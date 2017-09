ელიავას ტერიტორიიდან მამაკაცი მტკვარში გადახტა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tvitmkvleloba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165381 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => tvitmkvleloba ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 165381 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 6751 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => tvitmkvleloba ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => tvitmkvleloba ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (165381) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (6751) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 151831 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-08-07 17:10:03 [post_date_gmt] => 2017-08-07 13:10:03 [post_content] => ინგლისში ქალაქ ოლდბურიში კაცმა შვილების თვალწინ ცოლი მოკლა, შემდეგ კი თავი მოიკლა. პოლიციამ წყვილის გვამი მეზობლის ზარის შემდგომ აღმოაჩინა. მეზობელი შემთხვევის ადგილას კი ბავშვის ტირილის ხმამ მიიყვანა. დეტექტივების აზრით, ორივე მკვლელობა დილით მოხდა. ორ რვა წლამდე ასაკის და ერთ ჩვილ ბავშვზე მზრუნველობა ოჯახის ახლობლებმა აიღეს. დეტექტივის შეფასებით, ეს მართლაც ტრაგიკული ფაქტია. მისივე თქმით, მამაკაცმა თვითმკვლელობამდე ცოლზე ჯერ იძალადა, შემდეგ მოკლა და ბოლოს თავი მოიკლა. ამჟამად ექსპერტიზა მიმდინარეობს. მამაკაცმა ცოლის მკვლელობის შემდეგ, შვილების თვალწინ თავი მოიკლა - ტრაგედია ინგლისში

სამართალდამცველები, ჯერ-ჯერობით, არ ადასტურებენ, რომ თბილისში მომხდარი სუიციდის მცდელობა საშიშ ონლაინთამაშს უკავშირდება, რომელზეც მსოფლიო მედია რამდენიმე თვეა, წერს. შსს-ში "ფორტუნას" განუცხადეს, რომ თემქაზე მომხდარ შემთხვევაზე გამოძიება 115-ე მუხლით მიმდინარეობს. რატომ სცადა 12 წლის გოგომ თავის მოკვლა, გამოძიების შემდეგ გახდება ცნობილი. დაშავებული გოგონა იაშვილის სახელობის ბავშვთა საავადმყოფოშია მოთავსებული. თბილისში სუიციდის მცდელობისა და ონლაინთამაშის შესაძლო კავშირის შესახებ ინფორმაცია "რუსთავი 2"-მა გაავრცელა. თამაში, რომელზეც რამდენიმე თვეა, მედიასაშუალებები წერენ "თვითმკვლელი თამაში" რუსეთში შეიქმნა. „ბიბისი" წერს, რომ რუსული მედია რამდენიმე გოგონას გარდაცვალებას სწორედ ამ თამაშს უკავშირებს. „ბიბისის" ინფორმაციით, 2017 წლის დასაწყისში თამაშმა სულ მცირე ორი ადამიანი იმსხვერპლა, ირკუტსკში 15 წლის იულია კონსტანტინოვა და 16 წლის ვერონიკა ვოლკოვა საკუთარი სახლების სახურავებიდან გადმოხტნენ, ერთ-ერთმა მათგანმა თვითმკვლელობამდე „ფეისბუქზე" თამაშის სიმბოლო დაპოსტა. სამართალდამცველების ინფორმაციით, სუიციდი სცადა 13 წლის ეკატერინამაც, რომელიც სხეულის მძიმე დაზიანებებით კრასნოიარსკის საავადმყოფოში მიიყვანეს. თუმცა, პოლიცია არცერთ შემთხვევას ონლაინ-თამაშს ოფიციალურად არ უკავშირებს და ამბობენ, რომ შესაძლოა, გოგონებზე სოციალურ ქსელში ვინმესთან საუბარმა მოახდინა ძლიერი გავლენა. The Sun-ის ინფორმაციით, ბრიტანეთში პოლიციამ გააფრთხილა მშობლები, ყურადღებით ყოფილიყვნენ შვილების სოციალურ ქსელებში აქტივობასთან დაკავშირებით. გამოცემის ცნობით, პოლიციის წარმომადგენლები ამის შესახებ "ტვიტერსა" და "ფეისბუქზე" წერდნენ. What😡?! Who ever created this horrible game is sick! Parents: Please be aware of this "game" talk to your children about it if concerned💙 https://t.co/B2j9aS5UdT — PCSO Kirsty Down D&C (@SaltashPCSO) March 9, 2017 „ვიკიპედიაში“ ვკითხულობთ, რომ თამაშის არსებობის შესახებ დადასტურებული ინფორმაცია არ არსებობს, თუმცა რუსეთში მედიის მიერ გავრცელებულმა ინფორმაციამ პანიკა გამოიწვია. „თამაშის“ დასაწყებად, სოციალური ქსელების მომხმარებლები სტატუსად წერენ სპეციალურ ჰეშთეგს, რომლის საშუალებითაც მათ „კურატორი“ უკავშირდება. როგორც წესი, „კურატორებს“ სოციალურ ქსელებში აქვთ ყალბი ექაუნთები, მათი იდენტიფიცირება რთული, ან შეუძლებელია. „კურატორი“ თამაშის მონაწილეს, თავდაპირველად, უხსნის წესებს : „არავის უამბო თამაშის შესახებ“, „ყოველთვის შეასრულე დავალება, როგორიც არ უნდა იყოს“, „შეუსრულებელი დავალების გამო სამუდამოდ გახვალ თამაშიდან და ეს შენთვის ცუდ შედეგებს მოიტანს“. შემდეგ „კურატორი“ იძლევა დავალებას. როგორც წესი, მოთამაშეს 50 დღის განმავლობაში 50-მდე დავალების შესრულება უწევს. ორმოცდამეათე დღეს კი მას თვითმკვლელობას ავალებენ. 50 დღე, 50 დავალება - თამაში, რომელიც თვითმკვლელობით სრულდება

12 წლის გოგომ თვითმკვლელობა, სავარაუდოდ, ე.წ. მასტერის დავალებით სცადა. გამოძიებისთვის დაუდგენელი პირები მოზარდებს ინტერნეტით ეკონტაქტებიან. პირველი შეთავაზებაა, სურთ თუ არა მათ თამაში, ხოლო თანხმობის შემთხვევაში, პირველი ეტაპი უწყინარი დავალებების შესრულებაა, რომელიც ეტაპობრივად რთულდება. 50 დღის შემდეგ კი ფსიქოლოგიურად დამოკიდებულ მოთამაშეებს აიძულებენ, თავი მოიკლან. 12 წლის გოგო სხეულის მრავლობითი დაზიანებებით იაშვილის სახელობის საავადმყოფოში წევს. ის მეხუთე სართულიდან გადახტა. მომხდარ ფაქტზე ოჯახი ღიად არ საუბრობს. ცნობილია, რომ მოზარდს თვითმკვლელობის მცდელობამდე ინტერნეტით უცნობები ეკონტაქტებოდნენ. "რუსთავი 2"-ის ცნობით, პოლიციამ მშობლები, თვითმხილველები და ექიმები უკვე გამოკითხა. სახიფათო თამაშების ფატალურ შედეგებზე ინფორმაცია აქვთ ფსიქოლოგებსაც. მათივე რეკომენდაციით, თამაშის სახელს, მომხდარის ადგილმდებარეობას და დაზარალებული ოჯახის ვინაობას კურიერი არ ახმაურებს. სახიფათო ინტერნეტ თამაშებზე წერს BBC-ც. სტატიის მიხედვით, სამართალდამცველები ლონდონელ მშობლებს შესაძლო საფრთხეებზე მიუთითებენ. ბრიტანულ გამოცემაში ნათქვამია, რომ არასრულწლოვნების სუიციდის ხშირი ფაქტები რუსეთში ფიქსირდება და თითქმის ყველა შემთხვევაში მიზეზი საშიში ინტერნეტთამაშია. თბილისში, 12 წლის გოგომ თვითმკვლელობა სცადა - საშიში ინტერნეტთამაშის შედეგი ინგლისში ქალაქ ოლდბურიში კაცმა შვილების თვალწინ ცოლი მოკლა, შემდეგ კი თავი მოიკლა. პოლიციამ წყვილის გვამი მეზობლის ზარის შემდგომ აღმოაჩინა. მეზობელი შემთხვევის ადგილას კი ბავშვის ტირილის ხმამ მიიყვანა. დეტექტივების აზრით, ორივე მკვლელობა დილით მოხდა. ორ რვა წლამდე ასაკის და ერთ ჩვილ ბავშვზე მზრუნველობა ოჯახის ახლობლებმა აიღეს. დეტექტივის შეფასებით, ეს მართლაც ტრაგიკული ფაქტია. მისივე თქმით, მამაკაცმა თვითმკვლელობამდე ცოლზე ჯერ იძალადა, შემდეგ მოკლა და ბოლოს თავი მოიკლა. ამჟამად ექსპერტიზა მიმდინარეობს.

მამაკაცმა ცოლის მკვლელობის შემდეგ, შვილების თვალწინ თავი მოიკლა - ტრაგედია ინგლისში