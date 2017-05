ელტონ ჯონის კონცერტი „ბლექ სი არენაზე“ 16 სექტემბერს ჩაინიშნა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => elton-joni [1] => elton-joni-saqartveloshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135319 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => elton-joni [1] => elton-joni-saqartveloshi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 135319 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 820 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => elton-joni [1] => elton-joni-saqartveloshi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => elton-joni [1] => elton-joni-saqartveloshi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (135319) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (820,16173) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 132165 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-18 17:01:11 [post_date_gmt] => 2017-05-18 13:01:11 [post_content] => გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ელტონ ჯონი თბილისში კონცერტს გამართავს. ბრიტანელ მეგავარსკვლავს საქართველოში სექტემბერში ელოდებიან, როგორც ამბობენ, ცნობილი მომღერალი „საქართველოს ბანკის“ „სოლოს“ მოწვევით ჩამოვა. Fortuna.ge „საქართველოს ბანკის“ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსს, ხათუნა კაკაბაძეს დაუკავშირდა. ხათუნა, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ „სოლო“ ელტონ ჯონს სექტემბერში ჩამოიყვანს... დიახ, მეც ვნახე ეს ინფორმაცია სხვადასხვა ადგილას. სამწუხაროდ, ვერც დაგიდასტურებთ და ვერც უარვყოფ. მეტი არაფრის თქმა არ შემიძლია (იღიმის). შეგახსენებთ, რომ 70 წლის შემსრულებელი და კომპოზიტორი სერ ელტონ ჯონი ერთ-ერთი ყველაზე ტიტულოვანი მუსიკოსია პლანეტაზე. ის აღიარებული როკ ენ როლის ერის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან შემსრულებლად, მიღებული აქვს 5 „გრემი“ და 5 „Brit Awards“, ასევე „ტონის“ ჯილდო. 1963 წლიდან დღემდე აქტიურია. მის რეპერტუარში უამრავი მსოფლიოში ცნობილი ჰიტია. ნინო მურღულია [post_title] => ელტონ ჯონი სექტემბერში თბილისში კონცერტს გამართავს?!. [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => elton-joni-seqtembershi-tbilisshi-koncerts-gamartavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-24 13:36:44 [post_modified_gmt] => 2017-05-24 09:36:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132165 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 125175 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-04-25 12:46:14 [post_date_gmt] => 2017-04-25 08:46:14 [post_content] => ლეგენადრულმა მომღერალმა, ელტონ ჯონმა ბაქტერიული ინფექციის გამო, რამდენიმე დღე რეანიმაციაში გაატარა. ამის შესახებ მისმა წარმომადგენელმა, ფრენ კერტისმა განაცხადა. "ჯონი სამხრეთ ამერიკაში დაავადდა, საიდანაც ცოტა ხნის წინ დაბრუნდა. ინფექციის ტიპი ჯერ-ჯერობით განსაზღვრული არ არის და ის „უჩვეულოა“. ასეთი სახის ინფექცია – იშვიათი და პოტენციურად მომაკვდინებელია. საბედნიეროდ, ჩვენს შემთხვევაში სამედიცინო გუნდმა კარგად იმუშავა და მკურნალობამ უკვე შედეგი გამოიღო. ახლა ის სახლშია და საბოლოო გამოსაჯანმრთელებელ კურსს გადის“, – განაცხადა მან. მუსიკოსმა აპრილსა და მაისის პირველ ნახევარში დაგეგმილი ყველა კონცერტი გადადო, მათ შორის ერთი წლის წინ დაანონსებული „The Million Dollar Piano“ ლას-ვეგასში. [post_title] => მწვავე ინფექციის გამო, ელტონ ჯონმა დაგეგმილი კონცერტები გადადო [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => mwvave-infeqciis-gamo-elton-jonma-dagegmili-koncertebi-gadado [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-04-25 12:56:10 [post_modified_gmt] => 2017-04-25 08:56:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=125175 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 104703 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-01-28 00:04:52 [post_date_gmt] => 2017-01-27 20:04:52 [post_content] => მუსიკოსი ელტონ ჯონი და დრამატურგი პოლ რუდნიკი ბროდვეისთვის მიუზკლის „ეშმაკი ატარებს „პრადას“ დაწერენ. სიახლე ამავე სახელწოდების ფილმის მიხედვით იქნება გადაღებული, რომელიც 2006 წელს გამოვიდა და სადაც მერილ სტრიპი, ენ ჰეთევეი და ემილი ბლანტი მონაწილეობდნენ. ამ დროისთვის უცნობია, ვინ შეასრულებენ მიუზიკლში მთავარ როლებს. შეგახსენებთ, რომ სწორედ ჯონს ეკუთვნის მუსიკა მულტფილმისთვის „მეფე ლომი“ და მიუზიკლებისთვის „ბილი ელიოტი“ და „აიდა“. რაც შეეხება რუდნიკს, ის არის პიესების „ჯეფრი“ და „მე მძულს ჰამლეტი“ ავტორი და ფილმის „ადამსების ოჯახის ღირებულებები“ სცენარისტი. [post_title] => ელტონ ჯონი ბროდვეისთვის მიუზიკლს „ეშმაკი ატარებს პრადას“ შექმნის [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => elton-joni-brodveistvis-miuzikls-eshmaki-atarebs-pradas-sheqmnis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-28 00:04:52 [post_modified_gmt] => 2017-01-27 20:04:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=104703 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 132165 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-18 17:01:11 [post_date_gmt] => 2017-05-18 13:01:11 [post_content] => გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ელტონ ჯონი თბილისში კონცერტს გამართავს. ბრიტანელ მეგავარსკვლავს საქართველოში სექტემბერში ელოდებიან, როგორც ამბობენ, ცნობილი მომღერალი „საქართველოს ბანკის“ „სოლოს“ მოწვევით ჩამოვა. Fortuna.ge „საქართველოს ბანკის“ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსს, ხათუნა კაკაბაძეს დაუკავშირდა. ხათუნა, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ „სოლო“ ელტონ ჯონს სექტემბერში ჩამოიყვანს... დიახ, მეც ვნახე ეს ინფორმაცია სხვადასხვა ადგილას. სამწუხაროდ, ვერც დაგიდასტურებთ და ვერც უარვყოფ. მეტი არაფრის თქმა არ შემიძლია (იღიმის). შეგახსენებთ, რომ 70 წლის შემსრულებელი და კომპოზიტორი სერ ელტონ ჯონი ერთ-ერთი ყველაზე ტიტულოვანი მუსიკოსია პლანეტაზე. ის აღიარებული როკ ენ როლის ერის ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან შემსრულებლად, მიღებული აქვს 5 „გრემი“ და 5 „Brit Awards“, ასევე „ტონის“ ჯილდო. 1963 წლიდან დღემდე აქტიურია. მის რეპერტუარში უამრავი მსოფლიოში ცნობილი ჰიტია. ნინო მურღულია [post_title] => ელტონ ჯონი სექტემბერში თბილისში კონცერტს გამართავს?!. [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => elton-joni-seqtembershi-tbilisshi-koncerts-gamartavs [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-24 13:36:44 [post_modified_gmt] => 2017-05-24 09:36:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132165 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 15 [max_num_pages] => 5 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 63022e15c2ddb87e1d10486b81d1fcef [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )