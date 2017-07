აშშ-ში, გერმანიაში, დიდ ბრიტანეთში, ჩინეთში, თურქეთსა და Gulf-ის ქვეყნებში ეკონომიკური ატაშეები დაინიშნებიან

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => awarmoe-saqartveloshi [1] => ekonomikis-saministro [2] => biznes-atasheebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147562 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => awarmoe-saqartveloshi [1] => ekonomikis-saministro [2] => biznes-atasheebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 147562 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2007 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => awarmoe-saqartveloshi [1] => ekonomikis-saministro [2] => biznes-atasheebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => awarmoe-saqartveloshi [1] => ekonomikis-saministro [2] => biznes-atasheebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (147562) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2007,17429,2122) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 147478 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-19 12:26:26 [post_date_gmt] => 2017-07-19 08:26:26 [post_content] => სასტუმრო ,,რედისონ ბლუ ივერიაში“ საქართველო-უკრაინის ბიზნესფორუმი გაიმართა. ღონისძიებას საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი გახარია, მინისტრის მოადგილე გიორგი ჩერქეზიშვილი და საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე დაესწრნენ. ფორუმი მისასალმებელი სიტყვით გახსნეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. მოგვიანებით ორივე ქვეყნის ეკონომიკური გუნდის წარმომადგენლებმა პანელში მიიღეს მონაწიელობა, სადაც საკუთარი ქვეყნების ეკონომიკური შესაძლებლობებსა და საქართველო-უკრაინის ურთიერთობების გაღრმავების პერსპექტივებზე ისაუბრეს. ასევე გაიმართა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცის და საპარტნიორო ფონდის პრეზენტაციები. პრეზენტაციაზე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე გიორგი ჩერქეზიშვილმა უკრაინის დელეგაციას საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობები გააცნო, მან აქცენტი გააკეთა საქართველოს ტურიზმისა და სატრანსპორტო შესაძლებლობებზე, ასევე პროგრამა ,,აწარმოე საქართველოს“, ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების პროექტებზე. ბიზნესფორუმის მიმდინარეობისას მხარეებმა ასევე განიხილეს უკრაინის საინვესტიციო და ტურისტული შესაძლებლობები. საქართველო-უკრაინის ბიზნესფორუმში მონაწილეობა მიიღეს 120-მდე ქართული და 34 უკრაინული კომპანიის წარმომადგენლებმა. ორი ქვეყნის ბიზნესსექტორს საშუალება ჰქონდათ, პირისპირ გაემართათ მოლაპარაკებები სამომავლო თანამშრომლობასთან დაკავშირებით. თბილისში წინდების ახალი საწარმო გაიხსნება, რომელსაც შპს „ტიფლის ტექსტილი" მოაწყობს. კომპანია ქალის, მამაკაცისა და ბავშვის წინდების წარმოებას 2018 წლის დასაწყისში დაიწყებს. საწარმო თანამედროვე ხარისხის მანქანა-დანადგარებით აღიჭურვება და აქ საწყის ეტაპზე 50-მდე ადამიანი დასაქმდება. სამომავლოდ კი „ტიფლის ტექსტილი" პროდუქციის ასორტიმენტის გაფართოებასა და საერთაშორისო ბაზრების ათვისებასაც გეგმავს. „ტიფლის ტექსტილი" თბილისში, კაიროს ქუჩა #81-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე მდებარეობს და პროგრამის „აწარმოე საქართველოში" ფარგლებში ფინანსური მხარდაჭერით სარგებლობს. შესაბამისად, 2 წლის განმავლობაში პროცენტის თანადაფინანსებას სსიპ „აწარმოე საქართველოში" განახორციელებს, პროექტის საინვესტიციო მოცულობა 5 მლნ ლარია.

თბილისში წარმოებული წინდები საერთაშორისო ბაზრებზე გავა საქართველოში გირჩის მურაბის წარმოება დაფინანსდა. „აწარმოე საქართველოში" პროგრამის ფარგლებში, მიკრომეწარმე ელიზა გოგოლაძის გირჩის მურაბის ბიზნესმა 5 000 ლარით მიიღო. ბორჯომში, სოფელ ტიმოთესუბანში, ელიზა გოგოლაძე ფიჭვის მტვერსა და გირჩის მურაბას სახლის პირობებში ამზადებდა, დაფინანსების შემდეგ კი ფიჭვის მტვრისთვის გასაშრობი სათბური ააშენა. არსებული ინფორმაციით, გაფართოების შედეგად, პროგრამის ბენეფიციარმა მნიშვნელოვნად გაზარდა წარმოების მოცულობა და საკუთარი პროდუქციის განვითარების მიზნით მონაწილეობა მიიღო სააგენტოს "აწარმოე საქართველოში" მიერ შეთავაზებულ მარკეტინგულ მხარდაჭერაში და აღნიშნული მარკეტინგული მომსახურების მეშვეობით, მიკრომეწარმემ საკუთარი პროდუქციის ბრენდირება მოახდინა და წარმოებული პროდუქცია "გუდვილის" ქსელში განათავსა. შეგახსენებთ, მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში ფინანსური დახმარების გაწევის გზით, რეგიონის მაცხოვრებლებს ეძლევათ შესაძლებლობა, წამოიწყონ საკუთარი საქმე, ხოლო საკონსულტაციო კომპონენტის არსებობა უზრუნველყოფს დაინტერესებული პირების ცოდნის ამაღლებას ბიზნესის კეთების კუთხით. ბოლო მონაცემებით, მხარდაჭერილია 3 205 პროექტი, რომელთა ჯამური ინვესტიციის მინიმალური მოცულობა შეადგენს 29 155 007 ლარს.

საქართველოში გირჩის მურაბის ბიზნესი დაფინანსდა სასტუმრო ,,რედისონ ბლუ ივერიაში" საქართველო-უკრაინის ბიზნესფორუმი გაიმართა. ღონისძიებას საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი გიორგი გახარია, მინისტრის მოადგილე გიორგი ჩერქეზიშვილი და საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი ჩოგოვაძე დაესწრნენ. ფორუმი მისასალმებელი სიტყვით გახსნეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. მოგვიანებით ორივე ქვეყნის ეკონომიკური გუნდის წარმომადგენლებმა პანელში მიიღეს მონაწიელობა, სადაც საკუთარი ქვეყნების ეკონომიკური შესაძლებლობებსა და საქართველო-უკრაინის ურთიერთობების გაღრმავების პერსპექტივებზე ისაუბრეს. ასევე გაიმართა ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცის და საპარტნიორო ფონდის პრეზენტაციები. პრეზენტაციაზე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე გიორგი ჩერქეზიშვილმა უკრაინის დელეგაციას საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობები გააცნო, მან აქცენტი გააკეთა საქართველოს ტურიზმისა და სატრანსპორტო შესაძლებლობებზე, ასევე პროგრამა ,,აწარმოე საქართველოს", ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების პროექტებზე. ბიზნესფორუმის მიმდინარეობისას მხარეებმა ასევე განიხილეს უკრაინის საინვესტიციო და ტურისტული შესაძლებლობები. საქართველო-უკრაინის ბიზნესფორუმში მონაწილეობა მიიღეს 120-მდე ქართული და 34 უკრაინული კომპანიის წარმომადგენლებმა. ორი ქვეყნის ბიზნესსექტორს საშუალება ჰქონდათ, პირისპირ გაემართათ მოლაპარაკებები სამომავლო თანამშრომლობასთან დაკავშირებით.

გიორგი ჩერქეზიშვილმა უკრაინის დელეგაციას საქართველოს საინვესტიციო შესაძლებლობები გააცნო 