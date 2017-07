ე.წ. ციანიდის საქმის არსებითი განხილვა 14 ივლისს განახლდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => cianidis-saqme ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146005 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => cianidis-saqme ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 146005 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 13167 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => cianidis-saqme ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => cianidis-saqme ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (146005) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (13167) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 142145 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-29 11:50:42 [post_date_gmt] => 2017-06-29 07:50:42 [post_content] => ე.წ. ციანიდის საქმის არსებითი განხილვა რამდენიმე წუთში დაიწყება, სადაც სასამართლო პროცესზე სახელმწიფო ბრალდება საკუთარი მტკიცებულებებს გამოიკვლევს. სხდომის დაწყებამდე პროკურორმა ზვიად გუბელაძემ განაცხადა, რომ დღევანდელ პროცესზე 10 მოწმე დაიკითხება, მათ შორის გამომძიებლები. შორენა თეთრუაშვილის დაკითხვა დღეს არ იგეგმება. „დღევანდელ სასამართლო პროცესი გაგრძელდება მტკიცებულებების გამოკვლევით, ბრალდებას რამდენიმე მოწმე ჰყავს, მათ შორის არიან გამომძიებლები, რომლებმაც უშუალოდ აეროპორტიდან ამოიღეს ბრალდებულ გიორგი მამალაძის ბარგი და ასევე დაიკითხებიან გამომძიებლები, რომლებმაც დეკანოზის ბინა გაჩხრიკეს და ცეცხლსასროლი იარაღი ამოიღეს. გამომძიებლები საუბრობენ საგამოძიებო მოქმედებების კანონიერებაზე და საბოლოოდ წერტილი დაესმება დაცვის მხარის უსაფუძვლო აპელირებას, რომ თითქოს საგამოძიებო პროცესში რაიმე კანონი დაირღვა,“ - აცხადებს გუბელაძე. დაცვის მხარე კი ამბობს, რომ იარაღი, რომელიც დეკანოზის სახლში აღმოაჩინეს, საქმის მოწმეს, ირაკლი მამალაძეს ეკუთვნოდა და მამა გიორგის სწორედ მან სთხოვა, სახლში მისი იარაღი რამდენიმე დღის მანძილზე შეენახა. ციანიდის საქმეზე დღეს მოწმეებს დაკითხავენ

ირაკლი მამალაძე თბილისში დაბრუნდა. მან ჩამოსვლისას აეროპორტში ჟურნალისტებთან განცხადება გააკეთა. მისი თქმით, ის ირაკლი ფირცხალავასთან და ტელეკომპანია რუსთავი 2-თან სამოქალაქო დავას აპირებს. როგორც მამალაძე განმარტავს, ტელეკომპანიას ცილისწამების გამო უნდა უჩივლოს. სარჩელს უახლოეს დღეებში შეიტანს, მას შემდეგ, რაც იურისტებთან კონსულტაციას გაივლის. მამალაძის განცხადებით, ის საქართველოდან წასვლას აღარ აპირებს. ირაკლი მამალაძის შესახებ სიუჟეტი რუსთავი2-ზე 24 ივნისს გავიდა, თავად მამალაძემ კი ქვეყანა მეორე დღეს კვირას დატოვა. სკანდალური საქმის მთავარი მოწმის მიერ ქვეყნის დატოვების შესახებ ინფორმაცია, მთავარმა პროკურორმაც დაადასტურა. 25 ივნისს ცნობილი გახდა, რომ პროკურატურამ დეკანოზის საქმის მთავარ მოწმეზე შესაძლო ზემოქმედების ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. ჟურნალისტმა ირაკლი მამალაძემ ძალოვანი უწყების ყოფილი მაღალჩინოსნის, ირაკლი ფირცხალავას, "რუსთავი 2"-ის ჟურნალისტ თამარ ბაღაშვილისა და ტელეკომპანიის საინფორმაციო სამსახურის უფროსის, ნოდარ მელაძის წინააღმდეგ პროკურატურას მიმართა. დეკანოზი გიორგი მამალაძე მკვლელობის მომზადების ბრალდებით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში 10 თებერვალს დააკავეს. ის ბერლინში პატრიარქთან მიფრინავდა, სადაც ილია მეორეს ოპერაციისთვის ამზადებდნენ. ჟურნალისტმა ირაკლი მამალაძემ პროკურატურას აცნობა, რომ მამა გიორგიმ ციანიდის მოძიებაში დახმარება სთხოვა, რითაც მაღალი იერარქიის სასულიერო პირი უნდა მოეწამლა. წყარო: imedinews.ge

ირაკლი მამალაძე თბილისში დაბრუნდა და სასამართლო დავას იწყებს

საქართველოს საპატრიარქო ოფიციალურ განმარტებას ავრცელებს იმასთან დაკავშირებით, თუ რატომ არ აძლევენ ბრალდებულ დეკანოზ გიორგი მამალაძეს ზიარების საშუალებას. საპატრიაქროს განმარტებით ეს გადაწყვეტილება სამართებრივად გამყარებულია. ამასთან განცხადებაში ნათქვამია, რომ ბოლო პერიოდში, სასულიერო თემებით სპეკულირება ხდება, რაც მიზანმიმართული ქმედების შთაბეჭდილებას ტოვებს. "ფორტუნა" გავრცელებულ განმარტებას უცვლელად გთავაზობთ. "საეკლესიო კანონიკის თანახმად, დეკანოზ გიორგი მამალაძის ზიარებასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება უნდა მიეღო იმ ეპარქიის მმართველ მღვდელმთავარს, სადაც იგი მღვდელმსახურებას აღასრულებდა და ვისაც იგი კანონიკურად ექვემდებარებოდა. როგორც ცნობილია, დეკანოზი გიორგი სამსახურებრივად დაკავშირებული იყო მცხეთა-თბილისის ეპარქიასთანაც; თუმცა, ვიმეორებთ, იგი რჩებოდა ბათუმისა და ლაზეთის იურისდიქციაში. ვინაიდან, ამ დრომდე ზიარებასთან მიმართებაში არ იყო ცნობილი მიტროპოლიტ დიმიტრის (შიოლაშვილი) პოზიცია, ხოლო ბოლო თვეების განმავლობაში გაცხადდა, რომ დეკანოზ გიორგი მამალაძისაგან ხდებოდა საეკლესიო იერარქიისა და სხვა პირების მიმართ ცილისმწამებლური წერილებისა და განცხადებების გაკეთება (რაც “ციანიდის საქმეს” უშუალოდ არ ეხება), ქორეპისკოპოსმა იაკობმა (იაკობიშვილი), კათოლიკოს-პატრიარქისთვის საკითხის გაცნობის შემდეგ, ციხეში დეკანოზთან შესულ სასულიერო პირებს მისცა ლოცვა-კურთხევა, ბათუმისა და ლაზეთის მიტროპოლიტის მხრიდან გადაწყევტილების მიღებამდე, თავი შეეკავებინათ მისი ზიარებისგან. ამა წლის 27 ივნისს ცნობილი გახდა, რომ დეკანოზ გიორგი მამალაძისათვის დროებით ზიარების შეჩერება (დაცადება) მიტროპოლიტმა დიმიტრიმ სამართლებრივად გაამყარა. დიდად ვწუხვართ, რომ უკვე ოთხ თვეზე მეტია საეკლესიო თემებით ხდება სპეკულირება, რაც მიზანმიმართული ქმედების შთაბეჭდილებას ტოვებს. შევთხოვთ ღმერთს, მოგვანიჭოს მშვიდობა", - ნათქვამია საპატრიარქოს განცხადებაში. რატომ არ აზიარებენ გიორგი მამალაძეს?- საპატრიარქო განმარტებას ავრცელებს 