ეკა მამალაძე შვილის პირად ცხოვრებას ახლო მეგობრებთანაც არ არჩევს – „იფიქრონ და თქვან, რომ ეკა დამარცხდა…“

"სამშობლოს" საქართველოში განსაკუთრებით ბევრი მოყვარული ჰყავს. მეც ნაძვის ხის მორთვა მახსოვს. ჩვენთან რატომღაც უფრო გვიან ირთვებოდა ნაძვის ხე. მახსოვს, მეუბნებოდნენ, დაიძინე და დილას დაგხვდებაო. დილას მართლაც მხვდებოდა ეს ჯადოსნური ხე. ახლაც მიხარია ნაძვის ხის მორთვა და ბავშვობაში, მით უმეტეს. მაშინ 31 დეკემბერს იდგმებოდა ნაძვის ხე. 31-ში დილას იწყებდა მზადებას ბებია და საღამომდე ისეთი დატანჯული იყო... ზოგჯერ ცუდადაც ხდებოდა, ისე იღლებოდა. ახლა ხალხი უფრო ადრე იწყებს მზადებას და ეს სწორია. მოგვიანებით, შემოვიდა ახალი წლის გარეთ აღნიშვნის ტრადიცია, კონცერტებზე. წელს არ ვართ გალაკონცერტზე დაკავებულები, მაგრამ მრავალი წელი, ასე იყო, ამიტომაც გვიწევდა გარეთ გავარდნა და სირბილი. მახსოვს, მე, ნანი და ნატალია ერთად შევხვდით ახალ წელს კონცერტზე. ნატალია 12 წლის იყო... ესეც ტრადიციად დამკვიდრდა. ნატალია: გარდა იმისა, რომ ყოველ წელს მიხარია და არასდროს მიფიქრია ახალი წლის სხვაგან შეხვედრა, წელს არც მე და არც ჩემს მეგობრებს არ მოუნდათ არსად წასვლა. ადრე არც ერთ ღონისძიებას არ ვტოვებდით... მგონი, ასაკის ბრალია, რომ ყველას სახლში გვინდა დარჩენა. საჩუქრების ამბავი როგორაა? საჩუქრების ამბავი? ჩვენთან - ნაკლებად, მამიდაჩემთან უფრო კარგად, რადგან ნაძვის ხის ქვეშ ყოველთვის დევს საჩუქრები. არ გეგონოთ, რომ ერთმანეთს საჩუქრებს არ ვჩუქნით, უბრალოდ, ყუთებში არ ვდებთ (იცინის). ეკა, ნატალია, ალბათ, ძალიან გენატრებათ... კი არის შორს, საზღვარგარეთ სწავლობს, მაგრამ ზაფხულში და ახალ წელს მაინც სულ ჩემთანაა (იღიმის). ბედობის გჯერათ? ნატალია: დედაჩემისგან ვიცი, როგორც ახალ წელს შეხვდები, ისე ჩაივლის მთელი წელი და სულ ვცდილობ, მხიარულად შევხვდე. ეკა არის პროფესიონალი და ჯადოქარი იმისა, თუ როგორ უნდა აირიდო პრობლემები - ყველაფერს მარტივად უყურებს. იმიტომ კი არა, რომ პასუხისმგებლობა აქვს ნაკლები, უბრალოდ, ასეთი ხასიათი აქვს. ვისურვებდი, ეს თვისება მეც მქონდეს... მგონი, ხასიათით ერთმანეთს არ ჰგავხართ... რაღაცებში ვგავარ ეკას, მაგრამ ნამდვილად ასეა, ძირითადად, განვსხვავდებით... ეკა: ნატალიას განსხვავებული ხასიათი აქვს, უფრო ძლიერია, მისი დამოკიდებულება საქმესთან სხვანაირია. ნატალია: ეკა არის ნაკლებად ემოციური, მე უფრო მეტად გამოვხატავ, ვერაფერს, ცუდსა თუ კარგს, ვერ ვინახავ საკუთარ თავში. ეკა არაფერს ამბობს, არც განახებს და ვერც მიხვდები, რომ რამე შეიძლება აწუხებდეს. ძალიან ემოციური არ არის, მე საშინელ ხასიათზე რომ ვარ, მიხვდებით და შემატყობთ, ეკას - როგორც აღვნიშნე, ვერა. პრობლემებს არ უღრმავდება. მგონი, ნანიც ძალიან განსხვავებულია ჩვენგან. არც ერთი არ ვგავართ ერთმანეთს. ეკა: ნანის ძალიან დიდი პასუხისმგებლობის გრძნობა აქვს, ადამიანურ ურთიერთობებსაც სხვანაირად უყურებს. ნანი სხვების მიმართ ძალიან კეთილგანწყობილია, კრიტიკას არ გამოხატავს, ეკრანიდან არასდროს არავის ჭკუას არ ასწავლის, შინ კი ეს გაათმაგებულია, რაღაც დროს ნერვები მეშლება, მწყინს, მაგრამ ბოლოს მაინც ვიღებ მის შენიშვნებს. ნატალია: ნანი არის პერფექციონისტი, საკუთარ თავსაც და ოჯახის წევრებსაც ასე უყურებს, ძალიან თვითკრიტიკულია. რადგან საკუთარი თავისგან ითხოვს, ჩვენგან რამდენს მოითხოვს, ხომ გასაგებია... შესაძლოა, არ გაგიჟდე, ვთქვათ, დღეს როგორ გამოიყურები, მაგრამ არ მიაქციო ყურადღება, ნანი კი ამას აუცილებლად გეტყვის (იღიმის). სურვილი თუ ჩაგითქვამთ 31 დეკემბრის ღამეს? უფრო მეტად ეკლესიაში ყოფნისას, ვიდრე 31 დეკემბერს. სურვილის ჩათქმა უფრო მეტად ლოცვის დროს მჩვევია... ეკა, ნატალიასთვის რა გინდათ ახალ 2017 წელს, კარიერაშიც და პირადშიც... "სამშობლოს" საქართველოში განსაკუთრებით ბევრი მოყვარული ჰყავს. 