“ედისონ რისერჩის” მიერ გამოქვეყნებული ეგზიტპოლის შედეგების მიხედვით, ხმათა 54% მოიპოვა კახა კალაძემ

18:00 საათისთვის ტელეკომპანია "რუსთავი 2-ის" მიერ „ედისონ რისერჩზე" დაყრდნობით გავრცელებული ეგზიტპოლის შედეგები პარტიების მიხედვით ასეთია: „ქართული ოცნება" - 58.00% „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" - 16.00% "ევროპული საქართველო" - 9.00% "პატრიოტთა ალიანსი" - 5.00% რუსთავი 2-ის ინფორმაციით, ეგზიტპოლის ცდომილება 2%-2.5%-ია. ეგზიტპოლის მიხედვით, "ქართულმა ოცნებამ" 58% მოიპოვა

"ლიდერობს კახა კალაძე და მინდა ყველას მოგილოცოთ", - ამის შესახებ "ქართული ოცნების" შტაბში გამართულ ბრიფინგზე პრემიერმინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა. "ეს არის თბილისის და თბილისელების გამარჯვება, ქართველი ხალხის და ქართული სახელწმიფოს გამარჯვება. ჩვენ ველოდებით საბოლოო შედეგებს, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დათვლებს, რომლებიც დარწმუნებული ვარ დაადასტურებს ქართული ოცნების გამარჯვებას. დღეს ამომრჩევლების უმრავლესობამ ხმა მისცა იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელმაც ბოლო 5 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი რამ გააკეთა საქართველოსთვის და წინ კიდევ უფრო მასშტაბური გეგმები აქვს",-განაცხადა პრემიერმა. მან მხარდაჭერისთვის მოქალაქეებს მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ ყველას კარგად ესმის აღებული პასუხისმგებლობა. ლიდერობს კახა კალაძე და მინდა ყველას მოგილოცოთ, ესაა თბილისელების გამარჯვება - პრემიერი

"ეს არის თბილისის და თბილისელების გამარჯვება, ქართველი ხალხის და ქართული სახელწმიფოს გამარჯვება. ჩვენ ველოდებით საბოლოო შედეგებს, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დათვლებს, რომლებიც დარწმუნებული ვარ დაადასტურებს ქართული ოცნების გამარჯვებას. დღეს ამომრჩევლების უმრავლესობამ ხმა მისცა იმ პოლიტიკურ ძალას, რომელმაც ბოლო 5 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი რამ გააკეთა საქართველოსთვის და წინ კიდევ უფრო მასშტაბური გეგმები აქვს",-განაცხადა პრემიერმა. მან მხარდაჭერისთვის მოქალაქეებს მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ ყველას კარგად ესმის აღებული პასუხისმგებლობა. ყველა უნდა გავერთიანდეთ და ხმები დავიცვათ - ნიკა მელია ოპოზიციას მიმართავს

"ყველა უნდა გავერთიანდეთ და დავიცვათ ხმები,"- ამ განცხადებით „ნაციონალური მოძრაობის" წევრმა, ნიკა მელიამ ოპოზიციურ პარტიებს მიმართა. ნიკა მელიას თქმით, ცესკომ მნიშვნელოვნაწილად შეუწყო ხელი გაყალბებას. „ყველამ ერთად უნდა დავიცვათ ხმები მილიარდერი ივანიშვილის მხრიდან, ხელისუფლების მხრიდან. ხელისუფლება, რომელმაც წარმოუდგენელი მასშტაბის კარუსელის, მუქარის, შანტაჟის დემონსტრირება მოახდინა. მიუხედავად ამისა, "ქართულ ოცნებას" არ ყოფნის, რომ ეს საარჩევნო მარათონი პირველ ტურში დაამთავროს," - განაცხადა ნიკა მელიამ. ეგზიტპოლის მიხედვით, "ქართულმა ოცნებამ" 58% მოიპოვა