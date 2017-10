EBRD, შესაძლოა, თბილისის LED-განათებებზე გადაყვანის პროექტში ჩაერთოს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => transporti [2] => ebrd [3] => metro ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181819 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => transporti [2] => ebrd [3] => metro ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181819 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 202 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => transporti [2] => ebrd [3] => metro ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => kakha-kaladze [1] => transporti [2] => ebrd [3] => metro ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (181819) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (3571,202,4706,1296) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 181809 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-30 16:23:58 [post_date_gmt] => 2017-10-30 12:23:58 [post_content] => თბილისის ახლად არჩეული მერის, კახა კალაძის განცხადებით, ცირკის შენობაში სასტუმროს აშენება შეუძლებელია. როგორც კახა კალაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, ეს ინფორმაცია პირველად ესმის. "პირველად მესმის, რომ სასტუმროს მშენებლობა იგეგმება. ცირკის შენობა შეიძლება იყიდება, ეს კერძო საკუთრებაა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ იქ სასტუმრო აშენდება, ეს შეუძლებელია",- განაცხადა კალაძემ ჟურნალისტის შეკითხვაზე, რომლის მიხედვითაც თბილისის ცირკის შენობის ნაცვლად სასტუმროს განთავსება იგეგმება. თბილისის ცირკის შენობა იყიდება. ბროკერების ცნობით, შენობის საწყისი ფასი 18 მილიონი დოლარია. [post_title] => თბილისის შემოვლითი რკინიგზის პროექტი, შესაძლოა, მომავალი წლიდან დაიწყოს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tbilisis-shemovliti-rkinigzis-proeqti-shesadzloa-momavali-wlidan-daiwyos [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-30 13:27:37 [post_modified_gmt] => 2017-10-30 09:27:37 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181641 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 181590 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-30 12:28:46 [post_date_gmt] => 2017-10-30 08:28:46 [post_content] => წინასწარი შეფასებით, 2017 წლის ცხრა თვის საშუალო ეკონომიკურმა ზრდამ 4,7 % შეადგინა. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, წინასწარი შეფასებით, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 2017 წლის სექტემბერში რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპმა 5,0 პროცენტი შეადგინა, 2017 წლის III კვარტალში 4,4 პროცენტი, ხოლო 2017 წლის პირველი ცხრა თვის საშუალო რეალური ზრდა 4,7 პროცენტი დაფიქსირდა. საქსტატის ცნობით, 2017 წლის სექტემბერში ეკონომიკური ზრდა აღინიშნებოდა შემდეგ დარგებში - ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება და განაწილება, სასტუმროები და რესტორნები, დამამუშავებელი მრეწველობა, ვაჭრობა, მშენებლობა. მათივე ცნობით, დამატებული ღირებულების კლება ტრანსპორტის დარგში დაფიქსირდა. 