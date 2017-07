ძლიერი წვიმის შედეგად სტამბოლი დაიტბორა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => stamboli [1] => dzlieri-wvima [2] => datborva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147298 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => stamboli [1] => dzlieri-wvima [2] => datborva ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147298 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4893 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => stamboli [1] => dzlieri-wvima [2] => datborva ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => stamboli [1] => dzlieri-wvima [2] => datborva ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (147298) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6314,6221,4893) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 144483 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-07-07 18:29:59 [post_date_gmt] => 2017-07-07 14:29:59 [post_content] => ფოთში ძლიერი წვიმების შედეგად ქუჩები დაიტბორა. ქალაქის მერიის ცნობით, შესაბამისი სამსახურები საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ. ამ დროისთვის ყველა სატუმბი სადგური გამართულად მუშაობს, თუმცა უხვი ნალექის გამო წყალი გადინებას ვერ ასწრებს. წყალი საცხოვრებელ სახლებში არ შესულა. ქალაქს ელექტროენერგია და გაზი შეუფერხებლად მიეწოდება. მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის საავტომობილო გზაზე, სოფელ გვრიტოსთან, ძლიერი წვიმის შედეგად, მეწყერი ჩამოწვა და გზა ჩაიკეტა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, კონტრაქტორი ორგანიზაციის მიერ უკვე მიმდინარეობს გზის გაწმენდითი სამუშაოები. ამ მომენტისათვის მოძრაობა ცალმხრივად აღდგენილია და საავტომობილო მიმოსვლას საპატრულო პოლიცია არეგულირებს. „ცენტრალურ გზებზე ყველა მიმართულებით მიმდინარეობს საჭირო ღონისძიებების გატარება, ამ დროისათვის საავტომობილო მოძრაობა შეუფერხებლად ხორციელდება", - ნათქვამია ინფორმაციაში. საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოს ინფორმაციით, გუშინ, ღამის განმავლობაში გამოძახებების რაოდენობა გაიზარდა. წუხელ ძლიერი წვიმის გამო საქართველოს მასშტაბით 437, ხოლო თბილისში 401 გამოძახება დაფიქსირდა. გამოძახებები ძირითადად შეეხებოდა ეზოებისა და სადარბაზოების დატბორვის შემთხვევებს. მათივე ინფორმაციით, დაშავებულის ან დაღუპულის შესახებ შეტყობინება არ დაფიქსირებულა. "წუხელ ძლიერი წვიმის გამო საქართველოს მასშტაბით 437 გამოძახებება დაფიქსირდა. რაც შეეხება თბილისს, 401 გამოძახება დაფიქსირდა. ვმუშაობდით საგანგებო რეჟიმში. აბსოლუტურად ყველა დაფიქსირებულ შეტყობინებაზე მოხდა რეაგირება სამაშველო ჯგუფების მიერ. ძირითადად გამოძახებები წყლის ამოტუმბვით სამუშაოებს შეეხებოდა. იყო ეზოების, სადარბაზოების დატბორვის შემთხვევები. რეგიონებში იყო სახლების დატბორვის ფაქტები", - განაცხადეს შსს-ს საგანგებო სიტუაციების მართვის სააგენტოში. ფოთში ქუჩები დაიტბორა

მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის გზაზე ჩამოწოლილი მეწყრის გამო, გზა ჩაიკეტა

წუხელ ძლიერი წვიმის გამო საგანგებო სამსახურში საქართველოს მასშტაბით 437 გამოძახება დაფიქსირდა ფოთში ძლიერი წვიმების შედეგად ქუჩები დაიტბორა. ქალაქის მერიის ცნობით, შესაბამისი სამსახურები საგანგებო რეჟიმში მუშაობენ. ამ დროისთვის ყველა სატუმბი სადგური გამართულად მუშაობს, თუმცა უხვი ნალექის გამო წყალი გადინებას ვერ ასწრებს. წყალი საცხოვრებელ სახლებში არ შესულა. ქალაქს ელექტროენერგია და გაზი შეუფერხებლად მიეწოდება.