ეიფელის კოშკის გარშემო შუშის კედელი დამონტაჟდება

ეიფელის კოშკს ტერორისტებისგან მინის კედლით დაიცავენ. „გარდიანის" ინფორმაციით, 2,5 მეტრის სიგრძის კედელი ტყვიაგაუმტარი იქნება და ქალაქის მთავარ ღირსშესანიშნაობას სხვადასხვა საფრთხეს აარიდებს. პარიზის ხელმძღვანელობის ინფორმაციით, პროექტის ღირებულება 20 მილიონი ევრო იქნება და მშენებლობა რამდენიმე თვეში დაიწყება. აღსანიშნავია, რომ იდეას უამრავი მოწინააღმდეგეც გამოუჩნდა. მათი აზრით, ეიფელის კოშკის სანახავად მილიონობით ადამიანი ჩამოდის, კედლები კი მათ ხილვადობას შეუზღუდავს და შესაძლოა, ტურისტთა ნაწილი დააფრთხოს კიდეც. თუმცა, იმაზე ყველა თანხმდება, რომ ტერორიზმის საფრთხე ძალიან დიდია. 