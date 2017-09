EBRD-ის პრეზიდენტი საქართველოშია- ჩაკრაბარტი ინვესტორთა საბჭოს დაესწრება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => investorta-sabcho [1] => ebrd [2] => ser-suma-chakrabarti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160019 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => investorta-sabcho [1] => ebrd [2] => ser-suma-chakrabarti ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 160019 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1095 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => investorta-sabcho [1] => ebrd [2] => ser-suma-chakrabarti ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => investorta-sabcho [1] => ebrd [2] => ser-suma-chakrabarti ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (160019) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3571,1095,18868) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 138319 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-06-13 17:14:15 [post_date_gmt] => 2017-06-13 13:14:15 [post_content] => რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი დუშეთში ცენტრალური პარკის რეაბილიტაციას ახორციელებს. უწყების ცნობით, რეაბილიტაციის ფარგლებში, დუშეთის მოსახლეობისთვის დასასვენებელი პარკი მოეწყობა და 9 თვის განმავლობაში ათობით ადგილობრივი მოსახლე იქნება დასაქმებული. მათივე ინფორმაციით, დუშეთის პარკის კეთილმოწყობა ხელს შეუწყობს ტურისტებისა და დამსვენებლების რაოდენობის ზრდას. ამასთან, შეიქმნება ხელსაყრელი პირობები ტურიზმის განვითარებისთვის. პროექტს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი აფინანსებსა და მისი ღირებულება 2 252 993 ლარია. EBRD დუშეთში პარკის მშენებლობას აფინანსებს

საქართველოს ბანკი ვაჭრობის ხელშეწყობისა და ფინანსირების კუთხით კიდევ ერთხელ დასახელდა ყველაზე აქტიურ ბანკად. აღნიშნული ჯილდო ბანკს EBRD–ის ყოველწლიური შეხვედრისა და ბიზნეს ფორუმის ფარგლებში გადაეცა. ცნობისთვის, EBRD-ის TFP (ვაჭრობის დაფინანსების პროგრამა), 1999 წელს დაიწყო. იგი ხელს უწყობს და შესაძლებლობას აძლევს ბანკებს, აქტიურად შესთავაზონ მსურველებს სავაჭრო ოპერაციების დაფინანსების მრავალფეროვანი პროდუქტების სპექტრი. ვაჭრობის დაფინანსების პროგრამის დახმარებით EBRD-იმ დღემდე 18.500 ოპერაციას დაუჭირა მხარი აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, ოპერაციების თანხამ 12.8 მილიარდი ევრო შეადგინა. EBRD-მა საქართველოს ბანკი დააჯილდოვა

"ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ვუწოდოთ საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკს შორის ურთიერთობას სამაგალითო," - ამის შესახებ ბანკის პრეზიდენტმა, სერ სუმა ჩაკრაბარტიმ საქართველოს ფინანსთა მინისტრ დიმიტრი ქუმსიშვილთან შეხვედრაზე განაცხადა. თავის მხრივ ქუმსიშვილმა დადებითად შეაფასა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის საქმიანობა საქართველოში. მისი თქმით, ბანკი საქართველოს ერთ-ერთი უმსხვილესი ინვესტორია. 2016 წელს ბანკმა ჩვენს ქვეყანაში 250 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განახორციელა. დიმიტრი ქუმსიშვილმა იმედი გამოთქვა, რომ ბანკის თანამშრომლობა და ფინანსური კონსტრიბუცია მომავალ წლებში გაიზრდება. საქართველოს ფინანსთა მინისტრმა ასევე, ვრცლად ისაუბრა მთავრობის 4-პუნქტიან გეგმასა და მის ფარგლებში მიმდინარე და დაგეგმილ რეფორმებზე. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოსთან მიმართებაში ბანკის სტრატეგია თანხვედრაშია საქართველოს მთავრობის რეფორმების გეგმასთან. შეხვედრაზე, ასევე, განხილული იყო სამომავლო თანამშრომლობის საკითხები. მათ შორის, კაპიტალის ბაზრისა და მართლმსაჯულების სისტემის რეფორმირების ცალკეული მიმართულებების შესახებ. EBRD საქართველოსთან თანამშრომლობას სამაგალითოდ მიიჩნევს 