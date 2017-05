EISENBERG PARIS – სუნამო, რომელიც ზრუნავს ეკოლოგიაზე

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sunamo [1] => biznesi [2] => lutecia [3] => eisenberg-paris ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132061 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sunamo [1] => biznesi [2] => lutecia [3] => eisenberg-paris ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 132061 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 330 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sunamo [1] => biznesi [2] => lutecia [3] => eisenberg-paris ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sunamo [1] => biznesi [2] => lutecia [3] => eisenberg-paris ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (132061) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (401,15833,1595,330) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 132137 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-05-18 15:49:03 [post_date_gmt] => 2017-05-18 11:49:03 [post_content] => ფასანაურში ეკო-გამაჯანსაღებელი კურორტის მოწყობა იგეგმება. პროექტის განხორციელებას ქართული საინვესტიციო კომპანია Georgian Ventures & Investment (GVI) აპირებს. კომპანიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე პროექტის შესახებ ინფორმაციაა განთავსებული, საიდანაც ვიგებთ, რომ კომპლექსში 20 კეთილმოწყობილი ოთახი იქნება. აქ დამსვენებელს უნიკალურ მომსახურებას შესთავაზებენ, რომელშიც შევა, როგორც მედიტაცია, ასევე სხვადასხვა სახის თერაპია. კურორტი დამსვენებელს ოთხივე სეზონზე მოემსახურება. ის განსაკუთრებით ხელსაყრელი იქნება იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ბუნებაში ყოფნა, სიმშვიდე და ჰარმონია უყვარს. ცნობისთვის, Georgian Ventures & Investment საქართველოში კიდევ ერთ პროექტს ახორციელებს. კერძოდ, საგურამოში არაბულ კომპანია Salim Ali Al Shamsi-სთან ერთად მინი-ქალაქ „საგურამოს ბაღებს“ აშენებს. არსებული ინფორმაციით, საგურამოს მინი-ქალაქი იქნება მეგა პროექტი. ის საცხოვრებელ კორპუსებს, ვილებს, კოტეჯებს, სამედიცინო ცენტრს, 4-ვარსკვლავიან საკურორტო სასტუმროს, საკურორტო ცენტრს, დასასვენებელ პარკს, გოლფის მინიმოედანს, სხვადასხვა სპორტულ ინფრასტრუქტურას, სავაჭრო ცენტრებს, კაფეებს, რესტორნებს, პატარა ტბებისა და ხილის ბაღების მქონე პარკს გააერთიანებს. აქვე განთავსდება საქორწინო დარბაზიც. საგურამოს მინი-ქალაქი ძირითადად, ახლო აღმოსავლეთიდან და ევროპიდან კლიენტების მოზიდვაზე იქნება ორიენტირებული. ქალაქში ჯამში 5 ათასი ადამიანი იცხოვრებს. შეგახსენებთ, ინფრასტრუქტურული სამუშაოები საგურამოში 2016 წლის აპრილში დაიწყო. ქალაქის მშენებლობა 4 წელში უნდა დასრულდეს. ფასანაური ეკო-გამაჯანსაღებელი კურორტი გახდება ავსტრიული კომპანიების წარმომადგენლები საქართველოში ჩამოდიან

თბილისში საქართველო-ავსტრიის ბიზნეს-ფორუმი გაიმართება. ღონისძიება 2017 წლის 18 მაისს, 09:00 საათზე, სასტუმრო „თბილისი მარიოტ"-ში ჩატარდება. ღონისძიებას საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე გენადი არველაძე, ავსტრიის მეცნიერების, კვლევისა და ეკონომიკის ფედერალური მინისტრის მოადგილე- ბერნადეტე გერლინგერი, საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის პრეზიდენტი ნინო ჩიქოვანი და ავსტრიის ფედერალური ეკონომიკური პალატის ვიცე-პრეზიდენტი რიჩარდ შენცი გახსნიან. ბიზნეს ფორუმის მიზანი საქართველოსა და ავსტრიას შორის სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების გააქტიურება და ბიზნეს წრეებს შორის საქმიანი თანამშრომლობის განვითარებაა. ქართული და ავსტრიული კომპანიების წარმომადგენლებს საშუალება ექნებათ პირისპირ გამართონ მოლაპარაკებები სამომავლო თანამშრომლობასთან დაკავშირებით. ავსტრიის ბიზნეს-დელეგაციის წევრი კომპანიები წარმოადგენენ შემდეგ სფეროებს: მანქანათმშენებლობა, ჰიდრავლიკური ელექტროენერგიის წარმოება, ნარჩენების გადამამუშავებელი ტექნოლოგიები. მსუბუქი და სატვირთო მანქანების ძრავების შესამოწმებელი ტექნოლოგია. ნავთობქიმია, ფარმაინდუსტრია. დეტექტორების, ონკანების და სხვა საზომი ხელსაწყოების წარმოება, ჰიდროელექტროსადგურები, ტურიზმი, დეველოპერული კომპანიები, სახანძრო სიგნალიზაცია, საინჟინრო სერვისები, ჯართის გადამუშავება, საკონსულტაციო სერვისები, თუჯის მილსადენის სისტემები, მენეჯმენტის სისტემები ელექტრონულ სწავლებაში, საგანმანათლებლო დაწესებულებები და სხვ. მჯდომარე ქალი ცისფერ კაბაში 45 მილიონად გაიყიდა

პაბლო პიკასოს ცნობილი ტილო "მჯდომარე ქალი ცისფერ კაბაში", ნიუ-იურკის აუქციონზე, 45 მილიონ დოლარად გაიყიდა. როგორც BBC იუწყება, ტილო მეორე მსოფლიო ომის დროს ნაცისტებმა მოიტაცეს, თუმცა პარიზიდან მორავიაში გადატანის დროს, გერმანელებისთვის შედევრის წართმევა მოხერხდა. ნახატზე მხატვრის მრავალრიცხოვანი საყვარლებისდან ერთ-ერთი, დორა მაარია გამოსახული. აღნიშნული ტილო პიკასომ, 58 წლის ასაკში, 1939 წელს შექმნა. აღსანიშნავია, რომ პიკასოს ერთ-ერთი ცნობილი ტილო, "დონა მარი კატით" ქართველმა მილიარდერმა ბიძინა ივანიშვილმა სოტბის აუქციონზე 2006 წელს, 110.1 მილიონ დოლარად შეიძინა და იგი ყველაზე ძვირადღირებულ ტილოებს შორის 14 ადგილზეა. ფასანაური ეკო-გამაჯანსაღებელი კურორტი გახდება

ფასანაურში ეკო-გამაჯანსაღებელი კურორტის მოწყობა იგეგმება. პროექტის განხორციელებას ქართული საინვესტიციო კომპანია Georgian Ventures & Investment (GVI) აპირებს. კომპანიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე პროექტის შესახებ ინფორმაციაა განთავსებული, საიდანაც ვიგებთ, რომ კომპლექსში 20 კეთილმოწყობილი ოთახი იქნება. აქ დამსვენებელს უნიკალურ მომსახურებას შესთავაზებენ, რომელშიც შევა, როგორც მედიტაცია, ასევე სხვადასხვა სახის თერაპია. კურორტი დამსვენებელს ოთხივე სეზონზე მოემსახურება. ის განსაკუთრებით ხელსაყრელი იქნება იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ბუნებაში ყოფნა, სიმშვიდე და ჰარმონია უყვარს. ცნობისთვის, Georgian Ventures & Investment საქართველოში კიდევ ერთ პროექტს ახორციელებს. კერძოდ, საგურამოში არაბულ კომპანია Salim Ali Al Shamsi-სთან ერთად მინი-ქალაქ „საგურამოს ბაღებს" აშენებს. არსებული ინფორმაციით, საგურამოს მინი-ქალაქი იქნება მეგა პროექტი. ის საცხოვრებელ კორპუსებს, ვილებს, კოტეჯებს, სამედიცინო ცენტრს, 4-ვარსკვლავიან საკურორტო სასტუმროს, საკურორტო ცენტრს, დასასვენებელ პარკს, გოლფის მინიმოედანს, სხვადასხვა სპორტულ ინფრასტრუქტურას, სავაჭრო ცენტრებს, კაფეებს, რესტორნებს, პატარა ტბებისა და ხილის ბაღების მქონე პარკს გააერთიანებს. აქვე განთავსდება საქორწინო დარბაზიც. საგურამოს მინი-ქალაქი ძირითადად, ახლო აღმოსავლეთიდან და ევროპიდან კლიენტების მოზიდვაზე იქნება ორიენტირებული. ქალაქში ჯამში 5 ათასი ადამიანი იცხოვრებს. შეგახსენებთ, ინფრასტრუქტურული სამუშაოები საგურამოში 2016 წლის აპრილში დაიწყო. ქალაქის მშენებლობა 4 წელში უნდა დასრულდეს.