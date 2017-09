ძლიერი წვიმის შედეგად ფოთში ქუჩები დაიტბორა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => foti [1] => dzlieri-wvima [2] => datborili-quchebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161396 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => foti [1] => dzlieri-wvima [2] => datborili-quchebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161396 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 3200 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => foti [1] => dzlieri-wvima [2] => datborili-quchebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => foti [1] => dzlieri-wvima [2] => datborili-quchebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (161396) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6222,6221,3200) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 160979 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-07 11:59:19 [post_date_gmt] => 2017-09-07 07:59:19 [post_content] => ზღვაზე 5-ბალიანი შტორმი ფიქსირდება, - ამის შესახებ "ფორტუნას" გარემოს ეროვნული სააგენტოს ჰიდრომეტეოროლოგიური პროგნოზების სამსახურში განუცხადეს. როგორც სინოპტიკოსი დოდო გვაზავა აცხადებს, ტემპერატურის მკვეთრი ვარდნაა მოსალოდნელი. "წვიმა დასავლეთ საქართველოში ღამით დაიწყო, ზოგან ძალიან დიდი ნალექია აღნიშნული, აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში გაძლიერებულია დასავლეთის მიმართულების ქარი. ცივი ჰაერის მასები დღის განმავლობაში გავრცელდება. ნალექი დასავლეთ საქართველოში და აღმოსავლეთ საქართველოს დასავლეთ რაიონებში შენარჩუნდება. ჰაერის ტემპერატურა მკვეთრად 20-25 გრადუსამდე დაიკლებს," -აცხადებს სინოპტიკოსი დოდო გვაზავა. 2018 წლის პირველი იანვრიდან ფოთის პორტში შესვლას მხოლოდ ტექნიკური სტანდარტების შესაბამისი ავტომობილები შეძლებენ. პორტის მფლობელი კომპანია „ეიპიემ ტერმინალსის" ინფორმაციით, შესასვლელებში მოხდება სატვირთო ავტომობილების ვიზუალური დათვალიერება და ნავსადგურში დაშვების უფლება მხოლოდ დადგენილი ტექნიკური სტანდარტების შესაბამის ავტომანქანებს მიენიჭება. როგორც კომპანიაში აცხადებენ, ახალი რეგულაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურში რამდენიმე შეხვედრის შედეგად მიიღეს. კომპანიის ინფორმაციით, შეხვედრებში ჩართული იყო რამდენიმე მხარე- მათ შორის, ლოჯისტიკური, სატრანსპორტო კომპანიები, საზღვაო ხაზებისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. ,,ეიპიემ ტერმინალსში" ამბობენ, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღება, უსაფრთხეობის კუთხით ცნობიერების ამაღლებას უკავშირდება, რაც ,,ეიპიემ ტერმინალსის" უმთავრესი მიზანია. "მიმდინარე წლის მაისში ფოთის საზღვაო ნავსადგური გაეროს გლობალური საგზაო უსაფრთხოების მეოთხე კვირეულში ჩაერთო. კვირეულის ფარგლებში სატვირთო ავტომანქანების მძღოლებისთვის ტრენინგები 10 მაისს დაიწყო. დღემდე სწავლება 1378-მა მძღოლმა გაიარა და მათ შესაბამისი სერტიფიკატები გადაეცათ"- განმარტავენ ,,ეიპიემ ტერმინალსში". კომპანიის ცნობითვე, 2017 წლის 6 თვის განმავლობაში ფოთის საზღვაო ნავსადგურმა 3 მილიონ 213 ათასი ტონა ტვირთი გადაამუშავა, რაც 2016 წლის მონაცემებთან შედარებით 400,000-ით ანუ 14,2%-ით მეტია. მათივე ცნობით, წინა წელთან შედარებით 10,6%-ით გაიზარდა საკონტეინერო გადაზიდვები. 144,900 TEU კონტეინერი გადამუშავდა 2017 წლის პირველ ნახევარში, ხოლო 131,000 TEU 2016 წლის პირველ ნახევარში. ცნობისთვის, 2011 წლის აპრილში, „ეიპიემ ტერმინალსმა" შეისყიდა საქართველოში ყველაზე დიდი ნავსადგური - „ფოთის საზღვაო ნავსადგური" რომელსაც მრავალმიზნობრივი დანიშნულება აქვს. ნავსადგურში სულ 15 ნავმისადგომია, სადაც ხდება ყველანაირი სატვირთო მომსახურების, მათ შორის რო-რო სერვისის განხორციელება. ნავმისადგომების მთლიანი სიგრძე შეადგენს 2,900 მეტრს, სადაც 20-ზე მეტი საპორტო ამწეა განლაგებული. სათავეში მოსვლის დღიდან, „ეიპიემ ტერმინალსმა" უზრუნველყო 80 მილიონ დოლარზე მეტი ინვესტიციის განხორციელება მოძველებული საპორტო ინფრასტრუქტურის, საბაჟო ცენტრის, სარკინიგზო და საავტომობილო გზების და სერვისის განახლების მიზნით. ფოთის საზღვაო ნავსადგურმა, ადგილობრივი ტალანტის განვითარების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო ცოდნისა და გამოცდილების მქონე პროფესიონალების მომზადების მიზნით, დაიწყო პროექტი სახელწოდებით - ,,ინპორტი". როგორც "ფორტუნას" ფოთის საზღვაო ნავსადგურის მფლობელ კომპანია „ეიპიემ ტერმინალსში" განუცხადეს, პროექტის მთავარი ამოცანაა, ფუნქციური ცოდნის, სწორი მიდგომების, სიახლეების ათვისების უნარისა და პოტენციალის მქონე ტალანტების მოზიდვა და შემდგომი განვითარება. "აღნიშნული ანაზღაურებადი სტაჟირების პროგრამა საუკეთესო შესაძლებლობაა იმ ნიჭიერი ახალგაზრდებისთვის, რომლებიც მოწადინებული არიან განვითარდნენ და შეიქმნან წარმატებული კარიერა", - აღნიშნეს „ეიპიემ ტერმინალსში" . მათივე ცნობით, პროგრამა 10 ივლისს დაიწყო და 30 ნოემბერს დასრულდება. როგორც კომპანიაში განმარტავენ, პროგრამის ყოველი დღე დატვირთულია სხვადასხვა საკითხის განხილვებითა, თუ ღონისძიებებით, რომლებიც მიმართულია A.P. Moller-Maersk ჯგუფის ღირებულებებისა და სამუშაო მიდგომების გაცნობის, განხილვისა და გათავისებისაკენ. ”რამდენიმეკვირიანი თეორიული კურსის შემდეგ, რომელიც ძირითადად ორგანიზაციული და მმართველობითი უნარების გამომუშავება - განმტკიცებას ემსახურება, პროგრამით გათვალისწინებულია მონაწილეების ჩართულობა სხვადასხვა დეპარტამენტის საქმიანობაში, რაც მათ საშუალებას მისცემს უკეთ გაეცნონ ამა თუ იმ სამსახურის მუშაობის სპეციფიკას და მიიღონ გააზრებული კარიერული გადაწყვეტილება”, - განაცხადეს ფოთის საზღვაო ნავსადგურის მფლობელ კომპანიაში. მათივე თქმით, აღნიშნული ინიციატივა ხელს შეუწყობს კომპანიის სამომავლო გეგმის განხორციელებასა და საზოგადოების განვითარებას. პროგრამის ფარგლებში, წარმატებული ტალანტების აღმოჩენის კუთხით გათვალისწინებულია თანამშრომლობა საქართველოს წამყვან სასწავლო დაწესებულებებთან. შეგახსენებთ, „ეიპიემ ტერმინალსმა“საქართველოში ყველაზე დიდი ნავსადგური - „ფოთის საზღვაო ნავსადგური“ 2011 წლის აპრილში შეისყიდა. 