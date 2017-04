ძლიერი ქარის გამო ვარკეთილში ბავშვი დაშავდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qari [1] => dashavebuli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124575 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qari [1] => dashavebuli ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124575 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1513 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qari [1] => dashavebuli ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qari [1] => dashavebuli ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124575) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7813,1513) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 124554 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-04-22 13:35:25 [post_date_gmt] => 2017-04-22 09:35:25 [post_content] => ძლიერმა ქარის გამო საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში გამოძახებებმა იმატა. გამოძახებები ძირითადად დაფიქსირდა ვარკეთილში, დიდი დიღომში, გლდანში, ნუცუბიძის პლატოზე და ასევე რუსთავში. ძლიერმა ქარმა ძირითადად, რამდენიმე ადგილზე ხეებიდან ტოტები მოტეხა. ასევე სარეკლამო ბანერები და საცხოვრებელი სახლების სახურავები დააზიანა. [post_title] => ძლიერმა ქარმა სარეკლამო ბანერები და საცხოვრებელი სახლების სახურავები დააზიანა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dzlierma-qarma-sareklamo-banerebi-da-sackhovrebeli-sakhlebis-sakhuravebi-daaziana [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-22 13:37:34 [post_modified_gmt] => 2017-04-22 09:37:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124554 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 123437 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-04-19 11:08:57 [post_date_gmt] => 2017-04-19 07:08:57 [post_content] => ბათუმში წუხელ ძლიერი ქარი იყო. „ფორტუნას“ კორესპონდენტის ინფორმაციით, ქარმა თამარის დასახლებაში დევნილების საცხოვრებელ კორპუსს სახურავი გადახადა, სახურავის ნაწილი ეზოში მდგარ მანქანებს დაეცა, დაზიანებულია 5 ავტომობილი. ბათუმის მერიის ინფორმაციით, ამ დროისთვის ადგილზე იმყოფებიან ა(ა)იპ ,,ბათუმის კორპუსის“ წარმომადგენლები და მიმდინარეობს მდგომარეობის შესწავლა. დღეიდანვე განხორციელდება დაზიანებული სახურავების დროებით ბრეზენტით გადახურვა და დაპროექტების სამუშაოები. რამდენიმე დღეში კი დაიწყება სახურავების გადახურვის სრული რეაბილიტაცია. ქარის შედეგად წაქცეულია ერთი ხე პუშკინისა და დემეტრე თავდადებულის ქუჩების კვეთაში. გამწვანების სამსახური წაქცეული ხის გატანის სამუშაოებს ახორციელებს. გრძელდება მონიტორინგი უბნების მიხედვით. ბათუმში უკვე გამოიდარა. [post_title] => ბათუმში ძლიერმა ქარმა სახლს სახურავი გადახადა, დაზიანებულია მანქანები [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => batumshi-dzlierma-qarma-sakhls-sakhuravi-gadakhada-dazianebulia-manqanebi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-19 11:43:02 [post_modified_gmt] => 2017-04-19 07:43:02 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123437 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 121960 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-04-11 23:19:31 [post_date_gmt] => 2017-04-11 19:19:31 [post_content] => თბილისში ავტოსაგზაო შემთვევის შედეგად გარდაიცვალა ორი და დაშავდა ორი ადამიანი. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276-ე მუხლი მეშვიდე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობის ან ექსპლუატაციის წესების დარღვევას გულისხმობს, რამაც ორი ან ორზე მეტი ადამიანის სიცოცხის მოსპობა გამოიწვია. [post_title] => ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 2 ადამიანი გარდაიცვალა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => avtosagzao-shemtkhvevis-shedegad-2-adamiani-gardaicvala [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-11 23:19:31 [post_modified_gmt] => 2017-04-11 19:19:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=121960 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 124554 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-04-22 13:35:25 [post_date_gmt] => 2017-04-22 09:35:25 [post_content] => ძლიერმა ქარის გამო საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში გამოძახებებმა იმატა. გამოძახებები ძირითადად დაფიქსირდა ვარკეთილში, დიდი დიღომში, გლდანში, ნუცუბიძის პლატოზე და ასევე რუსთავში. ძლიერმა ქარმა ძირითადად, რამდენიმე ადგილზე ხეებიდან ტოტები მოტეხა. ასევე სარეკლამო ბანერები და საცხოვრებელი სახლების სახურავები დააზიანა. [post_title] => ძლიერმა ქარმა სარეკლამო ბანერები და საცხოვრებელი სახლების სახურავები დააზიანა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => dzlierma-qarma-sareklamo-banerebi-da-sackhovrebeli-sakhlebis-sakhuravebi-daaziana [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-22 13:37:34 [post_modified_gmt] => 2017-04-22 09:37:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=124554 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 25 [max_num_pages] => 9 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 592a0fb99b506ba668444eaaac9bb7ae [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )