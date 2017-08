ელისაშვილს თბილისის მერის მოადგილე პასუხობს: 15 სექტემბრიდან 125 ავტობუსი იმოძრავებს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meria [1] => irakli-leqvinadze [2] => aleko-elisashvili [3] => man-is-avtobusebi [4] => lurji-avtobusebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152616 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => meria [1] => irakli-leqvinadze [2] => aleko-elisashvili [3] => man-is-avtobusebi [4] => lurji-avtobusebi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 152616 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 203 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => meria [1] => irakli-leqvinadze [2] => aleko-elisashvili [3] => man-is-avtobusebi [4] => lurji-avtobusebi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => meria [1] => irakli-leqvinadze [2] => aleko-elisashvili [3] => man-is-avtobusebi [4] => lurji-avtobusebi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (152616) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (2710,246,17045,7232,203) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 152486 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-08-09 14:27:51 [post_date_gmt] => 2017-08-09 10:27:51 [post_content] => ალეკო ელისაშვილი მერიას ავტობუსების არჩევნებისთვის გამოყენებაში ადანაშაულებს და ახალი ავტობუსების ქუჩებში გამოყვანისკენ მოუწოდებს. ამის შესახებ განცხადება ელისაშვილმა დღეს დიდი დიღომში მდებარე, თბილისის სატრანსპორტო კომპანიასთან გამართულ ბრიფინგზე გააკეთა. მისი თქმით, თბილისის სატრანსპორტო კომპანიაში MAN-ის კომპანიის მიერ გამოშვებული, 50-მდე ახალი ავტობუსი დგას, რომელიც ექსპლუატაციაში ჯერ არ ჩაშვებულა. „რატომ ინახავენ ამ ავტობუსებს და რატომ ჰყავთ გაჩერებული? მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის, რომ სექტემბრის ბოლოს ერთბაშად ყველა ავტობუსი გამოიყვანონ და ამით წინასაარჩევნოდ მოიწონონ თავი. ჩემი მოწოდება არის ის, რომ თბილისის მერიამ და ნარმანიამ თავისი სამარცხვინო ვადის დასასრულს ქალაქისთვის ერთი ნორმალური რამ გააკეთოს და მისცეს სატრანსპორტო კომპანიას მითითება, რომ ყველა ავტობუსი ქუჩაში გამოიყვანონ; ხალხს მისცენ კომფორტულად მგზავრობის საშუალება,“ - განაცხადა ელისაშვილმა. ალეკო ელისაშვილის ცნობითვე, მერია ავტობუსების გაჩერებას იმით ხსნის, რომ ახალ, ლურჯ ავტობუსებს ადაპტაცია სჭირდებათ. „სინამდვილეში ეს არის ტყუილები, თბილისის მერია ელოდება სექტემბერს და საარჩევნო პერიოდის გაცხოველებას,“ – აღნიშნა ელისაშვილმა მედიასთან საუბრისას. თბილისის ქუჩებს 1-ლი იანვრიდან ევროპული სტანდარტების შესაბამისი ახალი ადაპტირებული და ეკოლოგიურად სუფთა 143 ავტობუსი ჰყავს. ელისაშვილი ახალი ავტობუსების ქუჩაში გაყვანას ითხოვს MAN დაუგეგმავად გარეუბნებშიც გამოჩნდა - №39 მარშრუტზე ლურჯი ავტობუსები გავიდა

დღეიდან №39 ავტობუსის მგზავრებს ახალი, MAN-ის კომფორტული, CNG ძრავაზე მომუშავე, ადაპტირებული ავტობუსები მოემსახურებიან. №39 მარშრუტზე ავტობუსები ვარკეთილის IV მ/რ -დან მოსკოვისა და ქეთევან დედოფლის გამზირების გავლით ბარათაშვილის ქუჩამდე მოძრაობენ. თბილისის სატრანსპორტო კომპანიამ, თბილისის მერიის მხარდაჭერით, 2017 წელს ავტოპარკის განახლების ფარგლებში შეისყიდა 143 ახალი დიდი მოცულობის MAN-ის ავტობუსები, რომელთა მომსახურებისა და ტექნიკური გამართვისთვის აშენდა უახლესი ინფრასტრუქტურით აღჭურვილი ახალი ავტობაზა. ახალი ავტობუსები უკვე მოძრაობენ № 9, 14, 21, 24, 37, 51, 61, 87, 88 და 140 მარშრუტებზე. თბილისის მერია "სითი-პარკის" გაშვებაზე ფარულ მოლაპარაკებას აწარმოებს - ალეკო ელისაშვილი

თბილისის მერია "სითი-პარკის" გაშვებაზე ფარულ მოლაპარაკებას აწარმოებს, - ამის შესებ განცხადება თბილისის საკრებულოს დამოუკიდებელმა წევრმა და თბილისის მერობის დამოუკიდებელმა კანდიდატმა, ალეკო ელისაშვილმა, დღეს საგანგებოდ გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. მისი თქმით, მერია კომპანია ხვიჩა მაქაცარიას. რომელიც "თბილისის მიკროავტუბუსის" მფლობელია, კულუარულად გაურიგდა და მათ შორის მიღწეულია შეთანხმება, რომ "სითი-პარკთან" ხელშეკრულების დარღვევისთვის მერიის მხრიდან გადასახდელ ჯარიმას - 25 მილიონ ლარს, მაქაცარია გადაიხდის და ბაზარზე ახალი კომპანიით შემოვა. ელისაშვილის ინფორმაციით, მოლაპარაკება ერთი თვეა, მიმდინარეობს, უკვე დასკვნის ეტაპზეა და მერია ოფიციალურ განცხადებას აგვისტოს ბოლოს გააკეთებს. ალეკო ელისაშვილი აცხადებს, რომ "სითი-პარკი" აუცილებლად უნდა გავიდეს, მაგრამ ამისთვის მოლაპარაკება კულუარულად არ უნდა ხდებოდეს და აუცილებელია, რომ კომპანიის ჩასანაცვლებლად საერთაშორისო ტენდერი ყველა წესის დაცვით გამოცხადდეს. 