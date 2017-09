ელტონ ჯონი: „ძალიან ველოდები საქართველოში ჩასვლას“

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => elton-joni [1] => elton-joni-saqartveloshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163493 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => elton-joni [1] => elton-joni-saqartveloshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 163493 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 820 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => elton-joni [1] => elton-joni-saqartveloshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => elton-joni [1] => elton-joni-saqartveloshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (163493) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (820,16173) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 161543 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-08 13:07:01 [post_date_gmt] => 2017-09-08 09:07:01 [post_content] => ელტონ ჯონის კონცერტები 16 და 17 სექტემბრის მაგივრად, ისევ „ბლექ სი არენაზე“ 2018 წლის 30 ივნისსა და 1-ელ ივლისს გაიმართება. ამის შესახებ „სოლომ“ და „ისთერნ ფრომოუშენსმა“ ოფიციალურად დღეს განაცხადეს. შეგახსენებთ, რომ კონცერტების თარიღების შეცვლა მას შემდეგ გახდა აუცილებელი, რაც ბენდის გიტარისტს, სამხატვრო ხელმძღვანელსა და ვოკალისტს, დეივი ჯონსთოუნს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემა შეექმნა. ის ელტონ ჯონის ბენდში 1972 წლიდან უკრავს და მისი შეცვლა ვერ მოხერხდებოდა. 30 ივნისს და 1-ელ ივლისს კონცერტებზე დასწრებას მსმენელები იმავე ბილეთებიც შეძლებენ, რაც უკვე შეძენილი აქვს, 16 სექტემბრის - 30 ივნისს გადაინაცვლებს, ხოლო 17 სექტემბრის, შესაბამისად, 1-ელ ივლისს. თუკი ვინმეს ბილეთების დაბრუნება მოსეურვება, ამას უპრობლემოდ შეძლებენ 2017 წლის 20 სექტემბრიდან 20 ნოემბრამდე. ბილეთების განახლებული თარიღებით შეძენა 20 სექტემბრიდან იქნება შესაძლებელი. ელტონ ჯონის მენეჯმენტმა, „სოლომ“ და „ისთერნ ფრომოუშენსმა“ შექმნილი ვითარების გამო ქართველ მსმენელს მოუბოდიშეს. ნინო მურღულია [post_title] => როდიდან შეძლებთ ელტონ ჯონის ბილეთების დაბრუნებას [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => rodidan-shedzlebt-elton-jonis-biletebis-dabrunebas [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-08 13:57:55 [post_modified_gmt] => 2017-09-08 09:57:55 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161543 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 161023 [post_author] => 6 [post_date] => 2017-09-08 09:47:17 [post_date_gmt] => 2017-09-08 05:47:17 [post_content] => ელტონ ჯონის კონცერტები საქართველოში, „სოლოსა“ და „ისთერნ ფრომოუშენსის“ ორგანიზებით 16 და 17 სექტემბერს „ბლექ სი არენაზე“ უნდა გამართულიყო. ორი კონცერტის ბილეთები თითქმის სრულადაა გაყიდული. ელტონ ჯონის ჩამოსვლას უამრავი მისი თაყვანისმცემელი ელოდებოდა. ორი დღის წინ გაირკვა, რომ ელტონ ჯონის გიტარისტს, რომელიც მისი ტურნეს სამხატვრო ხელმძღვანელიც გახლავთ და ასევე ვოკალისტიც, ანუ შეუცვლელი მუსიკოსია, ხელზე სასწრაფო ოპერაცია დასჭირდა. „სოლომ“ და „ისთერნ ფრომოუშენსმა“ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადეს, რომ ექიმების დასკვნის შემდეგ მიიღებდნენ შესაბამის გადაწყვეტილებას. ჯერჯერობით, ოფიციალურად არც ერთი მათგანი არ ადასტურებს კონცერტების გადადებას და ელტონ ჯონის ოფიციალურ საიტზეც ჯერ კიდევ 16-17 სექტემბერია მითითებული, მაგრამ სოციალურ ქსელში ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ბრიტანელი მუსიკოსი საქართველოს გაისად ესტუმრება, 2018 წლის 30 ივნისს და 1-ელ ივლისს, კონცერტები კვლავ „ბლექ სი არენაზე“ გაიმართება. ვისაც ბილეთების დაბრუნება ენდომება, უპრობლემოდ შეძლებს ამის გაკეთებას, თუმცა დაგვეთანხმებით, ამ შოუს გამოტოვება ნამდვილად არ ღირს, თანაც, თუ გავითვალისწინებთ, რა ხდებოდა ბილეთებთან დაკავშირებით და როგორი ინტერესი იყო მაყურებლის მხრიდან, ბევრი ბილეთის მფლობელი, სავარაუდოდ, შეინარჩუნებს მას და შოუს შემდეგ წელს დაელოდება... [post_title] => ელტონ ჯონის კონცერტები შემდეგი წლისთვის გადაიდო?!. [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => elton-jonis-koncertebi-shemdegi-wlistvis-gadaido [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-09-08 09:47:17 [post_modified_gmt] => 2017-09-08 05:47:17 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=161023 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 160237 [post_author] => 13 [post_date] => 2017-09-05 16:14:16 [post_date_gmt] => 2017-09-05 12:14:16 [post_content] => ელტონ ჯონის გიტარისტი და ვოკალისტი, ასევე სამხატვრო ხელმძღვანელი, დეივი ჯონსტოუნი, რომელიც ლეგენდარული მუსიკოსის ბენდში 1972 წლიდან უკრავს, ხელზე გაკეთებული სასწრაფო ოპერაციის შემდეგ სარეაბილიტაციო კურსს გადის. სწორედ ეს სახელდება იმის მიზეზად, რომ 16 და 17 სექტემბერს, „სოლოსა“ და „ისთერნ ფრომოუშენსის“ ორგანიზებით, „ბლექ სი არენაზე“ დაგეგმილი ორი კონცერტი შესაძლოა, გადაიდოს. მოლაპარაკებების პროცესი ახლაც მიმდინარეობს და ყველაფერი ექიმის დასკვნაზეა დამოკიდებული. შეძლებს თუ არა გიტარისტი შავი ზღვის არენაზე დაგეგმილ თარიღებში გამოსვლას, ამას ქართული მხარე უახლოეს დღეებში შეიტყობს. ჯერჯერობით კი თარიღები იგივე რჩება - 16 და 17 სექტემბერი. ახლახან „სოლოს“ საუნჯში დასრულდა ჟურნალისტებთან შეხვედრა. კონცერტის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა, გიორგი კერესელიძემ განაცხადა, რომ დეივი ჯონსტოუნის გარეშე ზემოხსენებული კონცერტები ვერ გაიმართება, ამიტომაც ელოდებიან ექიმის დასკვნას მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. თუკი კონცერტები გადაიდება, კომპანია აუცილებლად აუნაზღაურებს ბილეთების ფულს მათ, ვისაც ბილეთების დაბრუნება მოესურვება. „ისთერნ ფრომოუშენსს“ ჰქონია კონცერტების გადადების ან სხვა არტისტებით ჩანაცვლების შემთხვევები, რომლებმაც სრულიად უმტკივნეულოდ ჩაიარა... სულ ახლახან, ჯამიროქუაის სოლისტს ჯეი ქეის ასევე შეექმნა პრობლემები ხერხემალთან დაკავშირებით და ამის გამო კონცერტების გადადებამაც მოუწია, მაგრამ საქართველოში, ივლისის ბოლოს, ბათუმის ჯაზფესტივალზე მაინც მოახერხა ჩამოსვლა. სამაგიეროდ, მანამდეც და შემდგომ პერიოდშიც, მისი არაერთი კონცერტი გაუქმდა დაგეგმილ თარიღებში. კორეასა და საბერძნეთში მისი შოუები შემდეგ წელს შედგება, ხოლო დიდ ბრიტანეთსა და იაპონიაში ჩასატარებელი კონცერტები დეკემბერში გაიმართება. აღსანიშნავია, რომ გაყიდული ბილეთების მხოლოდ 5% დაბრუნდა, დანარჩენი კი მფლობელებმა დაიტოვეს და კონცერტებს ელოდებიან... „ისთერნ ფრომოუშენსს“ ბათუმის წინა ჯაზფესტივალის დროს, თურქეთში განვითარებული მოვლენების გამო ერთი კონცერტი გაუუქმდა, კრის ბრაუნმა თქვა ჩამოფრენაზე უარი, ერთიც გადაედო - ჯეიმი ქალუმმა მოგვიანებით, თბილისში, ჯაზფესტივალზე ჩამოსვლა შეძლო, კრის ბრაუნის მაგივრად კი კომპანიამ ერთ დღეში ბასტა რაიმსთან დადო ხელშეკრულება და ბათუმში მისი ჩამოყვანა შეძლო. წინა წლებშიც ჰქონიათ მსგავსი გამოცდილება, როცა ჯორჯ ბენსონმა გადადო საკუთარი კონცერტი და ის სამი წლის დაგვიანებით, მაგრამ მაინც შედგა თბილისში, მაიკლ ფრენკსთან დაკავშირებითაც იყო პრობლემები, თუმცა საბოლოოდ, ის მაინც ჩამოვიდა საქართველოში და კონცერტიც გამართა. ასეთ დროს, როგორც „ისთერნ ფრომოუშენსში“ განგვიცხადეს, ყველაზე მეტად კომპანია ზარალდება, რადგან იმის მიუხედავად, რომ ჰონორარი ბრუნდება, სხვა ხარჯები, ტელერეკლამის და თანამშრომელთა ხელფასების ანაზღაურების სახით, ზარალია, თუმცა ფორსმაჟორისგან დაზღვეული არავინაა. ქართველი მაყურებელი კი არ დაზარალდება, რადგან ბილეთების ფული უკლებლივ ყველას დაუბრუნდება. თუკი ისევ ელტონ ჯონის შოუს დავუბრუნდებით, როგორც ზევით აღვნიშნეთ, უახლოეს ხანში გაირკვევა, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს მომღერლის მენეჯმენტი საქართველოში კონცერტებთან დაკავშირებით, ახლო პერიოდით გადაიწევს თუ საერთოდ, გაუქმდება... ნინო მურღულია [post_title] => ჩამოვა თუ არა ელტონ ჯონი საქართველოში, დღეს ღამე გაირკვევა... [post_excerpt] => [post_status] => publish