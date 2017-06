ძმები ყარამანაშვილების განცხადებით, ტელეკომპანიის დამფუძნებლებს ნიკა გვარამია თანამდებობიდან არ გაუთავისუფლებიათ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rustavi2 [1] => dzmebi-yaranamashvilebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137838 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rustavi2 [1] => dzmebi-yaranamashvilebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137838 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2559 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => rustavi2 [1] => dzmebi-yaranamashvilebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => rustavi2 [1] => dzmebi-yaranamashvilebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137838) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16446,2559) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 136796 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-06-06 21:20:48 [post_date_gmt] => 2017-06-06 17:20:48 [post_content] => საზოგადოებრივი მაუწყებელი სამაუწყებლო კომპანია „რუსთავი 2“-ისგან ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას სასამართლოს გზით ითხოვს. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სარჩელი საქალაქო სასამართლომ წარმოებაში უკვე მიიღო. საზოგადოებრივი მაუწყებელი „რუსთავი 2“-ისგან ითხოვს ძირითადი ფულადი დავალიანების გადახდას შემდეგი ოდენობით: 13 575,47 აშშ დოლარი (გადახდის დღეს არსებული შესაბამისი კურსით ეროვნულ ვალუტაში); 100 ლარი; 12 828,68 ევრო (გადახდის დღეს არსებული შესაბამისი კურსით ეროვნულ ვალუტაში); 141 087,50 შვეიცარიული ფრანკი (გადახდის დღეს არსებული შესაბამისი კურსით ეროვნულ ვალუტაში). აღნიშნული დავალიანება „რუსთავი 2“-ს საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ წარმოეშვა მხარეთა შორის გაფორმებული სხვადასხვა ხელშეკრულებების საფუძველზე, რაც აღიარებულია „რუსთავის 2“-ის მიერ. ძირითადი დავალიანების გარდა, საზოგადოებრივი მაუწყებელი ითხოვს „რუსთავის 2“-ს ასევე დაეკისროს პირგასამტეხლო სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულებამდე პერიოდისთვის. [post_title] => ყარამანიშვილები მზადყოფნას გამოთქვამენ ტელეკომპანია „საქართველოს“ აქციების საკონტროლო პაკეტი „რუსთავი 2“-ის თანამშრომლებს გადასცენ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => yaramanishvilebi-mzadyofnas-gamotqvamen-telekompania-saqartvelos-aqciebis-sakontrolo-paketi-rustavi-2-is-tanamshromlebs-gadascen [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-03-24 18:43:34 [post_modified_gmt] => 2017-03-24 14:43:34 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=117629 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 112458 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-03-03 00:47:09 [post_date_gmt] => 2017-03-02 20:47:09 [post_content] => "რუსთავი 2"-ის ადვოკატის, დიმიტრი საძაგლიშვილის განცადებით, რუსთავი 2-ის საქმის განხილვა ერთ დღეში შეუძლებელი იყო. როგორც ადვოკატმა "ფორტუნას" განუცხადა, საქმე იყო მოცულობითი და დაახლოებით 9 ტომისგან შედგებოდა. "ამ პერიოდის განმავლობაში ფიზიკურად შეუძლებელი იყო, საქმის შესწავლა და გადაწყვეტილების მიღება. ეს ნიშნავს იმას, რომ გადაწყვეტილება მათ უბრალოდ გაახმოვანეს. საქმის მოცულობიდან გამომდინარე რამდენიმე კვირა მაინც იყო მასალების გასაცნობად საჭირო", - განაცხადა ადვოკატმა. მისივე თქმით, ამ ეტაპზე ადვოკატები სამართლებრივი კუთხით მუშაობენ. 