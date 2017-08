ეგვიპტეში, ქალაქ ალექსანდრიასთან ორი მატარებლის შეჯახების შედეგად სულ მცირე 20 ადამიანი დაიღუპა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => egvipte ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153399 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => egvipte ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 153399 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 53 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => egvipte ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => avaria [1] => egvipte ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (153399) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (53,1206) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 153405 [post_author] => 10 [post_date] => 2017-08-11 19:44:49 [post_date_gmt] => 2017-08-11 15:44:49 [post_content] => რიკოთის უღელტეხილზე, ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვერტყვიჭალაში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ხუთი ადამიანი დაშავდა. „მაზდას“ მარკის მსუბუქი ავტომობილი ტრაილერს დაეჯახა. შემთხვევის შედეგად მსუბუქ ავტომანქანაში მჯდომი ხუთივე მოქალაქე მსუბუქად დაშავდა. ისინი რუსეთის მოქალაქეები არიან. დაშავებულები ზესტაფონისა და ხარაგაულის რაიონულ საავადმყოფოებში გადაიყვანეს. შემთხვევის მიზეზი, სავარაუდოდ, სიჩქარის გადაჭარბება გახდა. მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე და გამოძიება 276-ე მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს. წყარო: ინტერპრესნიუსი [post_title] => სოფელ ვერტყვიჭალაში ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად ხუთი ადამიანი დაშავდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sofel-vertyvichalashi-avtosagzao-shemtkhvevis-shedegad-khuti-adamiani-dashavda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-08-11 19:44:49 [post_modified_gmt] => 2017-08-11 15:44:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=153405 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 153386 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-11 18:34:29 [post_date_gmt] => 2017-08-11 14:34:29 [post_content] => ეგვიპტეში 2 სამგზავრო მატარებელი ერთმანეთს შეეჯახა, - ამის შესახებ ონფორმაციას BBC ავრცელებს. ალექსანდრიაში მომხდარ შემთხვევას 28 ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, 75-ზე მეტი კი დაშავებულია. ეგვიპტის ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელთა განცხადებით, შეჯახების შედეგად, რამდენიმე ათეული ადამიანი დაშავდა. ერთი მატარებელი ქაიროდან მიემგზავრებოდა, ხოლო მეორე - პორტ საიდიდან . ეგვიპტეში 2 სამგზავრო მატარებელი ერთმანეთს შეეჯახა

რიკოთის უღელტეხილზე რამდენიმე წუთის წინ „ლადას" მარკის მსუბუქი ავტომობილი სატვირთო მანქანას შეეჯახა. ავტომობილს რუსული სანომრე ნიშნები აქვს. ფაქტს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ადასტურებენ. როგორც "ფორტუნას" შსს-ში განუცხადეს, ავარიის შედეგად სხეულის დაზიანება ხუთმა ადამიანმა მიიღო. ფაქტზე გამოძიება 276-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. ფოტო არ ასახავს რეალობას

ავარია რიკოთზე - დაშავებულია 5 ადამიანი