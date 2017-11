ელეგანტური მაიკლ დუგლასი და სექსუალური ქეთრინ ზეტა-ჯონსი ქორწინების 17 წლის იუბილეზე (ფოტო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qetrin-zeta-jonsi [1] => maikl-duglasi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182956 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => qetrin-zeta-jonsi [1] => maikl-duglasi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 182956 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1769 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => qetrin-zeta-jonsi [1] => maikl-duglasi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => qetrin-zeta-jonsi [1] => maikl-duglasi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (182956) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1770,1769) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 178110 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-21 14:20:35 [post_date_gmt] => 2017-10-21 10:20:35 [post_content] => სექტემბრის ბოლოს კეტრინ ზეტა-ჯონსი 48 წლის გახდა, თუმცა, ასაკი მას ხელს არ უშლის, ჰოლივუდის ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველ ქალად დარჩეს, იბრწყინოს წითელ ხალიჩაზე და სოციალურ ქსელებში უმაკიაჟო ფოტოები აზიაროს. ახალ ფოტოზე, რომელიც კეტრინმა გამოაქვეყნა, ის მაკიაჟის გარეშე პოზირებს. ვარსკვლავის მიმართ კომპლიმენტები თაყვანისმცემლებმა არ დაიშურეს, ის დაახლოებით 16 ათასმა მოიწონა. აღსანიშნავია ისიც, რომ მიმდინარე წლის აპრილში ჟურნალისტებმა დაწერეს, რომ მსახიობი თავის მოვლაში თვეში დაახლოებით 2600 დოლარს ხარჯავს. Oh, and by the way, I have been living in my new, soon to be yours too, @casazetajones pajamas in my free time here in Cannes. J’adore!!!!! #CasaZetaJones A post shared by Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) on Oct 18, 2017 at 2:21pm PDT [post_title] => კეტრინ ზეტა-ჯონსის უმაკიაჟო ფოტომ თაყვანისმცემლები აღაფრთოვანა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ketrin-zeta-jonsis-umakiadjo-fotom-tayvanismcemlebi-aghafrtovana [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-02 15:08:01 [post_modified_gmt] => 2017-11-02 11:08:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=178110 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 176475 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-10-17 18:11:52 [post_date_gmt] => 2017-10-17 14:11:52 [post_content] => მსახიობი კეტრინ ზეტა-ჯონსი იმ ვარსკვლავების რიცხვს განეკუთვნება, რომელიც იშვიათად ესწრება ცნობილ ღონისძიებებს, ხოლო შვილების აღზრდას კინოგადაღებებს თანაბრად უთავსებს. ამ დღეებში ვარსკვლავი კანში გამართულ გამოფენას MIPCOM დაესწრო. წითელ ხალიჩაზე ლამაზმანი "ზუჰაირ მურადის" შავ მაქმანებიან კაბაში გამოცხადდა, თმა უკან გქონდა გადაწეული და მკვეთრი მაკიაჟი ჰქონდა. მოგვიანებით გამართული ფოტოსესიისთვის კი მან Cushnie et Ochs-ის ასიმეტრიული კაბა შეარჩია და მათ მსხვილი აქსესუარები მოუხდინა. 48 წლის ვარსკვლავი შეუდარებელ ფორმაშია. [gallery columns="4" link="file" ids="176481,176480,176479,176478"] [post_title] => ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ, კეტრინ ზეტა-ჯონსი წითელ ხალიჩაზე გამოჩნდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => khangrdzlivi-pauzis-shemdeg-ketrin-zeta-jonsi-witel-khalichaze-gamochnda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-11-02 15:08:14 [post_modified_gmt] => 2017-11-02 11:08:14 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=176475 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 112214 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-03-04 10:08:12 [post_date_gmt] => 2017-03-04 06:08:12 [post_content] => 47 წლის ქეთრინ ზეტა-ჯონსი პაპარაცებმა ტელეარხ ABC-ის სტუდიასთან დააფიქსირეს, სადაც ის ჯიმი კიმელის შოუს ჩასაწერად მივიდა. მსახიობს ტყავის მომდგარი კაბა ეცვა, ღრმა ჭრილით, ფეხზე კი Christian Louboutin-ის ფეხსაცმელი - ვარსკვლავი უზადოდ გამოიყურებოდა. შეგახსენებთ, რომ ამ დროისთვის კეტრინი ბრაიან მერფის ახალ სერიალში მონაწილეობს, ხოლო პარტნიორობას მას ჯესიკა ლენგი და სიუზან სარანდონი უწევენ. ეს უკანასკნელები მე-20 საუკუნის კინოვარსკვლავების - ჯოან კროუფორდისა და ბეტ დევისის როლებს ასრულებენ. Oh, and by the way, I have been living in my new, soon to be yours too, @casazetajones pajamas in my free time here in Cannes. 