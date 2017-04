ეკომიგრანტებს ბინის შეძენისთვის თანხას გამოუყოფენ

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ekomigrantebi [1] => acharis-mtavroba [2] => sofeli-tkhilvana [3] => binis-yidva [4] => sackhovrisit-uzrunvelyofa ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122595 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ekomigrantebi [1] => acharis-mtavroba [2] => sofeli-tkhilvana [3] => binis-yidva [4] => sackhovrisit-uzrunvelyofa ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 122595 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 4622 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ekomigrantebi [1] => acharis-mtavroba [2] => sofeli-tkhilvana [3] => binis-yidva [4] => sackhovrisit-uzrunvelyofa ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ekomigrantebi [1] => acharis-mtavroba [2] => sofeli-tkhilvana [3] => binis-yidva [4] => sackhovrisit-uzrunvelyofa ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (122595) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (7002,14780,4622,14781,13170) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 117825 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-03-27 11:52:27 [post_date_gmt] => 2017-03-27 07:52:27 [post_content] => ,,რკინიგზის გადასასვლელი-კვირიკე ჰესის’’ მიმართულებით 600 მეტრიანი მონაკვეთის გზის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. პროექტის ღირებულება 170 000 ლარია, სამუშაოებს შპს „სამკუთხედი“ აწარმოებს. სამუშაოები აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ზურაბ პატარიძემ დაათვალიერა, მას დეტალური ინფორმაცია აჭარის საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემების მართვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა, არჩილ ჩიქოვანმა მიაწოდა. აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ განაცხადა, რომ წელს ბიუჯეტში, გზების მოსაწყობად, 30 მლნ ლარამდეა ჩადებული. „წელს ბიუჯეტში ჩადებულია 30 მილიონამდე ლარი იმისთვის, რომ ახალი გზები მოეწყოს, გაბიონები და კედლები ჩამოისხას, ჩატარდეს სამელიორაციო სამუშაები. მინდა ასევე ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ 4 მილიონ ლარამდეა გამოყოფილი ბეტონის გზებისა და შიდა სასოფლო გზების მოწყობისთვის. ინფრასტრუქტურული სამუშაოების განხორციელება ჩვენი რეგიონისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია,“ - აღნიშნა მთავრობის თავმჯდომარემ. პროექტი 2017 წლის მაისში დასრულდება. [post_title] => რკინიგზის გადასასვლელი - კვირიკე ჰესის გზის სამუშაოები 170 ათასი ლარი ჯდება [post_title] => თხილვანას მოსახლეობა 25 ათას ლარიან კომპენსაციას მიიღებს [post_title] => 95 ეკომიგრანტ ოჯახს სასოფლო-სამეურნეო მიწები და საცხოვრებელი სახლები დაუკანონდა [post_title] => რკინიგზის გადასასვლელი - კვირიკე ჰესის გზის სამუშაოები 170 ათასი ლარი ჯდება