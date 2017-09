ელექტროშოკური აპარატით უკანონო თევზჭერის 4 ფაქტი გამოავლინდა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => garemosdacviti-zedamkhedvelobis-departamenti [1] => ukanono-tevzchera ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166031 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => garemosdacviti-zedamkhedvelobis-departamenti [1] => ukanono-tevzchera ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 166031 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 5039 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => garemosdacviti-zedamkhedvelobis-departamenti [1] => ukanono-tevzchera ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => garemosdacviti-zedamkhedvelobis-departamenti [1] => ukanono-tevzchera ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (166031) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (5039,19416) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 164193 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-09-15 16:26:44 [post_date_gmt] => 2017-09-15 12:26:44 [post_content] => გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის ინფორმაციით, მდინარე ლოჭინში თბილისის ნაგავსაყრელიდან გამოსული დაბინძურებული წყალი ჩაედინება. მათივე ინფორმაციით, მდინარის ნაპირზე გამორიყული იყო ასევე მცირე ოდენობით მკვდარი თევზი. თბილისში, წინუბნის დასახლებაში, მდინარის შესაძლო დაბინძურების ფაქტზე დეპარტამენტს მოქალაქემ ცხელი ხაზის მეშვეობით შეატყობინა. მდინარიდან ლაბორატორიული კვლევისთვის წყლის სინჯები უკვე აღენულია. ლაბორატორიული კვლევა ჩაუტარდება ასევე დახოცილ თევზსაც. "იმ შემთხვევაში, თუ დადასტურდება მდინარის დაბინძურების ფაქტი, გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ გატარდება კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებები, რაც მოიცავს საჯარიმო სანქციასა და გარემოსათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებას," -განმარტავენ დეპარტამენტში. თბილისში მდინარე ლოჭინის დაბინძურების ფაქტს გარემოსდაცვითი ზედამხედველობა სწავლობს

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტმა, აჭარაში, მოქალაქის მიერ ნაპოვნი დათვის ბელი თბილისის ზოოპარკს მიაბარა. გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის აჭარის რეგიონულ სამმართველოში, ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭარნალიდან მოქალაქემ დარეკა, რომელმაც განაცხადა, რომ სოფლის მცხოვრებლებს, სავარაუდოდ, დათვის ბელის ხმა ესმოდათ. გარემოსდაცვითი პატრულირებისა და სწრაფი რეაგირების განყოფილების თანამშრომლები მითითებულ ადგილზე დაუყოვნებლივ გავიდნენ და დაახლოებით 2 თვის ასაკის, კავკასიური მურა დათვის ბელი იპოვეს. ბელს არ აღენიშნებოდა არავითარი დაზიანება. გარემოსდამცველებმა, მურა დათვის ბელი, ბათუმიდან თბილისში ჩამოიყვანეს და ზოოპარკს მიაბარეს. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, კიდევ ერთხელ მოუწოდებს მოსახლეობას - არ წამოიყვანონ ველურ ბუნებაში ნაპოვნი დათვის ბელები. ადამიანებს მიჩვეული დათვების უკან, ველურ ბუნებაში დაბრუნება, რთული პროცესია, რადგან ტყვეობაში მყოფ ცხოველს ეკარგება საკვების მოპოვების ინსტინქტი, ადამიანის შიში და ბუნებაში გაშვების შემთხვევაში, იგი პოტენციური თავდამსხმელი ხდება. აჭარაში ნაპოვნი დათვის ბელი თბილისის ზოოპარკს მიაბარეს

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის სამცხე-ჯავახეთის სამმართველოს თანამშრომლებმა, თბილისის სწრაფი რეაგირების სამსახურთან ერთად ჩატარებული მასშტაბური ღონისძიებების შედეგად, უკანონოდ მოქმედი სამი სახერხი საამქრო გამოავლინეს. როგორც "ფორტუნას" გარემოს დაცვის სამინისტროდან აცნობეს, დაურეგისტრირებელი სახერხი საამქროები ბორჯომის რაიონის სოფელ საკირეში, საცხოვრებელი სახლების სარდაფებსა და ეზოებში იყო განთავსებული. "ადგილზე ნაპოვნია უკანონოდ მოპოვებული მრგვალი მორები და პირველადი გადამუშავების პროდუქტი ფიცარი. განხორციელდა უკანონოდ მოქმედი სახერხი საამქროების დემონტაჟი, რის შემდეგაც ისინი გადაიტანეს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოში,"- განაცხადეს გარემოს დაცვის სამინისტროში. მასალები შემდგომი რეაგირებისთვის გადაეგზავნა შესაბამის ორგანოს. გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი ხე-ტყის გადამამუშავებელი სახერხი საამქროების მიერ გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის დაცვის შესწავლის მიზნით, განაგრძობს პრევენციული ღონისძიებების განხორციელებას. მიზეზი, რის გამოც ბორჯომში სახერხი საამქროები დაიხურა "იმ შემთხვევაში, თუ დადასტურდება მდინარის დაბინძურების ფაქტი, გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ გატარდება კანონით გათვალისწინებული ღონისძიებები, რაც მოიცავს საჯარიმო სანქციასა და გარემოსათვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურებას," -განმარტავენ დეპარტამენტში. 