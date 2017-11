ეკონომიკის მინისტრი განმარტავს, რატომ არის საპენსიო რეფორმა აუცილებელი

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sapensio-reforma [1] => giorgi-gakharia [2] => savaldebulo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182601 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => sapensio-reforma [1] => giorgi-gakharia [2] => savaldebulo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182601 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2650 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => sapensio-reforma [1] => giorgi-gakharia [2] => savaldebulo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => sapensio-reforma [1] => giorgi-gakharia [2] => savaldebulo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (182601) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2761,2650,20869) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 182550 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-01 12:11:31 [post_date_gmt] => 2017-11-01 08:11:31 [post_content] => ვიცით, რომ ყველა მაკროეკონომიკური პარამეტრი არის პოზიტიური, გვაქვს დაგროვილი გამოცდილება, რომ მსგავს მერყეობას მოყვება სტაბილურობა და ლარის კურსის გამყარება, - ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი გახარიამ ლარის კურსზე საუბრისას განაცხადა. გიორგი გახარიას განმარტებით, კურსის ცვალებადობა მართლაც დამოკიდებულია მოლოდინებზე. ”ფუნდამენტური მაკროეკონომიკური პარამეტრები არის პოზიტიური, ეკონომიკური ზრდა სექტემბრის მონაცემებით კარგი გვაქვს, ექსპორტის ნაწილში 28%-ზე მეტი ზრდა გვაქვს, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენი ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ბაზარზე მოთხოვნა დასტაბილურდა, ტურიზმის ნაწილში კარგი მაჩვენებელები გვაქვს, შესაბამისად გამოდის, რომ მართლაც ეს არის მოლოდინების თემა. მოლოდინები ხდება სეზონური. შარშან უფრო რბილად გადავლახეთ გაუფასურების ეტაპი, ვიდრე შარშანწინ. დარწმუნებული ვარ, წელს ლარის კურსის მერყეობა გადალახული იქნება კიდევ უფრო რბილად. მე მესმის, რომ ლარის კურსის მერყეობა პირდაპირ არის დამოკიდებული ჩვენი მოქალაქეების შემოსავლებთან, მაგრამ ასევე უნდა ვთქვათ ის მომენტი, რომ ლარის კურსი ბოლო წლებში სტაბილურად გარკვეული დროის შემდეგ მყარდება. წელსაც იგივე ეფექტი იქნება ”, - განაცხადა გიორგი გახარიამ. [post_title] => გიორგი გახარია: მსგავს მერყეობას მოყვება ლარის კურსის გამყარება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-gakharia-msgavs-meryeobas-moyveba-laris-kursis-gamyareba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-01 12:11:31 [post_modified_gmt] => 2017-11-01 08:11:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182550 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 182301 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-31 15:59:25 [post_date_gmt] => 2017-10-31 11:59:25 [post_content] => საპენსიო რეფორმა ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყანაში დანაზოგებისა და ინვესტიციების ზრდისათვის და კაპიტალის ბაზრის განვითარებისთვის, – ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ, ნიკოლოზ გაგუამ „დაგროვებითი პენსიის შესახებ“ ეროვნული ბანკის ვიცე–პრეზიდენტ არჩილ მესტვირიშვილთან და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე ნინო ჯავახაძესთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. „საპენსიო რეფორმა უმნიშვნელოვანესია საქართველოს ისტორიაში. ჩვენ, ექსპერტებთან ერთად, შევიმუშავეთ ისეთი მოდელი, რომელიც გამართლებულია ჩვენი დღევანდელი რეალობისათვის“, - განაცხადა ნიკოლოზ გაგუამ. მისი თქმით, საპენსიო რეფორმის განხორციელება ერთდროულად დაიწყება როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორში. მასში ჩართვა სავალდებულო იქნება 40 წლამდე დასაქმებული ადამიანებისთვის, ხოლო ნებაყოფლობითი იქნება მათთვის, ვისაც კანონის ძალაში შესვლამდე უკვე შეუსრულდა 40 წელი. რაც შეეხება თვითდასაქმებულებს, ისინი ნებაყოფლობით გაწევრიანდებიან სისტემაში, მათი ასაკის მიუხედავად. საპენსიო რეფორმა გავრცელდება საქართველოს მოქალაქეებზე, ან საქართველოში მუდმივად მცხოვრებ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებზე ან მოქალაქეობის არმქონე პირებზე, რომლებიც არიან დასაქმებულები ან თვითდასაქმებულები და იღებენ შემოსავალს დასაქმებიდან ან თვითდასაქმებიდან. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, „დაგროვებითი პენსიების შესახებ“ კანონის პროექტი განსაზღვრული შენატანის საპენსიო სქემის შექმნას გულისხმობს, კერძოდ: თითოეული დასაქმებული, დამსაქმებელი და სახელმწიფო კანონით სქემის მონაწილე ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშზე განახორციელებს შენატანს - თითოეული დასაქმებულის ხელფასის დაუბეგრავი მოცულობის 2%-ის ოდენობით. რაც შეეხება თვითდასაქმებულ პირებს - ისინი განახორციელებენ შენატანს თავისი შემოსავლის 4%-ის ოდენობით, სახელმწიფო კი, როგორც დასაქმებულების, ასევე თვითდასაქმებულების სასარგებლოდ მათ დამატებით გადაურიცხავს დასაბეგრი შემოსავლის 2%-ს. ამასთან, მოხდება დაგროვილი თანხის ინვესტირება, რის შედეგადაც მას საინვესტიციო შემოსავალიც დაერიცხება. შესაბამისად, სისტემაში ჩართულ მოქალაქეს საპენსიო ასაკისთვის უკვე ექნება გარკვეული დანაზოგი, რომელიც სახელმწიფო პენსიასთან ერთად გააუმჯობესებს მისი სოციალური უზრუნველყოფის დონეს საპენსიო ასაკში. [post_title] => ნიკოლოზ გაგუა: საპენსიო რეფორმა ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყანაში დანაზოგების ზრდისთვის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => nikoloz-gagua-sapensio-reforma-dzalian-mnishvnelovania-qveyanashi-danazogebis-zrdistvis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-31 16:00:14 [post_modified_gmt] => 2017-10-31 12:00:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182301 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 182226 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-10-31 14:49:26 [post_date_gmt] => 2017-10-31 10:49:26 [post_content] => ბაქო-თბილისი-ყარსი-ახალქალაქის რკინიგზას ეკონომიკური, პოლიტიკური და გლობალური მნიშვნელობა აქვს, -ეკონომიკის სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით, ამის შესახებ მინისტრმა გიორგი გახარიამ ტელეკომპანია „მაესტროს“ პირდაპირ ეთერში ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის მნიშვნელობაზე საუბრისას განაცხადა. გახარიამ აქცენტი გააკეთა პროექტის პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ფაქტორებზე. „ბაქო-თბილისი-ყარსი არის სარკინიგზო კვანძი, რომელიც აკავშირებს ევროპას ჩინეთთან. ეს არის აბრეშუმის გზის ე.წ. „შუალედური მონაკვეთი“ და გარდა იმ პირდაპირი ბენეფიციარებისა, როგორიც არიან აზერბაიჯანი, საქართველო და თურქეთი, ასევე ყველაზე შემდგომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ბენეფიციარი ყაზახეთი. ამ მონაკვეთის გაშვება ხელს შეუწყობს ევროპასა და შუა აზიას შორის პირდაპირ კავშირს. რა თქმა უნდა, ამას აქვს ეკონომიკური, პოლიტიკური, ასევე გლობალური მნიშვნელობა და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რკინიგზის საბოლოო და სრულფასოვანი ამუშავების შემდეგ ეკონომიკური ეფექტი ძალიან მაღალი იქნება“, - განაცხადა გიორგი გახარიამ. გიორგი გახარიას ინფორმაციით, ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზის საპროექტო სიმძლავრე 5 მილიონი ტონა ტვირთი და ერთი მილიონი მგზავრია. მისი განცხადებით, ასევე მნიშვნელოვანია პროექტის ლოგისტიკის ნაწილი. „ჩვენ ყველას ძალიან კარგად გვესმის, რომ ლოგისტიკა და ტრანსპორტი ფაქტობრივად, უკვე ჩვენი ქვეყნის ფუნქციაა, სარკინიგზო ბიზნესი და რკინიგზის ეკონომიკა პირდაპირ არის ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკის მაჩვენებლებზე მიბმული და შესაბამისად, ჩვენ სერიოზულ და დიდ იმედებს ვამყარებთ ამ რკინიგზის საბოლოოდ და სრულფასოვანი ამოქმედების შემდეგ ეკონომიკურ ეფექტებზე“, -აღნიშნა მინისტრმა. რაც შეეხება ბაქო-თბილისი-ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის დასრულებისა და სრულად ამოქმედების ვადებს, გიორგი გახარიას ინფორმაციით, ამას კიდევ გარკვეული დრო და სამუშაოების ჩატარება დასჭირდება და საბოლოოდ, მზად დაახლოებით ერთ წელიწადში იქნება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის განცხადებით, უნდა გავითვალისწინოთ ის მკაცრი კლიმატური პირობები, რომელშიც რკინიგზას მოუწევს ფუნქციონირება. ამასთან, ეს არის ზღვის დონიდან ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი რკინიგზა, რომელიც დაახლოებით 2200 მეტრამდე ადის, შესაბამისად არსებობს ტექნიკური სირთულეებიც. ”მთავარი მიზანი იყო ფიზიკურად რკინიგზის გაშვება, რაც ბაქოში გამართულ ღონისძიებაზე მოხდა და ჩვენ ასევე დარწმუნებული ვართ, რომ უახლოეს პერიოდში სამივე მხარის ძალისხმევით ყველა ეს ამოცანა იქნება წარმატებით გადაწყვეტილი“, - განაცხადა გიორგი გახარიამ. ჟურნალისტის კითხვაზე, რომელიც მაღალი კონკურენციის პირობებში რკინიგზის მუშაობას ეხებოდა, გიორგი გახარიამ აღნიშნა, რომ ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზას უკვე უწოდეს „აბრეშუმის გზის შუალედური რკინიგზა“, რაც აბრეშუმის გზის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია. [post_title] => გიორგი გახარია: ბაქო-თბილისი-ყარსის რკინიგზას გლობალური მნიშვნელობა აქვს [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-gakharia-baqo-tbilisi-yarsis-rkinigzas-globaluri-mnishvneloba-aqvs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-31 14:49:26 [post_modified_gmt] => 2017-10-31 10:49:26 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182226 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 182550 [post_author] => 16 [post_date] => 2017-11-01 12:11:31 [post_date_gmt] => 2017-11-01 08:11:31 [post_content] => ვიცით, რომ ყველა მაკროეკონომიკური პარამეტრი არის პოზიტიური, გვაქვს დაგროვილი გამოცდილება, რომ მსგავს მერყეობას მოყვება სტაბილურობა და ლარის კურსის გამყარება, - ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი გახარიამ ლარის კურსზე საუბრისას განაცხადა. გიორგი გახარიას განმარტებით, კურსის ცვალებადობა მართლაც დამოკიდებულია მოლოდინებზე. ”ფუნდამენტური მაკროეკონომიკური პარამეტრები არის პოზიტიური, ეკონომიკური ზრდა სექტემბრის მონაცემებით კარგი გვაქვს, ექსპორტის ნაწილში 28%-ზე მეტი ზრდა გვაქვს, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენი ძირითადი სავაჭრო პარტნიორების ბაზარზე მოთხოვნა დასტაბილურდა, ტურიზმის ნაწილში კარგი მაჩვენებელები გვაქვს, შესაბამისად გამოდის, რომ მართლაც ეს არის მოლოდინების თემა. მოლოდინები ხდება სეზონური. შარშან უფრო რბილად გადავლახეთ გაუფასურების ეტაპი, ვიდრე შარშანწინ. დარწმუნებული ვარ, წელს ლარის კურსის მერყეობა გადალახული იქნება კიდევ უფრო რბილად. მე მესმის, რომ ლარის კურსის მერყეობა პირდაპირ არის დამოკიდებული ჩვენი მოქალაქეების შემოსავლებთან, მაგრამ ასევე უნდა ვთქვათ ის მომენტი, რომ ლარის კურსი ბოლო წლებში სტაბილურად გარკვეული დროის შემდეგ მყარდება. წელსაც იგივე ეფექტი იქნება ”, - განაცხადა გიორგი გახარიამ. [post_title] => გიორგი გახარია: მსგავს მერყეობას მოყვება ლარის კურსის გამყარება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-gakharia-msgavs-meryeobas-moyveba-laris-kursis-gamyareba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-01 12:11:31 [post_modified_gmt] => 2017-11-01 08:11:31 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=182550 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 67 [max_num_pages] => 23 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => c103f67926b959ad260adb885e4b266b [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )