. ნიკა ხოფერია ამბობს, რომ არ იცის, როდემდე შეძლებს დემპინგური ფასების გაძლებას. „იანდექსით" მგზაოვრობისას, ავტომობილის გამოძახება 1 ლარი ღირს, კილომეტრი კი 40 თეთრი ჯდება და ისე გამოდის, რომ მძღოლებს იმდენი ფული აქვთ, ხალხს ურიგებენ. თითო მგზავრზე კომპანია მძღოლს თანხას უმატებს“, – განმარტავს ნიკა ხოფერია და აღნიშნავს, "როცა კომპანიას 57 მილიარდი აქვს, საქართველოს ბიუჯეტზე ხუთჯერ მეტი, როგორ შეიძლება, რომ მას ნიკა ხოფერიამ რაიმე სადმე მოუგოს". უარი კონკურენციის სააგენტოდან და მიზეზები კონკურენციის სააგენტოში კი აცხადებენ, რომ საკითხის შესწავლა არ დაიწყეს, რადგან ტაქსის კომპანიამ საჩივარი სწორად არ შეიტანა და მითითებული ხარვეზები არ გაასწორა. “არ დააზუსტეს საჩივარი და, როდესაც არ აზუსტებენ, აღარ ვიწყებთ საკითხის შესწავლას“, – განაცხადა ნოდარ ხადურმა. ამ თემაზე საუბარია კონკურენციის სააგენტოს ყოველწლიურ ანგარიშშიც, სადაც აღნიშნულია, რომ თუ ხარვეზები გამოსწორდება, სააგენტო საჩივრის განხილვას განაახლებს. „2016 წლის დეკემბერში კონკურენციის სააგენტოში წარმოდგენილ იქნა შპს „ტაქსის სერვისის“ განცხადება და საქართველოს ტაქსის მძღოლთა პროფესიული კავშირის საჩივარი, ტაქსის კომპანია „იანდექსის“ მიერ კონკურენციის კანონის დარღვევის შესახებ. ორივე კორესპონდენცია, ფორმალური სტანდარტების დაუცველობის გამო, დახარვეზდა. პარალელურ რეჟიმში, 8 დეკემბრის წერილით, სომხეთის კონკურენციის ორგანოსგან გამოთხოვილ იქნა ინფორმაცია, „იანდექს ტაქსთან“ დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ. დადგენილი ხარვეზების გამოსწორების შემთხვევაში, სააგენტო დაიწყებს ხსენებული საკითხის მატერიალურ განხილვას“, – ნათქვამია ანგარიშში. შეგახსენებთ, რომ ტაქსების კომპანიები „იანდექსს“ დემპინგში ადანაშაულებდნენ. დემპინგი ბაზარზე განსაკუთრებით დაბალი გადასახადის დაწესებას გულისხმობს. არსებობს მოსაზრება, რომ ამ დროს კომპანია დაბალი ტარიფებით ბაზარს სრულად იპყრობს, რის შემდეგაც მონოპოლისტი ხდება და ფასებს ზრდის. ქვეყნები, სადაც იანდექს ტაქსის საქმიანობა ეჭქვეშ დააყენეს იანდექსი 1990 წელს შეიქმნა. კომპანია ხუთ ქვეყანაში ოპერირებს და 6,000 ადამიანი ჰყავს დასაქმებული. კომპანია ოპერირებს რუსეთში, ბელარუსსში, სომხეთში, საქართველოსა და ყაზახეთში. თითქმის ყველა ქვეყანაში "იანდექსის" შესვლას, დაბალი ფასების გამო, ადგილობრივი ტაქსების კომპანიების პროტესტი მოჰყვა. უკრაინა – იანდექსი უკრაინაში 2016 წელს გამოჩნდა. 2017 წლის 16 მაისს კი უკრაინის პრეზიდენტის ბრძანებით, პირადი ინფორმაციის გატანის საფრთხის გამო, ქვეყანაში საქმიანობა 500 რუსულ კომპანიას აეკრძალა, მათ შორის მოხვდა „იანდექსიც“. სომხეთი– ოქტომბერში მიღებულ გადაწყვეტილებაზე. სომხეთის ეკონომიკური კონკურენციის დაცვის სამთავრობო კომისიამ "იანდექსი" გააფრთხილა და დაადგინა, რომ კომპანია სომხური ბაზრიდან სხვა მოთამაშეების ჩამოშორებას ცდილობდა. კერძოდ, რამდენიმე თვე წაგებაზე მუშაობდა და ამასთან, მძღოლებს თითო მგზავრობაზე 400 დრამს (0.8 დოლარს) უხდიდა. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ იანდექს ტაქსის შემდეგი სამიზნე ბაზარი აზერბაიჯანია. იანდექსის მფლობელები კომპანიის წარმომადგენლების განცხადებით, ,,იანდექსის'' მმართველობაში რუსი მაღალჩინოსნები არ გვხვდებიან. აქციების საკონტროლო პაკეტის მფლობელია არკადი ვოლოჟი, რომელიც ,,იანდექსის'' დამფუძნებელი და გენერალური დირექტორია. რაც შეეხება დანარჩენ აქციებს, უცნობია, ვინ არიან მათი მფლობელები, რადგან ეს ინფორმაცია დახურულია. ეჭვები ნაწილობრივ გამართლდა, თუმცა... იანდექს ტაქსის ფასები, შემოსვლის დღიდან ამ დრომდე, მცირედით შეიცვალა. თუ კომპანია ადრე, დღისა და ღამის საათებში ერთი და იგივე ფასად ემსახურებოდა კლიენტებს, ახლა ღამის საათებში "იანდექს ტაქსით" მგზავრობა გაძვირდა. ასევე გაძვირდა გამოძახების ფასიც (1 ლარი 0,50–ის ნაცვლად). თუმცა, სამართლიანობისთვის უნდა აღინიშნოს, რომ თავის დასამკვიდრებლად დაბალი ფასების დაწესება ბიზნესში უცხო არ არის. ამ ხერხს ტაქსების ქართულ ბაზარზე თავის დამკვირდებისთვის წლების წინ რამდენიმე ახლადშექმნილმა კომპანიამაც მიმართა. საკითხის შესწავლის გარეშე, "იანდექს ტაქსისთვის" ბაზრის მონოპოლიზების სურვილის და ჯაშუშობის დაბრალებაც არასწორი იქნება. თუმცა, საკითხი არ შეისწავლეს. ასე რომ, ამ კომპანიაზე ქალაქში კვლავ უამრავი ეჭვია. ნახეთ ჩვენი სტატია: როგორ უწევენ კონკურენციას ტაქსის კომპანიები Yandex-ის უკონკურენტო ფასებს [post_title] => „იანდექს ტაქსის აპლიკაციით, თქვენს პირად ინფორმაციას აკონტროლებენ – ეს ბიზნესი არაა“ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => iandeqs-taqsis-aplikaciit-tqvens-pirad-informacias-akontroleben-es-biznesi-araa [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-07 16:40:22 [post_modified_gmt] => 2017-07-07 12:40:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144279 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 144012 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-06 12:52:47 [post_date_gmt] => 2017-07-06 08:52:47 [post_content] => „მზად ვართ, გავაგრძელოთ დიალოგი და მოვნახოთ ზომები, სადაც შესაძლებელი იქნება კიდევ რაღაცებზე შეთანხმება“, - ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე, საკონსტიტუციო ცვლილებებზე საუბრისას განაცხადა. კვირიკაშვილის ინფორმაციით, გუშინ “ვენეციის კომისიის” პრეზიდენტ ჯანი ბუკიკიოს ტელეფონით ესაუბრა და საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებამ, გაგრძელდეს დიალოგი, მისი კმაყოფილება გამოიწვია. „ჩვენ შევეხეთ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროცესს. ბატონმა ჯანი ბუკიკიომ გამოხატა კმაყოფილება, ჩვენი მზადყოფნის გამო. მზად ვართ, გავაგრძელოთ მუშაობა და კიდევ მოვნახოთ ზომები, სადაც შესაძლებელი იქნება რაღაცებზე შეთანხმება. ჩვენი მხრიდან კიდევ ერთხელ გამოვთქვამთ მზადყოფნას ამ მიმართულებით“, - განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. ვენეციის კომისიის იმედგაცრუება „მე ძალიან, ძალიან იმედგაცრუებული ვარ. ყოველ საათში კიდევ უფრო იმედგაცრუებული ვხდები“, - კონსტიტუციის ახალმა პროექტმა ვენეციის კომისიის კრიტიკა განსაკუთრებით ახალი საარჩევნო სისტემის გამო დაიმსახურა. ვენეციის კომისიის თავმჯდომარეს ახალი საარჩევნო რეფორმის დასანერგად 7 წელი ძალინ დიდ დროდ მიაჩნია და ხელისუფლებას და ოპოზიციას კონსულტაციებისკენ კიდევ ერთხელ მოუწოდა... მიუხედავად რეკომენდაციისა, ხელისუფლებას დღემდე მტკიცე პოზიცია ეკავა და კონსტიტუციის პროექტში ცვლილებების შეტანას არ გეგმავდა . „მესამე მოსმენით განხილვის პროცესში შესაძლებელია მხოლოდ სარედაქციო ხასიათის ცვლილებების შეტანა , არსებითი ცვლილებები დოკუმენტში ვეღარ შევა“, - გადაჭრით აცხადებდა პარლამენტის თავმჯდომარე. „საკითხთან დაკავშირებით კონსენსუსის მიღწევა პრაქტიკულად შეუძლებელია. ქვეყნის სტაბილურობისთვის ჩვენ სხვანაირად ვხედავთ სიტუაციას. ეს არის ვენეციის კომისიის კეთილი პოლიტიკური რჩევა და ვფიქრობ, ამ რჩევას 2024 წლისთვის სრულად გავითვალისწინებთ“ , - ეს უკვე ვიცე-სპიკერ გია ვოლსკის განცხადებაა. ხელისუფლების პოზიციიდან გამომდინარე, ვენეციის კომისიის თავმჯდომარემ საქართველო საკმაოდ კრიტიკული განცხადებით დატოვა. „ძალიან მჯეროდა, რომ საქართველოს პოლიტიკური კლასი შეძლებდა წინ კარგი ნაბიჯის გადადგმას უფრო დემოკრატიული კონსტიტუციისთვის . დღეს, სამწუხაროდ, თქვენ კრიზისში ხართ. მე იმედგაცრუებული ვარ, ვინაიდან პროცესი დაბლოკილია“, -აცხადებდა ჯანი ბუკიკიო. როგორ აისახება საქართველოზე ბუკიკიოს იმედგაცრუება ქვეყნის პოლიტიკური იმიჯის შელახვა და შემაფერხებელი ნატოსკენ და ევროკავშირისკენ გზაზე. სწორედ ამ შედეგების წინაშე შიძლება დადგეს საქართველო თუ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს არ გაითვალისწინებს. საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტის, გიორგი ბერაიას, განმარტებით, ვენეციის კომისია არის ევროსაბჭოს ორგანო და, თუ ქვეყანას სურს, გახდეს ევროპული ოჯახის წევრი, ევროპული ღირებულებებიც უნდა გაიზიაროს. „ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, აღსრულების მექანიზმი არ არსებობს. არც რაიმე ტიპის სანქციებია გაწერილი , მაგრამ ისეთი ქვეყნისთვის, რომელიც ევროკავშირთან ასოცირებას, ევროპულ ოჯახში გაერთიანებას ცდილობს და გეზი აქეთ აქვს აღებული, ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების შეუსრულებლობა ამ გზაზე სერიოზულ შემაფერხებელ ფაქტორად შეიძლება, იქცეს. ეს გამოიწვევს ქვეყნის პოლიტიკურ პასუხისმგებლობის დაყენებას და ქვეყნის პოლიტიკური იმიჯის შელახვას საერთაშორისო ასპარეზზე,“ - განმარტავს „ფორტუნასთან“ ექსპერტი. ქვეყანაში დემოკრატიული პროცესების განვითარების მოთხოვნა ლაიტმოტივად გასდევს ჩრდილოატლანტიკური კავშირის ყოველწლიურ შეხვედრებს, სხვა კომპლექსურ მოთხოვნებთან ერთად ნატო წევრობის მსურველ ქვეყნებს სწორედ დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებისკენ მოუწოდებს. „ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის შემთხვევაშიც ისევე, როგორც ევროკავშირის, დიდი მნიშვნელობა აქვს წევრი ქვეყნების დემოკრატიულ ღირებულებებს. ვენეციის კომისია არის ავტორიტეტული და გავლენიანი ორგანიზაცია, აღიარებული სამართლებრივი ინსტიტუტი და ქვეყანას, რომელსაც სურს, გახდეს ნატოს და დასავლური გაერთიანებების წევრი, მის მიმართ განსაკუთრებით მაღალი მოთხოვნები არსებობს,“ - განაცხადა გიორგი ბერაიამ . საქართველოს კონსტიტუციის ახალ პროექტს პარლამენტი მესამე მოსმენით საშემოდგომო სესიაზე მიიღებს. რა დათმობებზე აპირებს მმართველი გუნდი წასვლას , სწორედ 2-თვიანი ტაიმაუტის პერიოდში გაირკვევა. თამუნა გოგუაძე [post_title] => რა დაუჯდება ქვეყანას ბუკიკიოს იმედგაცრუება - მთავრობა კონსტიტუციის გადახედვას გეგმავს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ra-daujdeba-qveyanas-bukikios-imedgacrueba-mtavroba-konstituciis-gadakhedvas-gegmavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-06 12:52:47 [post_modified_gmt] => 2017-07-06 08:52:47 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=144012 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 144396 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-07-07 16:35:33 [post_date_gmt] => 2017-07-07 12:35:33 [post_content] => საქართველოს კონსტიტუციის ახალი, 2 მოსმენით მიღებული პროექტი, რომელიც ხელისუფლებამ წარმატებად გამოაცხადა, ოპოზიციამ და არასამთავრობო სექტორმა - პოლიტიკურ კრახად და საერთაშორისო საზოგადოება იმედგაცრუებული დატოვა, შესაძლოა, უკვე „ქართული ოცნების“ შიდა დაპირისპირების საბაბად იქცეს. ყოველ შემთხვევაში, პრემიერი და პარლამენტის თავმჯდომარე ურთიერთგამომრიცხავ განცხადებებს აკეთებენ და უკან დახევას არც ერთი არ აპირებს. „ვენეციის კომისიის“ კრიტიკული დასკვნისა და პარლამენტის თავმჯდომარის რადიკალური განცხადების ფონზე, რომ „არსებითი ცვლილებები დოკუმენტში ვეღარ შევა“, პრემიერი დიალოგის დაწყებაზე და კონსტიტუციის გადახედვაზე ალაპარაკდა. „მზად ვართ, გავაგრძელოთ დიალოგი კონსტიტუციის ირგვლივ და მოვნახოთ ზომები, სადაც შესაძლებელი იქნება კიდევ რაღაცებზე შეთანხმება,“ - განაცხადა გუშინ გიორგი კვირიკაშვილმა. იმის გამო, რომ ახალი კონსტიტუციის პროექტი უკვე ორი მოსმენით არის მიღებული და მესამე მოსმენით მხოლოდ რედაქციული ხასიათის ცვლილებების შეტანაა შესაძლებელი, ჩნდება კითხვა, რა სქემით მოხდება პროექტში არსებითი ცვლილებების შეტანა თუ ეს მხოლოდ პრემიერის პიარული განცხადება იყო. როგორც „ფორტუნასთან“ კონსტიტუციონალისტი კოტე ჩოკორაია განმარტავს, კონსტიტუციის პროექტში ცვლილებების შესატანად 3 ძირითადი სამართლებრივი გზა არსებობს . „ კონსტიტუციის პროექტის დამტკიცება 2 თანმიმდევრულ სესიაზე უნდა მოხდეს. თუ საშემოდგომო სესიაზე მესამე მოსმენით არ განიხილავენ კონსტიტუციას, საკითხი საგაზაფხულო სესიაზე გადაიწევს და განხილვა პირველი მოსმენიდან დაიწყება. მეორე გზა პრეზიდენტის ვეტოა , მესამე მოსმენით დამტკიცების შემდეგ პრეზიდენტი ვეტოს დაადებს კონსტიტუციას და პროექტზე მუშაობა პირველი მოსმენიდან განახლდება და ბოლოს შესაბამისი პოლიტიკური ნების შემთხვევაში, შესაძლებელია არსებული პროექტი მთლიანად ჩავარდეს და ახალ კონსტიტუციაზე მუშაობა თავიდან დაიწყოს,“ - განმარტავს კოტე ჩოკორაია . რომელ გზას აირჩევს ხელისუფლება, თუ საერთოდ აირჩევს რომელიმეს, ამაზე მმართველი გუნდის მხრიდან არანაირი კონკრეტული განცხადება არ კეთდება. თუმცა, პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ გაკეთებული განცხადება, უფრო მეტად იმაზე მიანიშნებს, რომ „ქართული ოცნება“ არაფრის შეცვლას არ აპირებს და ცვლილებებს კონსტიტუციაში დასრულებულად მიიჩნევდა. “ვენეციის კომისიის ყველა მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია აისახა დოკუმენტში, რომელიც უკვე ორი მოსმენითაა მიღებული. “დოკუმენტი, სრულ შესაბამისობაშია სამართლებრივ პრინციპებთან, კონსტიტუციური სამართლის ფუნდამენტურ პრინციპებთან და ურთიერთგაწონასწორებისა და კონტროლის მექანიზმთან“ „მესამე მოსმენით განხილვის პროცესში შესაძლებელია მხოლოდ სარედაქციო ხასიათის ცვლილებების შეტანა , არსებითი ცვლილებები დოკუმენტში ვეღარ შევა“, – გადაჭრით აცხადებდა ირაკლი კობახიძე. მიუხედავად ამისა, კონსტიტუციონალისტი ლევან ალაფიშვილი საკონსტიტუციო ცვლილებებზე პარლამენტის თავმჯდომარის პოზიციას გადამწყვეტ და შემაფერხებელ ფაქტორად არ მიიჩნევს. „ირაკლი კობახიძე არ არის ქართული ოცნების პოლიტიკური ლიდერი, გუნდის ლიდერი არის პრემიერმინისტრი და ამ ტიპის დიალოგსა და ფუნდამენტური საკითხებზე გადაწყვეტილებას მას არავინ ჰკითხავს. კონსტიტუციურად პასუხისმგებლობა მთავრობას ეკისრება და მთავრობა და პრემიერი უნდა იყოს პროცესის წარმმართველი,“ - განმარტავს ალაფიშვილი. მისი მოსაზრებით, პოლიტიკური ნების გამოსაცნობად მნიშვნელოვანია არამარტო განცხადება, არამედ ადგილიც, სადაც ეს განცხადება გაკეთდა. „კონსტიტუციაზე დიალოგის განახლების შესახებ პრემიერის განცხადება საშინაო და საგარეო პოლიტიკური წნეხის შედეგია. სწორედ მეგობარი სახელმწიფოების და საერთაშორისო ორგანიზაციების გავლენით მოხდა მთავრობის ხისტი პოზიციის შეცვლა. იმედია, პრემიერის განცხადების შემდეგ დიალოგი იქნება ქმედითი, რეალური და არა იმ ფორმატით, რომლითაც აქამდე მუშაობდა ხელისუფლება,“ - აცხადებს „ფორტუნასთან“ ალაფიშვილი. პრემიერმინისტრის მზაობამ განახლდეს დიალოგი კონსტიტუციაში ცვლილებების შესატანად ოპოზიციური და არასამთავრობო სპექტრის მოწონება უკვე დაიმსახურა. „ურემი უკვე გადაბრუნებულია, მაგრამ თქვენი მკვეთრი პოლიტიკური ნაბიჯებით მისი ფეხზე დაყენება ჯერ კიდევ შესაძლებელია,“ - ასე ეხმაურება პრემიერის განცხადებას პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე, დავით უსუფაშვილი. პრეზიდენტის პოლიტიკურმა მრჩეველმა, ფიქრია ჩიხრაძემ, კი პრეზიდენტის სახელით მმართველ გუნდს კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდა. „ჩვენ რომ არ დავრჩეთ ცალკეული განცხადებების ამარა, ურთიერთმოწოდებების ამარა, ალბათ, უკვე საჭიროა, გადაიდგას კონკრეტული ნაბიჯები,“ - განაცხადა მან საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე და აღნიშნა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით მხარეებს შორის კონსესუსის მისაღწევად პირველი შეხვედრა პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში ორშაბათსაა დაგეგმილი. თამუნა გოგუაძე