ელისო კილაძის შვილი სასამართლომ უდანაშაულოდ სცნო

მიხეილ სააკაშვილის მიერ საზღვრის უკანონო გადაკვეთასთან დაკავშირებულ საქმეს სასამართლო 18 სექტემბერს განიხილავს. ამის შესახებ უკრაინის სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახურში განაცხადეს. უწყებაში აღნიშნეს, რომ მიხეილ სააკაშვილის საქმეს ლვოვის ოლქის მოსტისკის დასახლებული პუნქტის სასამართლო განიხილავს. დღეს მიხეილ სააკაშვილს საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის შესახებ ადმინისტრაციული პროტოკოლი გადაეცა. ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების კოდექსის თანახმად, მას 130-დან 330 დოლარამდე ოდენობის ჯარიმა ემუქრება. [post_title] => სააკაშვილის მიერ საზღვრის კვეთის საქმეს ლვოვის სასამართლო 18 სექტემბერს განიხილავს
[post_date] => 2017-09-12 15:01:42 „სასამართლოს მიერ გაგამტყუნებელი განაჩენით მართლმსაჯულება არ აღსრულდა," - ამის შესახებ სახალხო დამცველმა ე.ე. ციანიდის საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილების შეფასებისას განაცხადა. მან მედიას 7 თვის განმავლობაში აღნიშნულ საქმეზე განხორციელებული მონიტორინგის შედეგები გააცნო. მისი განცხადებით, მონიტორნგმა ცხადყო, რომ გამოძიების პროცესში გარკვეულმა დარღვევებმა სასამართლო განხილვაზეც იქონია გავლენა. ომბუდსმენი მიუთითებს, რომ ადგილი ჰქონდა უდანაშაულობის პრეზუმფციის და მხარეთა თანასწორობის პრინციპის დარღვევა გამოძიების პროცესში, მოგვიანებით კი არა ერთმა ხარვეზმა იჩინა თავი. ომბუდსმენი ასევე მიიჩნევს, რომ სასამართლო პროცესები არ უნდა დახურულიყო. „თბილისის საქალაქო და სააპელაციო სასამართლოებმა ყოველგვარი დასაბუთების გარეშე შეუზღუდეს დაცვის მხარეს უფლება, მოეპოვებინათ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში ბარგის ამოღებისა და დაკავების ამსახველი ვიდეომასალა. გაუგებარია, ვისი პერსონალური მონაცემების დაცვას ისახავდა მიზნად სასამართლო, როდესაც პროცესი მთლიანად იყო დახურული და ადვოკატებს გაუთქმელობის ხელწერილი ჰქონდათ დადებული," - განაცხადა უჩა ნანუაშვილმა.
[post_title] => ციანიდის საქმეზე გაგამტყუნებელი განაჩენით მართლმსაჯულება არ აღსრულდა - ომბუდსმენი
[post_date] => 2017-09-05 16:55:37
მამა გიორგი მამალაძე სასამართლომ დამნაშავედ სცნო და მას 9-წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. გადაწყვეტილება მოსამართლემ რამდენიმე წუთის წინ გამოცხადა. პატიმრობის ვადა აითვლება მისი დაკავების დღიდან - 2017 წლის 10 თებერვლიდან.
[post_date] => 2017-09-05 12:04:26