EBRD ქართული ეროვნული ვალუტით დენომინირებულ პირველ ევრობონდს გამოუშვებს

2017 წლის პირველი მაისიდან "თ.რ. სს ზირაათ ბანკის თბილისის ფილიალი" საქმიანობას სს "ზირაათ ბანკი საქართველო"-ს სახელით გააგრძელებს. აღნიშნული ცვლილების ფარგლებში, საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა 2017 წლის 27 აპრილს სს "ზირაათ ბანკი საქართველო"-ზე საბანკო საქმიანობის ლიცენზია გასცა. ამავე წლის პირველ მაისს კი ლიცენზია გაუუქმდება "თ.რ. სს ზირაათ ბანკის თბილისის ფილიალს". ეროვნული ბანკის ინფორმაციით, "თ.რ. სს ზირაათ ბანკის თბილისის ფილიალი" თურქული კომერციული ბანკის "ზირაათ ბანკის" ოფიციალური წარმომადგენელია საქართველოში. თურქული კომერციული ბანკის "ზირაათ ბანკი" 1863 წლიდან საქმიანობს თურქეთის ბაზარზე და წარმომადგენლობები გახსნილი აქვს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. აღნიშნული წარმომადგენლობების მიზანი საერთაშორისო ვაჭრობისა და სხვა ქვეყნებთან ეკონომიკური ურთიერთობების გაუმჯობესებაა. "თ.რ. სს ზირაათ ბანკის თბილისის ფილიალი" საქართველოს ბაზარზე 1998 წლის 2 თებერვლიდან ოპერირებს (2001 წლამდე თურქეთის "ემლაქ ბანკის" ქ. თბილისის ფილიალის სახელით) და ამჟამად ბაზარზე 2 სერვის ცენტრითაა წარმოდგენილი: ბათუმსა და მარნეულში. ბანკი შემდგომში დამატებითი სერვის ცენტრების გახსნას და მომხმარებლებისთვის უნივერსალური მომსახურების შეთავაზებას გეგმავს. საქართველოში მიმდინარე და სამომავლო პროექტები განიხილეს საქართველოს პირველმა ვიცე-პრემიერმა, ფინანსთა მინისტრმა, დიმიტრი ქუმსიშვილმა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის (EBRD) მმართველმა დირექტორმა უკრაინაში, კავკასიაში, მოლდოვასა და ბელარუსში ფრანსის მალიჟემ (Francis Malige) შეხვედრაზე აღინიშნა, რომ საქართველო მეორეა ერთ სულ მოსახლეზე გაანგარიშებით EBRD-ის მიერ განხორციელებული ინვესტიციების მიხედვით. მხარეებმა დადებითად შეაფასეს ბანკის საქმიანობა საქართველოში და აღნიშნეს, რომ საქართველოსა და EBRD-ს შორის თანამშრომლობის ჩარჩო-სტრატეგიით, საქართველოს მთავრობის 4-პუნქტიანი გეგმის ფარგლებში მიმდინარე რეფორმების მხარდაჭერაა გათვალისწინებული. პირველმა ვიცე-პრემიერმა, დიმიტრი ქუმსიშვილმა EBRD-ის მმართველ დირექტორს დეტალურად გააცნო მთავრობის 4-პუნქტიანი რეფორმების ფარგლებში მიღებული გადაწყვეტილებები. განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდა რამდენიმე მათგანზე, მათ შორის, ფასიანი ქაღალდების ბაზრის რეფორმაზე, საჯარო-კერძო პარტნიორობის ჩარჩო კანონის მომზადებაზე, აგრეთვე, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებასა და ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსებაზე, საქართველოს მეწარმეებისთვის ევროკავშირის ბაზარზე შესასვლელად განხორციელებულ ღონისძიებებზე. „ჩვენ ძალიან კონსტრუქციული, პარტნიორული ურთიერთობები გვაქვს და დარწმუნებული ვართ, რომ სამომავლოდ, ჩვენი თანამშრომლობა კიდევ უფრო წარმატებული გახდება", - განაცხადა ფრანსის მალიჟემ. შეხვედრაზე, ასევე, აღინიშნა, რომ უახლოეს მომავალში, EBRD-ი რამდენიმე ათეული მილიონის ლარში დენომინირებულ ახალ ფასიან ქაღალდებს გამოუშვებს, რათა ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი სავაჭრო შეთანხმების ინსტრუმენტის ფარგლებში, საქართველოს კომერციული ბანკების მეშვეობით დააკრედიტოს საექსპორტო პროდუქციის წარმოება. ამავე დროს, განავითაროს ადგილობრივი კაპიტალის ბაზარი. ქუმსიშვილმა მთავრობის 4–პუნქტიანი გეგმა EBRD-ის მმართველ დირექტორს გააცნო აჭარაში ეროვნული ბანკის ყოფილი შენობა იყიდება. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრომ ბათუმში აღნიშნული შენობა გასაყიდად აუქციონზე გამოიტანა. მ. აბაშიძის ქუჩა N25-ში მდებარე ისტორიული ნაგებობის საწყისი ფასი 15 მილიონი ლარია. ამას გარდა, ინვესტორმა კიდევ არანაკლებ 12 მილიონი ლარის ინვესტიცია უნდა განახორციელოს და 2 წელიწადში შენობაში სულ მცირე 25 ნომრიანი სასტუმრო უნდა გახსნას. პირობებს შორისაა 50 მოქალაქის დასაქმებაც, რომელთა 90% საქართველოს მოქალაქე იქნება.

ეროვნული ბანკის ყოფილი შენობა იყიდება "თ.რ. სს ზირაათ ბანკის თბილისის ფილიალი" საქართველოს ბაზარზე 1998 წლის 2 თებერვლიდან ოპერირებს (2001 წლამდე თურქეთის "ემლაქ ბანკის" ქ. თბილისის ფილიალის სახელით) და ამჟამად ბაზარზე 2 სერვის ცენტრითაა წარმოდგენილი: ბათუმსა და მარნეულში. ბანკი შემდგომში დამატებითი სერვის ცენტრების გახსნას და მომხმარებლებისთვის უნივერსალური მომსახურების შეთავაზებას გეგმავს. "თ.რ. სს ზირაათ ბანკის თბილისის ფილიალი" საზედამხედველო კაპიტალი დაახლოებით 22 მილიონ ლარს შეადგენს, ხოლო აქტივების ზომის მიხედვით საბანკო სექტორში მე-16 პოზიციას იკავებს. დღეისთვის საქართველოს საბანკო სექტორი 17 კომერციული ბანკითაა წარმოდგენილი

"ზირაათ ბანკის თბილისის ფილიალი" სახელს იცვლის