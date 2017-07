ელიავაზე ხანძარია, ავტონაწილების ბაზრობა იწვის

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => khandzari-eliavaze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142866 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => khandzari-eliavaze ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 142866 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1780 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => khandzari-eliavaze ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => khandzari [1] => khandzari-eliavaze ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (142866) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1780,16914) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 142896 [post_author] => 2 [post_date] => 2017-07-02 23:45:53 [post_date_gmt] => 2017-07-02 19:45:53 [post_content] => ელიავას ტერიტორიაზე ხანძრის ლოკალიზებისთვის შსს-ს ყველა სამსახურმა კარგად იმუშავა, ამის შესახებ „ფორტუნას“ თბილისის საკრებულოს წევრმა რიმა ბერაძემ განუცხადა. დეპუტატის თქმით, ხანძრის გაჩენიდან რამდენიმე წუთში მივიდა ადგილზე, რა გახდა სტიქიის მიზეზი, ამაზე ფრაქცია „ქართული ოცნების“ წევრს ინფორმაცია არ აქვს და ამბობს, რომ სამართალდამცველები დაადგენენ. ხანძარი ბაზრობაზე სამუშაო საათების დასრულების შემდეგ გაჩნდა, დამწვარია დაახლოებით 6500 კვ.მ. ფართობი. ხანძარს მსხვერპლიარ მოჰყოლია. შსს-ს ყველა სამსახურმა კარგად იმუშავა - რიმა ბერაძე

ელიავას ბაზრობაზე ხანძარი ლოკალიზებულია. როგორც „ფორტუნას" ბაზრობის ერთ-ერთმა მეპატრონემ გიორგი ანდრიაძემ განუცხადა, სახანძრო ბრიგადები ადგილზე მუშაობას განაგრძობენ, არის ძლიერი დაკვამლიანება ანდრიაძის ინფორმაციით, ხანძარი გაუჩნდა ხოშარაულის ქუჩის მხარეს მდებარე ახალი ავტონაწილების მაღაზიას. მისივე თქმით, ტერიტორია არ არის დიდი, თუმცა ზარალი, სავარაუდოდ, დიდი იქნება. ანდრიაძის თქმით, როდესაც ხანძარი გაჩნდა, ბაზრობა უკვცე დაკეტილი იყო, ამიტომ, წინასწარი ინფორმაციით, მსხვერპლის, ან დაშავებულების შესახებ ინფორმაცია არ ვრცელდება. სამაშველო სამსახურში კი "ფორტუნას" განუცხადეს, რომ დაიწვა დაახლოებით 2500 კვ.მ. ფართი, ადგილზე 24 სამაშველო ბრიგადა მუშაობს, მეხანძრეები ცეცხლის ლიკვიდაციას ცდილობენ. მათივე ინფორმაციით, ხანძრის სხვა ობიექტებზე გადასვლის საშიშროება არ არსებობს. ცეცხლის ლოკალიზებას ადასტურებს შსს-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი თეა პერტაიაც. ხანძარი ლოკალიზებულია, უკვე ცნობილია, რომელი მაღაზია დაიწვა ცეცხლის ლოკალიზება ელიავას ბაზრობაზე ამ დრომდე ვერ ხერხდება, "ინტერპრესნიუსის" ინფორმაციით, მაღაზიების მეპატრონეები ცეცხლის ჩასაქრობად ვერტმფრენის გამოყენებას ითხოვენ. ხანძარი ავტონაწილების ბაზრობაზე დაახლობით 600 მეტრზეა მოდებული. შსს-ს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელის, თეა პერტაიას ინფორმაციით, ადგილზე 100-მდე მეხანძრე მაშველი მუშაობს. მაღაზიების მეპატრონეები ცდილობენ, საქონელი სავაჭრო ობიექტებიდან გაიტანონ.

ელიავაზე გაჩენილი ხანძრის ჩასაქრობად მაღაზიების მეპატრონეები ვერტმფრენის გამოყენებას ითხოვენ შსს-ს ყველა სამსახურმა კარგად იმუშავა - რიმა ბერაძე

ელიავას ტერიტორიაზე ხანძრის ლოკალიზებისთვის შსს-ს ყველა სამსახურმა კარგად იმუშავა, ამის შესახებ „ფორტუნას" თბილისის საკრებულოს წევრმა რიმა ბერაძემ განუცხადა. დეპუტატის თქმით, ხანძრის გაჩენიდან რამდენიმე წუთში მივიდა ადგილზე, რა გახდა სტიქიის მიზეზი, ამაზე ფრაქცია „ქართული ოცნების" წევრს ინფორმაცია არ აქვს და ამბობს, რომ სამართალდამცველები დაადგენენ. ხანძარი ბაზრობაზე სამუშაო საათების დასრულების შემდეგ გაჩნდა, დამწვარია დაახლოებით 6500 კვ.მ. ფართობი. ხანძარს მსხვერპლიარ მოჰყოლია.