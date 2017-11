ებოლას ეპიდემიისას წითელი ჯვრიდან $5 მილიონი დაიკარგა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => witeli-jvari [1] => ebolas-epidemia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183856 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => witeli-jvari [1] => ebolas-epidemia ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 183856 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 12985 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => witeli-jvari [1] => ebolas-epidemia ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => witeli-jvari [1] => ebolas-epidemia ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (183856) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20952,12985) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 176330 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-17 14:01:18 [post_date_gmt] => 2017-10-17 10:01:18 [post_content] => პრემიერ-მინისტრმა, გიორგი კვირიკაშვილმა, სამების საკათედრო ტაძარში აფხაზეთიდან გადმოსვენებული 25 პირის ხსოვნას პატივი მიაგო. როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, მნიშვნელოვანია, რომ ინფორმაცია, რომელიც არსებობს მოსახლეობაში, მიწოდებული იყოს წითელი ჯვრისთვის და ოჯახებმა შეძლონ თავიანთი წევრების შესაბამისი პატივით დაკრძალვა, როგორც ქართველების, ასევე აფხაზების და ოსების. ”დღეს შესაძლებლობა გვეძლევა, 25 გმირის ნეშტი მივაბაროთ მიწას შესაბამისი პატივით. მთელი ამ ხნის განმავლობაში მათმა ახლობლებმა არ იცოდნენ, სად იყვნენ დაკრძალული მათი ოჯახის წევრები. 24 წლის წინ, 27 სექტემბერს, ეს ადამიანები დახვრიტეს და მინდა, მივუსამძიმრო მათი ოჯახის წევრებს, მათ ახლობლებს, მთელ საქართველოს. ამ ადამიანებს შორის არის სოხუმის მაშინდელი მერი, გურამ გაბესკირია, რომელსაც ეროვნული გმირის წოდება აქვს მინიჭებული. ასევე არის უშიშროების პოლკოვნიკი, მამია ალასანია, რომელიც წარვადგინეთ ეროვნული გმირის წოდებაზე. ასევე, 9 მათგანი წარდგენილია ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენზე. მინდა, დიდი მადლობა გადავუხადო წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს, რომლის აქტიური მონაწილეობითაც მოხერხდა ნეშტების პოვნა და გადმოსვენება. ძალიან მნიშვნელოვანია წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს ის ინფორმაცია, რომელიც არის მოსახლეობაში, მიეწოდოს,” - განაცხადა პრემიერმა. [post_title] => მადლობა წითელ ჯვარს, რომლის მონაწილეობითაც ნეშტების პოვნა მოხერხდა - გიორგი კვირიკაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => madloba-witel-jvars-romlis-monawileobitac-neshtebis-povna-mokherkhda-giorgi-kvirikashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-17 14:01:18 [post_modified_gmt] => 2017-10-17 10:01:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=176330 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 107371 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-02-08 23:54:01 [post_date_gmt] => 2017-02-08 19:54:01 [post_content] => ავღანეთში „წითელი ჯვრის“ საერთაშორისო კომიტეტის 6 წარმომადგენელი მოკლეს. უცხოური მედიის ინფორმაციით, ისინი ადგილობრივი მოქალაქეებიც იყვნენ, რომლებმაც დიდთოვლობის შედეგად დაზარალებულ რაიონებს ჰუმანიტარული ტვირთი ჩაუტანეს. ავღანეთის აღმოსავლეთ რეგიონში დიდთოვლობას 100-ზე მეტი ადამიანი ემსხვერპლა. [post_title] => ავღანეთში „წითელი ჯვრის“ საერთაშორისო კომიტეტის 6 წარმომადგენელი მოკლეს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => avghanetshi-witeli-jvris-saertashoriso-komitetis-6-warmomadgeneli-mokles [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-08 23:54:01 [post_modified_gmt] => 2017-02-08 19:54:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=107371 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 2 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 176330 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-17 14:01:18 [post_date_gmt] => 2017-10-17 10:01:18 [post_content] => პრემიერ-მინისტრმა, გიორგი კვირიკაშვილმა, სამების საკათედრო ტაძარში აფხაზეთიდან გადმოსვენებული 25 პირის ხსოვნას პატივი მიაგო. როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, მნიშვნელოვანია, რომ ინფორმაცია, რომელიც არსებობს მოსახლეობაში, მიწოდებული იყოს წითელი ჯვრისთვის და ოჯახებმა შეძლონ თავიანთი წევრების შესაბამისი პატივით დაკრძალვა, როგორც ქართველების, ასევე აფხაზების და ოსების. ”დღეს შესაძლებლობა გვეძლევა, 25 გმირის ნეშტი მივაბაროთ მიწას შესაბამისი პატივით. მთელი ამ ხნის განმავლობაში მათმა ახლობლებმა არ იცოდნენ, სად იყვნენ დაკრძალული მათი ოჯახის წევრები. 24 წლის წინ, 27 სექტემბერს, ეს ადამიანები დახვრიტეს და მინდა, მივუსამძიმრო მათი ოჯახის წევრებს, მათ ახლობლებს, მთელ საქართველოს. ამ ადამიანებს შორის არის სოხუმის მაშინდელი მერი, გურამ გაბესკირია, რომელსაც ეროვნული გმირის წოდება აქვს მინიჭებული. ასევე არის უშიშროების პოლკოვნიკი, მამია ალასანია, რომელიც წარვადგინეთ ეროვნული გმირის წოდებაზე. ასევე, 9 მათგანი წარდგენილია ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენზე. მინდა, დიდი მადლობა გადავუხადო წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს, რომლის აქტიური მონაწილეობითაც მოხერხდა ნეშტების პოვნა და გადმოსვენება. ძალიან მნიშვნელოვანია წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტს ის ინფორმაცია, რომელიც არის მოსახლეობაში, მიეწოდოს,” - განაცხადა პრემიერმა. [post_title] => მადლობა წითელ ჯვარს, რომლის მონაწილეობითაც ნეშტების პოვნა მოხერხდა - გიორგი კვირიკაშვილი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => madloba-witel-jvars-romlis-monawileobitac-neshtebis-povna-mokherkhda-giorgi-kvirikashvili [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-17 14:01:18 [post_modified_gmt] => 2017-10-17 10:01:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=176330 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 2 [max_num_pages] => 1 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => a81d36f4edd4a59d3be0171821c4e546 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )