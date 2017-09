ძალადობისადმი მიძღვნილ საღამოზე ნიკოლ კიდმანი გამჭვირვალე კაბით გამოცხადდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nikol-kidmani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166680 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nikol-kidmani ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166680 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 244 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nikol-kidmani ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nikol-kidmani ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (166680) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (244) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 165297 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-20 13:38:03 [post_date_gmt] => 2017-09-20 09:38:03 [post_content] => რამდენიმე დღის წინ, „ემის“ დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა. ტრიუმფატორი გამარჯვებულისა და ვარსკვლავების ვიზუალის გარდა, შოუს ბევრი მკაფიო მომენტი ჰქონდა. ერთ-ერთი მათგანი კი ნიკოლ კიდმანი იყო, რომელმაც კატეგორიაში „მინი-სერიალის საუკეთესო მსახიობი ქალი“ გაიმარჯვა პროექტით „დიდი პატარა ტყუილები“. სატელევიზიო პრემია „ემი“ კიდმანმა პირველად მიიღო და ამ ფაქტით უზომოდ გახარებულმა ვარსკვლავმა ემოციები უცნაურად გამოხატა. ნიკოლი გვერდით მდგომ კოლეგას, ალექსანდ სკარსგარდს გადაეხვია და ტუჩებში აკოცა. დარბაზში კი ამ ყველაფერს თვალს კიდმანის მეუღლე, კიტ ურბანი ადევნებდა. სოციალურ ქსელში ამ ფაქტს დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. დაკვირვებულებმა კი კიდმანის წარსული გაიხსენეს და აღმოაჩინეს, რომ მსგავსი უცნაური საქციელი ავსტრალიელი ლამაზმანისგან პირველი არ არის. 2003 წელს, „ოსკარების“ დაჯილდების ცერემონიაზე მსახიობმა დენზელ ვაშინგტონს აკოცა, 2015 წელს კი მისი მორიგი ობიექტი ნაომი უოტსი გახდა, ფილმ „ლომის“ კოლეგასთან, დევ პატელთან კი ის ლოყაზე მოფერებითა და მხარზე თავის დადებით შემოიფარგლა. [gallery columns="4" link="file" ids="165300,165301,165302,165303,165304,165305,165306,165307"] [post_title] => ნიკოლ კიდმანს სცენაზე კოცნის სხვა ფაქტები გაუხსენეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nikol-kidmans-scenaze-kocnis-skhva-faqtebi-gaukhsenes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-20 13:38:03 [post_modified_gmt] => 2017-09-20 09:38:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165297 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 157707 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-29 14:52:12 [post_date_gmt] => 2017-08-29 10:52:12 [post_content] => 50 წლის ავსტრალიელმა ვარსკვლავმა, ნიკოლ კიდმანმა ჟურნალისთვის Stellar იპოზიორა. მსახიობს დიზაინერ ალექს პერის 4500 დოლარის ღირებულების კორსეტი-კაბა ეცვა. როგორც აღმჩნდა, დიზაინერმა თავად გამოთქვა სურვილი, რომ კიდმანს მისი ნამუშევარი მოერგო. „მე მივმართე მის სტილისტს და ვუთხარი, რომ წაეღოთ კაბა და თუ გადაღება წარმატებით ჩაივლიდა, მე მხოლოდ მოხარული ვიქნებოდი. სხვათა შორის, კაბას პირველად არ მთხოვენ წყალში გადაღებისთვის, მაგრამ ნიკოლი განსაკუთრებული შემთხვევაა“. საბოლოოდ, კაბა დიზაინერს საუკეთესო მდგომარეობაში დაუბრუნეს, ხოლო ფოტოსესია კი, როგორც აღმოჩნდა, ამ „მსხვერპლად“ ნამდვილად ღირდა. [post_title] => 50 წლის ნიკოლ კიდმანის ძვირადღირებული ფოტოსესია წყალში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 50-wlis-nikol-kidmanis-dzviradghirebuli-fotosesia-wyalshi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-29 14:53:09 [post_modified_gmt] => 2017-08-29 10:53:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=157707 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 150642 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-08-03 13:09:22 [post_date_gmt] => 2017-08-03 09:09:22 [post_content] => ამ დღეებში, ნიკოლ კიდმანი ამერიკელ სატელევიზიო კრიტიკოსთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებაზე სპიკერის რანგში გამოვიდა. ვარსკვლავმა 50 წლის ასაკში ახალ გამოწვევბზე და კარიერის ახალ ეტაპზე ისაუბრა. „ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ 50 წლის ასაკში იქ ვარ, სადაც ვარ. სიხარულისგან მეტირება, როდესაც მახსენდება, რამდენი არაჩვეულებრივი რამ გადამხდა მარტო ამ წელს. არც ვიცი, როგორ მოხდა ეს ყველაფერი. მადლიერება და სიყვარული სილამაზეს მინარჩუნებს“. შეგახსენებთ, რომ მიმდინარე წელი კიდმანისთვის საკმაოდ ნაყოფიერი გადმოდგა. გაზაფხულზე, კანის კინოფესტივალზე მისი ერთდროულად ოთხი პროექტის პრემიერა გაიმართა, გამოვიდა სერიალი „დიდი პატარა ტყუილი“ კიდმანის მონაწილეობით, ხოლო ამჟამად მიმდინარეობს აკვამენის შესახებ ფილმის გადაღებები, სადაც ნიკოლი ასევე ერთ-ერთ მთავარ როლს ასრულებს. [post_title] => 50 წლის ნიკოლ კიდმანის სილამაზის საიდუმლო – „სიხარულისგან მეტირება" [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => 50-wlis-nikol-kidmanis-silamazis-saidumlo-sikharulisgan-metireba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-03 13:33:05 [post_modified_gmt] => 2017-08-03 09:33:05 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=150642 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 165297 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-20 13:38:03 [post_date_gmt] => 2017-09-20 09:38:03 [post_content] => რამდენიმე დღის წინ, „ემის“ დაჯილდოების ცერემონია გაიმართა. ტრიუმფატორი გამარჯვებულისა და ვარსკვლავების ვიზუალის გარდა, შოუს ბევრი მკაფიო მომენტი ჰქონდა. ერთ-ერთი მათგანი კი ნიკოლ კიდმანი იყო, რომელმაც კატეგორიაში „მინი-სერიალის საუკეთესო მსახიობი ქალი“ გაიმარჯვა პროექტით „დიდი პატარა ტყუილები“. სატელევიზიო პრემია „ემი“ კიდმანმა პირველად მიიღო და ამ ფაქტით უზომოდ გახარებულმა ვარსკვლავმა ემოციები უცნაურად გამოხატა. ნიკოლი გვერდით მდგომ კოლეგას, ალექსანდ სკარსგარდს გადაეხვია და ტუჩებში აკოცა. დარბაზში კი ამ ყველაფერს თვალს კიდმანის მეუღლე, კიტ ურბანი ადევნებდა. სოციალურ ქსელში ამ ფაქტს დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. დაკვირვებულებმა კი კიდმანის წარსული გაიხსენეს და აღმოაჩინეს, რომ მსგავსი უცნაური საქციელი ავსტრალიელი ლამაზმანისგან პირველი არ არის. 2003 წელს, „ოსკარების“ დაჯილდების ცერემონიაზე მსახიობმა დენზელ ვაშინგტონს აკოცა, 2015 წელს კი მისი მორიგი ობიექტი ნაომი უოტსი გახდა, ფილმ „ლომის“ კოლეგასთან, დევ პატელთან კი ის ლოყაზე მოფერებითა და მხარზე თავის დადებით შემოიფარგლა. [gallery columns="4" link="file" ids="165300,165301,165302,165303,165304,165305,165306,165307"] [post_title] => ნიკოლ კიდმანს სცენაზე კოცნის სხვა ფაქტები გაუხსენეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nikol-kidmans-scenaze-kocnis-skhva-faqtebi-gaukhsenes [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-20 13:38:03 [post_modified_gmt] => 2017-09-20 09:38:03 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=165297 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 50 [max_num_pages] => 17 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => a79614d0d62c43ade151c82e6f10f3b6 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )