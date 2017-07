ელექტრომობილის დამტენი სადგური თბილისის აეროპორტშიც განთავსდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aeroporti [1] => eleqtromobili [2] => damteni [3] => top-jorjia [4] => topikremi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149511 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => aeroporti [1] => eleqtromobili [2] => damteni [3] => top-jorjia [4] => topikremi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 149511 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1747 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => aeroporti [1] => eleqtromobili [2] => damteni [3] => top-jorjia [4] => topikremi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => aeroporti [1] => eleqtromobili [2] => damteni [3] => top-jorjia [4] => topikremi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (149511) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1747,10783,1927,17704,17706) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 149615 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-07-27 17:04:24 [post_date_gmt] => 2017-07-27 13:04:24 [post_content] => კრემების დამატენიანებელი სერია მთელი ოჯახისთვის - კომპანია ”ტოპ ჯორჯია” მომხმარებელს ფრანგული ბრენდის TOPICREM-ის პროდუქციას სთავაზობს. როგორც ”ფორტუნას” კომპანიიდან აცნობეს, ამ ეტაპზე საქართველოში ”ტოპიკრემის” ბრენდის ქვეშ დაახლოებით 50-ამდე დასახელების პროდუქტია წარმოდგენილი. ”აღნიშნული ბრენდი აერთიანებს სახისა და სხეულის ყველა ტიპის კანის საშუალებებს მთელი ოჯახისთვის, ანუ პროდუქტი მორგებულია სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფის მომხმარებელზე. აღსანიშნავია, რომ ”ტოპიკრემს” გააჩნია საბავშვო ხაზიც, მათ შორის ახალშობილთა მიმართულებით. მთავარი კი არის ის, რომ ”ტოპიკრემი” გამოირჩევა მაღალი ხარისხით, ეფექტურობით და აკმაყოფილებს მაღალ სტანდარტებს”, - აცხადებენ კომპანიაში. როგორც ”ტოპ ჯორჯია”-ში განმარტავენ, ”ტოპიკრემს” მიღებული აქვს საუკეთესო შეფასება ექიმებისა და სპეციალისტებისგან, როგორც მაღალტექნოლოგიური, ჰიპოალერგიული დამატენიანებელი პროდუქტების გამას, მთელი ოჯახისთვის. ცნობისთვის, TOPICREM-ის პროდუქცია ქართულ ბაზარზე 10 წლის წინ შემოვიდა. პროდუქცია სრულიად საქართველოს მასშტაბით, PSP-s სააფთიაქო ქსელში იყიდება. ფრანგული ბრენდის ოფიციალური დისტრიბუტორი საქართველოში კომპანია ”ტოპ ჯორჯიაა”, მარკეტინულ მხარდაჭერას კი ახორციელებს შპს ”ფიდმედიკალის” წარმომადგენლობა საქართველოში. [post_title] => რა სამუშაოები მიმდინარეობს აეროპორტის ხიდიდან ლოჭინამდე? ტოპიკრემი - ჰიპოალერგიული დამატენიანებელი პროდუქტები მთელი ოჯახისთვის

ქუთაისის აეროპორტი 6 რეისს ერთდროულად მოემსახურება

ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტში მიმდინარე წლის აგვისტოში ტერმინალის გაფართოების პროექტი იწყება, - ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, ეს არის მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც საშუალებას მისცემს ქუთაისის აეროპორტს 6 რეისს ერთდროულად მოემსახუროს. „ეს პროექტი, რკინიგზის ახალ პროექტთან კომბინაციაში, რომელიც ითვალისწინებს სარკინიგზო ბაქნის მშენებლობას აეროპორტის ჭიშკრის წინ, ვფიქრობთ, რომ ქუთაისის აეროპორტს მისცემს საშუალებას, რომ გაცილებით უფრო კომფორტულად და უფრო მეტ მგზავრს მოემსახუროს. 92%-ითაა გაზრდილი მგზავრთა ნაკადი წლის დასაწყისიდან და ეს, ერთი მხრივ, ვიზალიბერალიზაციის შედეგია, ხოლო მეორე მხრივ, ტურიზმის მიმართულებით ძალისხმევის მნიშვნელოვანი შედეგი", - აღნიშნა პრემიერმა. 