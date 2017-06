ედიშერ ქარჩავა საპატრიარქოს შენიშვნებს გაითვალისწინებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => edisher-qarchava ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135930 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => edisher-qarchava ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135930 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 16135 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => edisher-qarchava ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => edisher-qarchava ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (135930) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (16135) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 135859 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-06-01 18:02:50 [post_date_gmt] => 2017-06-01 14:02:50 [post_content] => ედიშერ ქარჩავას ბოლოდროინდელი განცხადებები საქართველოს საპატრიარქოსთან არ იყო შეთანხმებული, ამის შესახებ ნათქვამია თავად საპატრიარქოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. "ქარჩავას მიერ განმარტებული მიზეზი ასეთი ქმედებისა არის სერიოზული, მაგრამ გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება და საჯარო სივრცეში პირადი ინიციატივით წარმოჩენა არასწორია. ის ფაქტი, რომ ზოგიერთი სასულიერო პირი კათოლიკოს-პატრიარქის ლოცვა-კურთხევასა და წმინდა სინოდის მოწოდებებს არღვევს და ნებართვის გარეშე სატელევიზიო გამოსვლებს არ ერიდება, ცალკე განსჯის საგანია, მაგრამ ასეთი ქცევა გამამართლებელი არ არის არავისთვის, მათ შორის, არც ბატონი ედიშერისთვის, რის გამოც იგი იქნა გაფრთხილებული. მოვუწოდებთ ყველას, პირადი ინიციატივებისაგან შეიკავონ თავი," - ნათქვამია საპატრიარქოს განცხადებაში. "საპატრიარქოში შორენა თეთრუაშვილის მეთაურობით არსებობს მცირე ჯგუფი და ედიშერ ქარჩავას დღევანდელი განცხადება სწორედ ამ ჯგუფის სცენარია" - ამის შესახებ დეკანოზ გიორგი მამალაძის ადვოკატებმა განაცხადეს. მათი თქმით, პატრიარქი ედიშერ ქარჩავას დღევანდელ განცხადებასთან დაკავშირებით, სადაც ის მეუფე პეტრე ცაავასა და დეკანოზ გიორგი მამალაძეს პატრიარქის მკვლელობის მცდელობაში ადანაშაულებს, ინფორმაციას არ ფლობს. „პატრიარქს სჯერა მამა გიორგი უდანაშაულობის, ამის შესახებ მან ჩვენთან შეხვედრისას აღნიშნა. ჩვენ გვგონია, რომ საპატრიარქოს მცირე ჯგუფი შორენა თეთრუაშვილის მეთაურობით პატრიარქს ინფორმაციის დიდ ნაწილს უმალავს. ჩვენ ვაპირებთ, ედიშერ ქარჩავას ცილისწამებისთვის სასამართლოში ვუჩივლოთ," - აღნიშნეს ადვოკატებმა. მათ ასევე კომენტარი გააკეთეს საპატრიარქოს იურისტის განცხადებასთან დაკავშირებითაც, სადაც ის დეკანოზ გიორგი მამალაძეს 50 მილიონი ევროს გათეთრებაში ადანაშაულებს და აღნიშნეს, რომ პატრიარქს საპატრიარქოს წმინდა იოაკიმეს და ანას სამედიცინო ცენტრის და ქუთაისის საეკლესიო კლინიკის მართვის მინდობილობა დეკანოზ გიორგი მამალაძისთვის ჰქონდა გადაცემული და ის ყველაფრის საქმის კურსში იყო. საპატრიარქოს იურისტმა ედიშერ ქარჩავამ დღეს განაცხადა, რომ ჭყონდიდელი მიტროპოლიტ პეტრეს პატრიარქის მოკვლა სურდა. მეუფე პეტრე ცაავა მუდმივად ცდილობს, პატრიარქს შეეწინააღმდეგოს და მის მოშორებაში აქტიურად არის ჩართული, - „საზოგადოებრივი მაუწყებლის" ინფორმაციით, ამის შესახებ საპატრიარქოს იურისტმა ედიშერ ქარჩავამ განაცხადა. როგორც ედიშერ ქარჩავამ აღნიშნა, მეუფე პეტრე ცაავა მუდმივად ცდილობს მის თანამზრახველებთან ერთად, პატრიარქს კონკრეტულ საკითხებში შეეწინააღმდეგოს. "ვასახელებ მეუფე პეტრეს, რომ მას სურვილი ჰქონდა, რომ პატრიარქი მოეკლა. მეუფე პეტრე სავარაუდოდ აქტიურად იყო ჩართული პატრიარქის მოკვლის მცდელობაში. რაც შეეხება მის თანამზრახველებს, კონკრეტულ სახელებსა და გვარებს ვერ დავასახელებ, თუმცა ერთ-ერთი ახლა ციხეშია. საუბარია გიორგი მამალაძეზე“, - განაცხადა ქარჩავამ. "მეუფე პეტრეს პატრიარქის მოკვლა სურდა" - საპატრიარქოს ადვოკატის სკანდალური განცხადება "ქარჩავას მიერ განმარტებული მიზეზი ასეთი ქმედებისა არის სერიოზული, მაგრამ გადაწყვეტილების დამოუკიდებლად მიღება და საჯარო სივრცეში პირადი ინიციატივით წარმოჩენა არასწორია. ის ფაქტი, რომ ზოგიერთი სასულიერო პირი კათოლიკოს-პატრიარქის ლოცვა-კურთხევასა და წმინდა სინოდის მოწოდებებს არღვევს და ნებართვის გარეშე სატელევიზიო გამოსვლებს არ ერიდება, ცალკე განსჯის საგანია, მაგრამ ასეთი ქცევა გამამართლებელი არ არის არავისთვის, მათ შორის, არც ბატონი ედიშერისთვის, რის გამოც იგი იქნა გაფრთხილებული. მოვუწოდებთ ყველას, პირადი ინიციატივებისაგან შეიკავონ თავი," - ნათქვამია საპატრიარქოს განცხადებაში. 