ეჭვი მიჩნდება, “ქართული მარშის” აქციები ხელისუფლების მართულია – ნიკა მელია

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nika-melia [1] => khelisufleba [2] => qartuli-miwebis-gaskhviseba [3] => qartuli-marshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162454 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => nika-melia [1] => khelisufleba [2] => qartuli-miwebis-gaskhviseba [3] => qartuli-marshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 162454 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4325 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => nika-melia [1] => khelisufleba [2] => qartuli-miwebis-gaskhviseba [3] => qartuli-marshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => nika-melia [1] => khelisufleba [2] => qartuli-miwebis-gaskhviseba [3] => qartuli-marshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (162454) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (14739,4325,17579,16372) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 162427 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-11 18:06:29 [post_date_gmt] => 2017-09-11 14:06:29 [post_content] => "რეალურად ბრძოლა ქართული მიწების უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე გაყიდვის წინააღმდეგ არ არის დასრულებული და სრულიად ახალ ეტაპზეა ასაყვანი," - ამის შესახებ "დემოკრატიული მოძრაობის" წარმოამდგენელმა, გიორგი ახვლედიანმა, "ქართული მარშის" მიერ დაგეგმილ აქციებთან დაკავშირებით განაცხადა. ახვლედიანი მიიჩნევს, რომ ქართული მიწის უცხოელებზე მიყიდვის აკრძალვის მისაღწევად ბრძლა კონსტიტუციით დაშვებული ყველა მეთოდით არის საჭირო, მათ შორის აქციებითაც. „რეალურად რომ ვთქვათ, ქართული მიწების გაყიდვასთან დაკავშირებით ბევრი არაფერი შეიცვალა, ხელისუფლებამ მოიტყუა, როცა გვითხრა, რომ აკრძალავს ქართული მიწის უცხოელებზე გაყიდვას კონსტიტუციით. მან შემოგვაჩეჩა ის, რომ ბანკების და მიკროსაფინანსოების მეშვეობით შეიძენენ უცხოელები მიწებს," - განაცხადა გიორგი ახვლედიანმა. [post_title] => გიორგი ახვლედიანი "ქართული მარშის" დაგეგმილ აქციებს იწონებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-akhvlediani-qartuli-marshis-dagegmil-aqciebs-iwonebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-11 18:09:04 [post_modified_gmt] => 2017-09-11 14:09:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=162427 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 162201 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-11 14:53:31 [post_date_gmt] => 2017-09-11 10:53:31 [post_content] => ”ქართული მარში” მთავრობის ადმინისტრაციის პიკეტირებას და 500-კაციან ”სასიკვდილო შიმშილობას” გეგმავს. საზოგადოებრივი მოძრაობის ერთ-ერთო ლიდერის, სანდრო ბრეგაძის, ინფორმაციით, მოძრაობა აპროტესტებს ”ქართული ოცნების” მიერ საქართველოს მიწის გასხვისების საკითხის ცვლილებას . მისივე თქმით, ”ქართული ოცნება” მოტყუებით, გარიგებებით ცდილობს ქართული მიწა გაყიდოს და გადასცეს უცხოელებს. „ქართული მარში“ ხვალ, 18:00 საათზე რუსთაველის მეტროდან მსვლელობას დაიწყებს და ”ღია საზოგადოება - საქართველოს” ოფისთან საპროტესტო აქციას ჩაატარებს. შემდეგ მსვლელობა კახა კალაძის წინასაარჩევნო შტაბთან გადაინაცვლებს, დაგეგმილია შტაბის პიკეტირება. „ხელისუფლებამ ჩაიდინა ავაზაკობა, პირობა დაარღვია. ახლა მოტყუებით ცდილობს საკუთარი შეხედულებით გასცეს მიწა უცხოელებზე. ჩვენ ღალატში ვადანაშაულებთ ირაკლი კობახიძეს, არჩილ თალაკვაძეს, ზურაბ ადეიშვილის მარჯვენა ხელს ვანო ზარდიაშვილს, ასევე მამუკა მდინარაძეს, დავით საგანელიძეს,” - განაცხადა სანდრო ბრეგაძემ. ”ქართული მარშის ” ლიდერის განმარტებით ხვალინდელი გამაფრთხილებელი აქციის შემდეგ რადიკალურ ზომებსაც არ მოერიდებიან, მათ შორის მთავრობის პიკეტირებას და სასიკვდილო შიმშილობას. [post_title] => „სასიკვდილო შიმშილობა“ და მთავრობის პიკეტირება - „ქართული მარშის“ ახალი გეგმა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sasikvdilo-shimshiloba-da-mtavrobis-piketireba-qartuli-marshis-akhali-gegma [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-11 14:53:31 [post_modified_gmt] => 2017-09-11 10:53:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=162201 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 148437 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-24 10:48:58 [post_date_gmt] => 2017-07-24 06:48:58 [post_content] => აღმაშენებლის გამზირზე აქციის დროს ქალის დაშავების ფაქტზე შსს-მ საქმე აღძრა. როგორც „ფორტუნას“ უწყებაში განუცხადეს, გამოძიება სსკ 126-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც ძალადობას გულისხმობს. აქციაზე "არა რუსულ ფაშიზმს" ერთ-ერთ მანიფესტანტს თავის არეში, სავარაუდოდ, კონტრაქციის მონაწილეებისგან ნასროლი ბლაგვი საგანი მოხვდა. ის ტვინის შერყევის დიაგნოზით წარმომადგენლებმა ალადაშვილის სახელობის კლინიკაში მოათავსეს. „ქართული მარშის“ მხარდამჭერებმა ”ევროპული საქართველოს” აქციის მონაწილეებს გუშინ გამართულ აქციაზე კვერცხები, წყლის ბოთლები და ცოცხები ესროლეს, ინციდენტი რკინიგზელთა სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა. პასტერის ქუჩაზე „ქართული მარშის“ მხარდამჭერები იყვნენ მობილიზებული. პოლიციამ არ მისცა მათ საშუალება, აღმაშენებლის გამზირზე ”ევროპული საქართველოს” წევრების მიერ გამართულ მსვლელობას შეერთებოდნენ და სერიოზულ ფიზიკურ დაპირისპირებას ადგილი არ ჰქონია. ”ევროპული საქართველოს” აქცია ევროკავშირის ჰიმნით მარჯანიშვილის მოედანთან დასრულდა. [post_title] => აქციაზე ქალის დაშავების ფაქტზე გამოძიება დაიწყო - რა მოხდა გუშინ აღმაშენებლის გამზირზე [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => aqciaze-qalis-dashavebis-faqtze-gamodzieba-daiwyo-ra-mokhda-gushin-aghmasheneblis-gamzirze [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-07-24 10:48:58 [post_modified_gmt] => 2017-07-24 06:48:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=148437 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 162427 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-11 18:06:29 [post_date_gmt] => 2017-09-11 14:06:29 [post_content] => "რეალურად ბრძოლა ქართული მიწების უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე გაყიდვის წინააღმდეგ არ არის დასრულებული და სრულიად ახალ ეტაპზეა ასაყვანი," - ამის შესახებ "დემოკრატიული მოძრაობის" წარმოამდგენელმა, გიორგი ახვლედიანმა, "ქართული მარშის" მიერ დაგეგმილ აქციებთან დაკავშირებით განაცხადა. ახვლედიანი მიიჩნევს, რომ ქართული მიწის უცხოელებზე მიყიდვის აკრძალვის მისაღწევად ბრძლა კონსტიტუციით დაშვებული ყველა მეთოდით არის საჭირო, მათ შორის აქციებითაც. „რეალურად რომ ვთქვათ, ქართული მიწების გაყიდვასთან დაკავშირებით ბევრი არაფერი შეიცვალა, ხელისუფლებამ მოიტყუა, როცა გვითხრა, რომ აკრძალავს ქართული მიწის უცხოელებზე გაყიდვას კონსტიტუციით. მან შემოგვაჩეჩა ის, რომ ბანკების და მიკროსაფინანსოების მეშვეობით შეიძენენ უცხოელები მიწებს," - განაცხადა გიორგი ახვლედიანმა. [post_title] => გიორგი ახვლედიანი "ქართული მარშის" დაგეგმილ აქციებს იწონებს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-akhvlediani-qartuli-marshis-dagegmil-aqciebs-iwonebs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-11 18:09:04 [post_modified_gmt] => 2017-09-11 14:09:04 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=162427 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 33 [max_num_pages] => 11 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 16e75e4eb27cbe9fa29b354c55270909 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )