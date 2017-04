ეკონომიკის მინისტრმა ყავის ახალი საწარმო “მონდო” გახსნა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => yava [1] => awarmoe-saqartveloshi [2] => ekonomikis-saministro [3] => yavis-sawarmo [4] => mondo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124951 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => yava [1] => awarmoe-saqartveloshi [2] => ekonomikis-saministro [3] => yavis-sawarmo [4] => mondo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 124951 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 697 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => yava [1] => awarmoe-saqartveloshi [2] => ekonomikis-saministro [3] => yavis-sawarmo [4] => mondo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => yava [1] => awarmoe-saqartveloshi [2] => ekonomikis-saministro [3] => yavis-sawarmo [4] => mondo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (124951) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2007,2122,15066,697,8859) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 124844 [post_author] => 5 [post_date] => 2017-04-24 12:44:34 [post_date_gmt] => 2017-04-24 08:44:34 [post_content] => ორმა უცხოელმა გოგონამ სვანეთში ბიზნესი წამოიწყო და საკუთარი ყავახანა გახსნა. Erti Kava - ასე ჰქვია კაფეს, რომელიც მესტიაში მდებარეობს და მომხმარებელს რამდენიმე სახეობის ყავას სთავაზობს. Erti Kava-ს დამფუძნებლები ცნობილი კიეველი პიარმენეჯერი და ბიზნესტრენერი ტანია მერზლაი და ტურიზმის მენეჯერი ქსენია ფარჯიანი არიან. ქსენია წარმოშობით რუსეთიდანაა და ის სვანეთში უკვე 8 წელია ცხოვრობს. ფარჯიანი აქ სასტუმროების ბიზნესსაც ფლობს. რაც შეეხება ტანიას, ის სვანეთში ბოლო რამდენიმე თვეა იმყოფება. უცხოელ გოგონებს ბიზნეს-იდეა ერთობლივად გაუჩნდათ და როგორც ამბობენ, ამის მიზეზი, გახდა ის, რომ საქართველოში კარგი ყავის ყიდვა ცოტა რთულია, მითუმეტეს სვანეთში. როგორც ”ფორტუნას” ყავახანას დამფუძნებელმა, ქსენია ფარჯიანმა განუცხადა, Erti Kava-ს პროდუქცია უმაღლესი ხარისხისაა.. ”ამ ეტაპზე Erti Kava მომხმარებელს ყავის 15 სახეობას, ფრანგულ კაკაოსა და ქართულ ჩაის სთავაზობს. ყავახანა აღჭურვილია ძვირად ღირებული იტალიური ტექნიკით, ყავა უკრაინიდან ჩამოდის, რძე კი ადგილობრივი, სვანური წარმოებისაა”, - აღნიშნა ფარჯიანმა. მისი ინფორმაციით, ყავის ხარისხიდან გამომდინარე, ფასები საშუალოზე ოდნავ მაღალია. ცნობისთვის, Erti Kava მესტიაში მიმდინარე წლის 1 აპრილს გაიხსნა და მომხმარებლების ყურადღება უკვე მიიპყრო. ზაფხულის ტურისტულ სეზონზე კი ყავახანას დამფუძნებლები ვიზიტორების კიდევ უფრო გააქტიურებას ელიან. Erti Kava-ს დამფუძნებლები ცნობილი კიეველი პიარმენეჯერი და ბიზნესტრენერი ტანია მერზლაი და ტურიზმის მენეჯერი ქსენია ფარჯიანი არიან. ქსენია წარმოშობით რუსეთიდანაა და ის სვანეთში უკვე 8 წელია ცხოვრობს. ფარჯიანი აქ სასტუმროების ბიზნესსაც ფლობს. რაც შეეხება ტანიას, ის სვანეთში ბოლო რამდენიმე თვეა იმყოფება. უცხოელ გოგონებს ბიზნეს-იდეა ერთობლივად გაუჩნდათ და როგორც ამბობენ, ამის მიზეზი, გახდა ის, რომ საქართველოში კარგი ყავის ყიდვა ცოტა რთულია, მითუმეტეს სვანეთში. როგორც ”ფორტუნას” ყავახანას დამფუძნებელმა, ქსენია ფარჯიანმა განუცხადა, Erti Kava-ს პროდუქცია უმაღლესი ხარისხისაა.. ”ამ ეტაპზე Erti Kava მომხმარებელს ყავის 15 სახეობას, ფრანგულ კაკაოსა და ქართულ ჩაის სთავაზობს. ყავახანა აღჭურვილია ძვირად ღირებული იტალიური ტექნიკით, ყავა უკრაინიდან ჩამოდის, რძე კი ადგილობრივი, სვანური წარმოებისაა”, - აღნიშნა ფარჯიანმა. მისი ინფორმაციით, ყავის ხარისხიდან გამომდინარე, ფასები საშუალოზე ოდნავ მაღალია. ცნობისთვის, Erti Kava მესტიაში მიმდინარე წლის 1 აპრილს გაიხსნა და მომხმარებლების ყურადღება უკვე მიიპყრო. ზაფხულის ტურისტულ სეზონზე კი ყავახანას დამფუძნებლები ვიზიტორების კიდევ უფრო გააქტიურებას ელიან. 