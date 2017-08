ძალა და გამძლეობა, ბარსელონა: სპორტული სამყარო ბარსელონას გვერში დაუდგა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => teraqti-barselonashi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154803 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => teraqti-barselonashi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154803 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 18322 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => teraqti-barselonashi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => teraqti-barselonashi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (154803) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18322) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 154795 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-18 11:06:09 [post_date_gmt] => 2017-08-18 07:06:09 [post_content] => ბარსელონაში გაქცეული ტერორისტის ძებნის ოპერაცია მიმდინარეობს. სამართალდამცველები მანქანის მძღოლს ეძებენ, რომლითაც ტერორისტებმა ფეხით მოსიარულეებს გადაუარეს. გამოძიების ვერსიით, მძღოლმა ტერაქტის შესრულების დროს მანქანა მიატოვა და ადგილიდან მიიმალა. კატალონიის პოლიციის უფროსის განცხადებით, გამოძიებას უკვე ორი ეჭვმიტანილი ჰყავს დაკავებული, რომელთაც უშუალო კავშირი აქვთ თავდასხმასთან. პოლიციამ ერთ-ერთი ეჭვმიტანილის - დრის უბაკირის ფოტოც გაავრცელა. გამოძიების ინფორმაციით, ტერორისტებს მის სახელზე მანქანა ჰქონდათ ნაქირავები. 20 წლის დრის უბაკირი მაროკოს მოქალაქეა და ესპანეთში ლეგალურად ცხოვრობდა. ბოლო მონაცემებით, მომხდარ ტერაქტს 13 ადამიანი ესმხხერპლა და 119 დაშავდა. კატალონიის ავტონომიის ხელმძღვანელმა სამდღიანი გლოვა გამოაცხადდა. დაღუპულებს დღეს ქვეყანაში ადგილობრივი დროით 12 საათზე წუთიერი დუმილით მიაგებენ პატივს. ბარსელონაში გაქცეულ ტერორისტს ეძებენ ესპანეთის პოლიციამ მეორე ტერაქტის მცდელობა აღკვეთა

ესპანეთის პოლიციამ მეორე ტერაქტის მცდელობა აღკვეთა. ძალოვანებმა მასშტაბური სპეცოპერაციის შედეგად, რომელიც კამბრილსში ჩატარდა, რამდენიმე ეჭვმიტანილი მოკლეს. ესპანური მედიის ცნობით, კამბილსში ტერორისტები პოლიციამ მას შემდეგ მოკლა, რაც ისინი სატვირთო მანქანით ფეხით მოსიარულეებს დაეჯახნენ. ერთ-ერთი რადიოსადგურის ცნობით, ამ მეორე თავდასხმის შედეგად ორი ადამიანი მძიმედ დაშავდა, სამს მსუბუქი ტრავმები აღენიშნება. გამოძიების ვერსიით, მოკლულები ბარსელონას მსგავსი ტერაქტის მოწყობას, სავარაუდოდ, კამბრილსში აპირებდნენ. მოკლულებს სხეულზე დამონტაჟებული ასაფეთქებლები და იარაღი აღმოაჩნდათ. ესპანეთში სამდღიანი გლოვა გამოცხადდა

ბარსელონას ცენტრში მომხდარი ტერაქტის გამო, ესპანეთში სამდღიანი გლოვა გამოცხადდა. ამის შესახებ ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა მარიანო რახოიმ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. „ჩვენ გვაერთიანებს გლოვა და სიმტკიცე, რომ დავამარცხოთ ისინი, ვინც თავს დაესხა ჩვენს ღირებულებებს, ჩვენი ცხოვრების წესს. ტერორიზმი გლობალური საფრთხეა და მასზე პასუხიც გლობალური უნდა იყოს," - აღნიშნა ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა. ბარსელონაში, რამბლას მოედანზე ფეხით მოსიარულეთა გზის სავალ ნაწილზე გუშინ ავტომობილი შევარდა. მომხდარის შედეგად, ამ დროის მონაცემებით, 13 ადამიანი დაიღუპა, 100-მდე კი დაშავდა. აღნიშნულ ტერაქტზე პასუხისმგებლობა IშIშ-მა აიღო. ბარსელონაში გაქცეულ ტერორისტს ეძებენ

ბარსელონაში გაქცეული ტერორისტის ძებნის ოპერაცია მიმდინარეობს. სამართალდამცველები მანქანის მძღოლს ეძებენ, რომლითაც ტერორისტებმა ფეხით მოსიარულეებს გადაუარეს. გამოძიების ვერსიით, მძღოლმა ტერაქტის შესრულების დროს მანქანა მიატოვა და ადგილიდან მიიმალა. კატალონიის პოლიციის უფროსის განცხადებით, გამოძიებას უკვე ორი ეჭვმიტანილი ჰყავს დაკავებული, რომელთაც უშუალო კავშირი აქვთ თავდასხმასთან. პოლიციამ ერთ-ერთი ეჭვმიტანილის - დრის უბაკირის ფოტოც გაავრცელა. გამოძიების ინფორმაციით, ტერორისტებს მის სახელზე მანქანა ჰქონდათ ნაქირავები. 20 წლის დრის უბაკირი მაროკოს მოქალაქეა და ესპანეთში ლეგალურად ცხოვრობდა. ბოლო მონაცემებით, მომხდარ ტერაქტს 13 ადამიანი ესმხხერპლა და 119 დაშავდა. კატალონიის ავტონომიის ხელმძღვანელმა სამდღიანი გლოვა გამოაცხადდა. დაღუპულებს დღეს ქვეყანაში ადგილობრივი დროით 12 საათზე წუთიერი დუმილით მიაგებენ პატივს.