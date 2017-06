ძველი თბილისური სახლი, რომლის ინტერიერზე რუსთაველის თეატრის პეტერბურგელმა მხატვრებმა იმუშავეს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rustavelis-teatri [1] => tbilisuri-sakhli [2] => giorgi-badridze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137170 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => rustavelis-teatri [1] => tbilisuri-sakhli [2] => giorgi-badridze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 137170 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5430 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => rustavelis-teatri [1] => tbilisuri-sakhli [2] => giorgi-badridze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => rustavelis-teatri [1] => tbilisuri-sakhli [2] => giorgi-badridze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (137170) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16368,5430,16367) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 133387 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-23 13:49:51 [post_date_gmt] => 2017-05-23 09:49:51 [post_content] => შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის დიდ დარბაზში 25 მაისს ვახუშტი კოტეტიშვილის სახელობის ხალხური პოეზიის საღამო „ლექსო არ დაიკარგები” გაიმართება. საღამოზე წარმოდგენილი იქნება პოეტური ფოლკლორის ძველი და ახალი ნიმუშები, ხალხური სიმღერა და ცეკვა. შედგება არაერთი მთქმელისა და ავტორმთქმელის დებიუტი. ღონისძიება საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერითა და საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ორგანიზებით გაიმართება. საღამოს ფოლკლორისტები - ეთერ თათარაიძე და ამირან არაბული წაუძღვებიან. ღონისძიება 19:00 საათზე დაიწყება. [post_title] => რუსთაველის თეატრში ვახუშტი კოტეტიშვილის სახელობის ხალხური პოეზიის საღამო გაიმართება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rustavelis-teatrshi-vakhushti-kotetishvilis-sakhelobis-khalkhuri-poeziis-saghamo-gaimarteba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-23 14:58:22 [post_modified_gmt] => 2017-05-23 10:58:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133387 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 123727 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-19 11:24:21 [post_date_gmt] => 2017-04-19 07:24:21 [post_content] => 19 აპრილს, კულტურის სამინისტროში, მექსიკაში რუსთაველის თეატრის წარმატებულ გასტროლთან დაკავშირებით, შემაჯამებელი პრესკონფერენცია გაიმართა. ღონისძიებას საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი მიხეილ გიორგაძე, რუსთაველი თეატრის დირექტორი გია თევზაძე, რუსთაველი თეატრის მსახიობები დავით უფლისაშვილი და ქეთევან სვანიძე უძღვებოდნენ. 29 მარტიდან 5 აპრილის ჩათვლით, რუსთაველის თეატრის დასი მექსიკაში იმყოფებოდა. დასმა მონაწილეობა მიიღო ქ. მეხიკოს ისტორიული ცენტრის ფესტივალში (festival del Centro Historico de Ia Ciudad de Mexico) სპექტაკლით „მარია კალასი. გაკვეთილი“. წარმოდგენამ დამსწრე საზოგადოების დიდი მოწონება დაიმსახურა. „მარია კალასი. გაკვეთილი“ რუსთაველის თეატრმა სულ სამჯერ წარმოადგინა; ყურადღების ცენტრში, კალასის როლის შემსრულებელი ლელა ალიბეგაშვილი და მსახიობები დავით დარჩია, ლელა ახალაია, დავით უფლისაშვილი, ქეთი სვანიძე და ტენორი არჩილ გოგიტიძე მოექცნენ. რუსთაველის თეატრის სპექტაკლი ფესტივალის უმთავრეს მოვლენად იქცა. აღსანიშნავია, რომ მექსიკის საერთაშორისო ფესტივალზე საქართველოდან მხოლოდ რუსთაველის თეატრი იყო მიწვეული. ფესტივალის დირექტორი, სერხიო ველა განსაკუთრებულად იყო დაინტერესებული, რომ ფესტივალში მონაწილეობა სწორედ, რობერტ სტურუასა და მის დასს მიეღო. რუსთაველის თეატრის წარმოდგენას ესწრებოდნენ: მექსიკის კულტურის მინისტრი, სხვადასხვა ქვეყნების ელჩები, საქართელოს საელჩოს მიწვევით მექსიკაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსი, მექსიკის საგარეო საქმეთა სამდივნოსა და სხვა სახელმწიფო უწყებათა წარმომადგენლები, ასევე, მექსიკის კულტურის მოღვაწენი. საერთაშორისო გასტროლი გახორციელდა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროსა და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელშეწყობით. მიმდინარე წელს, საქართველოსა და მექსიკას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25 წლის იუბილე აღინიშნება. რუსთაველის თეატრის დასის მონაწილეობა მსოფლიოს მნიშვნელოვან კულტურულ ღონისძიებაში ხელს შეუწყობს ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური და კულტურული ურთიერთობების გაღრმავებასა და განვითარებას. [post_title] => რუსთაველის თეატრის წარმატებული გასტროლი მექსიკაში [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rustavelis-teatris-warmatebuli-gastroli-meqsikashi [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-20 11:25:15 [post_modified_gmt] => 2017-04-20 07:25:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=123727 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 88772 [post_author] => 4 [post_date] => 2016-11-17 14:10:26 [post_date_gmt] => 2016-11-17 10:10:26 [post_content] => ცნობილი სატირიკოსი, მწერალი და ფილოსოფოსი, მიხეილ ჟვანეცკი საქართველოში ჩამოდის. მისი საავტორო საღამო 11 დეკემბერს, საღამოს რვა საათზე, რუსთაველის თეატრში გაიმართება. მიხეილ ჟვანეცკი უკრაინაში, ოდესაში დაიბადა, მაგრამ საკუთარი კარიერა რუსეთში ააწყო. 1969 წელს პირველად გავიდა ეთერში გადაცემა „შუქნიშანი“, სადაც ჟვანეცკის მინიატურები გაჟღერდა. მის ანგარიშზე 14 წიგნი და 5 პიესაა, რომლებიც სხვადასხვა თეატრში დადგეს. [post_title] => ცნობილი რუსი სატირიკოსი მიხეილ ჟვანეცკი საქართველოში ჩამოდის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => cnobili-rusi-satirikosi-mikheil-djvanecki-saqartveloshi-chamodis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-11-17 14:10:26 [post_modified_gmt] => 2016-11-17 10:10:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=88772 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 133387 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-05-23 13:49:51 [post_date_gmt] => 2017-05-23 09:49:51 [post_content] => შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის დიდ დარბაზში 25 მაისს ვახუშტი კოტეტიშვილის სახელობის ხალხური პოეზიის საღამო „ლექსო არ დაიკარგები” გაიმართება. საღამოზე წარმოდგენილი იქნება პოეტური ფოლკლორის ძველი და ახალი ნიმუშები, ხალხური სიმღერა და ცეკვა. შედგება არაერთი მთქმელისა და ავტორმთქმელის დებიუტი. ღონისძიება საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერითა და საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრის ორგანიზებით გაიმართება. საღამოს ფოლკლორისტები - ეთერ თათარაიძე და ამირან არაბული წაუძღვებიან. ღონისძიება 19:00 საათზე დაიწყება. [post_title] => რუსთაველის თეატრში ვახუშტი კოტეტიშვილის სახელობის ხალხური პოეზიის საღამო გაიმართება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rustavelis-teatrshi-vakhushti-kotetishvilis-sakhelobis-khalkhuri-poeziis-saghamo-gaimarteba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-23 14:58:22 [post_modified_gmt] => 2017-05-23 10:58:22 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=133387 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 10 [max_num_pages] => 4 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => f2a436643c07dc5e20ebbc1008553456 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )