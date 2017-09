ძლიერმა ქარმა თბილისში პრობლემები შექმნა – სამაშველო სამსახურში უკვე ათეულობით შეტყობინებაა შესული

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisi [1] => dzlieri-qari [2] => regionebi [3] => sagangebo-situaciebis-samsakhuri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161224 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tbilisi [1] => dzlieri-qari [2] => regionebi [3] => sagangebo-situaciebis-samsakhuri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 161224 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 62 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tbilisi [1] => dzlieri-qari [2] => regionebi [3] => sagangebo-situaciebis-samsakhuri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tbilisi [1] => dzlieri-qari [2] => regionebi [3] => sagangebo-situaciebis-samsakhuri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (161224) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6960,13727,18966,62) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 151656 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-07 12:02:02 [post_date_gmt] => 2017-08-07 08:02:02 [post_content] => თელავში, ინოვაციების ცენტრი მოეწყობა – ამის შესახებ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინსიტროს სსიპ ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს და თვითმმართველ ქალაქ თელავის მერიას შორის გაფორმდა . მემორანდუმის თანახმად , ინოვაციების ცენტრი თელავში, რუსთაველის №11 მდებარე შენობაში მოეწყობა . ასევე, რეგიონში, ინოვაციების და ტექნოლოგიების სფეროში სტარტაპების გენერირების და სააგენტოს მიერ დაგეგმილი პროექტების განხორციელების ხელშეწყობა იგეგმება . ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს ხელი ქალაქ თელავის მერმა პლატონ კალმახელიძემ და სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარემ გიორგი ზვიადაძემ მოაწერეს. ღონისძიება კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციაში გაიმართა და მას კახეთის გუბერნატორი ირაკლი ქადაგიშვილი , გუბერნატორის ადმინისტრაციის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ბენო გეგეჭკორი და კახეთის რეგიონალური განვითარების სააგენტოს აღმასრულებელი დირექტორი თამარ შაოშვილი ესწრებოდნენ . თელავში რეგიონალური ინოვაციების ჰაბი გაიხსნება

თბილისში დასრულდება „ურბანული გენოციდი" და დედაქალაქი თანამედროვე ქალაქად იქცევა, ამის შესახებ კახა კალაძე საკუთარ ვიდეომიმართვაში აცხადებს, რომელიც „ფეისბუქით" გაავრცელა. „ქართული ოცნების" მერობის კანდიდატი ამბობს, რომ უკვე წლებია, თბილისს არ ჰქონია ურბანული განვითარების ერთიანი კონცეფცია და „მოსახლეობის კეთილდღეობაზე, ჯანმრთელობასა და კომფორტზე მორგებული საცხოვრებელი გარემოს შექმნის გეგმა": „ეს არის ჩვენი, მინიმუმ ბოლო 25 წლიანი მემკვიდრეობა და დანაშაულიც კი. ჩვენი გუნდი აპირებს, ერთიანად, კომპლექსურად ყველა პრობლემის მოგვარებაზე მუშაობის დაწყებას. ქალაქი არის ცოცხალი ორგანიზმი რომელიც ადამიანივით ცოცხლობს. აუცილებლად მოვაწესრიგებთ ქალაქგეგმარებას და რაც მთავარია, პროგრესის პერსპექტივით. მოგვარდება ქაოტური, უხარისხო და უსახური მშენებლობების პრობლემა. თითოეული გაცემული ნებართვა, თითოეული დამტკიცებული პროექტი, ეს იქნება მიღებული გადაწყვეტილება, მხოლოდდამხოლოდ, ერთიანი ურბანული კონცეფციიდან გამომდინარე. ყველა საცხოვრებელი კომპლექსი თუ კორპუსი უნდა ეწერებოდეს საერთო სქემაში. უნდა აკმაყოფილებდეს არამარტო უსაფრთხოების ნორმებს და ხარისხს, არამედ არქიტექტურულ გემოვნებასაც და ქალაქის ერთიან სტილს ეხამებოდეს. ქალაქის განაშენიანება და განვითარება იქნება ჰარმონიული, გაძლევთ პირობას, რომ თბილისში დასრულდება ე.წ. ურბანული გენოციდი, ქალაქი გახდება თანამედროვე და რაც მთავარია, სიცოცხლით სავსე," - ამბობს კალაძე. კახა კალაძე პირობას დებს, რომ უსახური კორპუსები აღარ აშენდება

ახალი, ლურჯი, MAN-ის ავტობუსები დღეიდან, N140 მარშრუტზეც იმოძრავებს. №140 მარშრუტი ბარათაშვილის ქუჩიდან რუსთაველისა და ილია ჭავჭავაძის გამზირის გავლით ანა პოლიტკოვსკაიას ქუჩამდე მოძრაობს. შეგახსენებთ, რომ თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ, თბილისის მერიის მხარდაჭერით 2017 წელს ავტოპარკის განახლების ფარგლებში შეისყიდა 143 ახალი დიდი მოცულობის MAN-ის ავტობუსები, რომელთა მომსახურებისა და ტექნიკური გამართვისთვის აშენდა უახლესი ინფრასტრუქტურით აღჭურვილი ახალი ავტობაზა. ახალი ავტობუსები უკვე მოძრაობენ 9, 14, 21, 24.37, 51, 61, 87 და № 88 მარშრუტებზე. უახლოეს ხანებში "MAN"-ის ავტობუსების N39-სა და N150-ზე გაშვება იგეგმება. N140 მარშრუტზე MAN-ის ავტობუსები გავიდა თელავში რეგიონალური ინოვაციების ჰაბი გაიხსნება