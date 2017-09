ძებნილი მამაკაცი ბუნდესტაგის არჩევნებზე ხმის მისაცემად მთვრალი მივიდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => germania [1] => bundestagis-archevnebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168089 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => germania [1] => bundestagis-archevnebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 168089 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 508 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => germania [1] => bundestagis-archevnebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => germania [1] => bundestagis-archevnebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (168089) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (19618,508) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 167590 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-26 11:20:23 [post_date_gmt] => 2017-09-26 07:20:23 [post_content] => გერმანიასა და იტალიაში, ქურდობის ბრალდებით, საქართველოს 28 მოქალაქე დააკავეს. იტალიაში დაკავებულების ადვოკატებს ან მათი ოჯახის წევრებს ქვეყანაში საქართველოს ოფიციალური წარმომადგენლობისთვის ამ დრომდე არ მიუმართავთ. გამოძიების ინფორმაციით, 2015 წლიდან ქართველების დაჯგუფებამ იტალიის სხვადასხვა რეგიონში 85 სახლი და ოფისი გაქურდა. იტალიური მედიის ცნობით, ადგილობრივი პოლიციის მიერ ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად, სამართალდამცველებმა ქალაქ რეჯიო-ემილიაში საცავი აღმოაჩინეს, საიდანაც მოპარული ნივთები საქართველოში იგზავნებოდა. გერმანიასა და იტალიაში, ქურდობის ბრალდებით, საქართველოს 28 მოქალაქე დააკავეს გერმანიაში გაასამართლებენ ადამიანებს, რომლებმაც გულწასულ პენსიონერს დახმარება არ აღმოუჩინეს

გერმანიაში 3 მოქალაქის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს , რომლებმაც ბანკის შენობაში გულწასულ პენსიონერს დახმარება არ გაუწიეს. ინფორმაციას ამის შესახებ BBC ავრცელებს. შემთხვევა გერმანიის ერთ-ერთ ბანკში მოხდა. 83 წლის კაცი წაიქცა და თავი მეტლახის იატაკს დაარტყა, ერთი კვირის შემდეგ კი გარდაიცვალა. წაქცეული კიდევ ერთმა ბანკის ვიზიტორმა დააიგნორა, თუმცა ის თავად სნეული იყო. მხოლოდ მეხუთე ადამიანმა, რომელიც ბანკში შევიდა, მოხუცს ყურადღება მიაქცია და სასწრაფო გამოიძახა. შედეგად, გულწასულ პენსიონერს სასწრაფო დახმარება 20 წუთის შემდეგ აღმოუჩინეს. გერმანელი მეწარმეები ქართველ სტარტაპერებს გამოცდილებას უზიარებენ

ტექნოპარკში ქართულ-გერმანული სტარტაპ ფორუმი მიმდინარეობს. ღონისძიება PMC კვლევითი ცენტრის ორგანიზებით, საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოსთან პარტნიორობით ტარდება. ამასთან, ფორუმი საქართველო-გერმანიის წლის ფარგლებში, გერმანიის საელჩოს და "პროკრედიტ ბანკის" მხარდაჭერით ხორციელდება და მისი მთავარი მიზანი, ინოვაციების და მეწარმეობის შესახებ ცოდნის და გამოცდილების გაზიარებაა. ფორუმის ფარგლებში, წამყვანი გერმანელი მეწარმეები - Michael Huebl (flinc GmbH), Wolfgang Bernecker (Pandata GMPH) და Stephan Dabels (AmbiGateGmbH), რომლებსაც სტარტაპების შექმნის და მართვის მრავალფეროვანი გამოცდილება აქვთ, გაუზიარებენ ადგილობრივ სტარტაპერებს თავიანთ გამოცდილებას, იმსჯელებენ წარმატების და წარუმატებლობების მიზეზებზე, ასევე გლობალური ტენდენციებზე. 5 სექტემბერს, ადგილობრივ სტარტაპერებს საშუალება ექნებათ პირისპირ შეხვდნენ სპიკერებს B2B შეხვედრების ფორმატში. "ვფიქრობთ, რომ მსგავსი ფორუმები ძალიან მნიშვნელოვანია, ორ ქვეყანას შორის როგორც ცოდნის, გამოცდილების და ტექნოლოგიების გაზიარებისთვის, ასევე პარტნიორული ურთიერთობების ჩამოყალიბებისთვის. ვიმედოვნებთ, რომ ქართული კომპანიები სასარგებლო ცოდნას და გამოცდილებას შეიძენენ გერმანული კომპანიებისგან და შეძლებენ მათთან სტრატეგიული თანამშრომლობის განვითარებას", -განმარტავს მიხეილ სხიერელი, პროექტის მენეჯერი PMC კვლევითი ცენტრიდან. 