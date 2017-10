ემბერ ჰერდი უცნობი მამაკაცის კოცნის დროს გადაიღეს (ვიდეო)

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ember-herdi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170378 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ember-herdi ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 170378 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 1561 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ember-herdi ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ember-herdi ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (170378) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (1561) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 141769 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-28 11:05:59 [post_date_gmt] => 2017-06-28 07:05:59 [post_content] => ჯონი დეპის ექს-მენეჯერებმა, რომელთანაც ვარსკვლავი კვლავ სკანდალურ გარჩევებშია, განაცხადეს, რომ მათი ყოფილი კლიენტი ნამდვილად სცემდა ყოფილ მეუღლეს, ემბერ ჰერდს. როდესაც ემბერმა განქორწინებაზე საბუთები შეიტანა, დეპი მან ფიზიკურ ძალადობაში დაადანაშაულა. საზოგადოების აზრი კი ორ ნაწილად გაიყო: ერთ მხარეს არ სჯეროდა, რომ ვარსკვლავს ასე მოქცევა შეეძლო, ხოლო მეორე მხარე ქალთა უფლებების დასაცავად გამოვიდა და ჰერდს თანაუგრძნო. ამჯერად კი, მსახიობის ერთ-ერთმა მენეჯერმა, ჯოელ მანდელმა დაამტკიცა, რომ დეპი ფიზიკურად ნამდვილად ძალადობდა ემბერზე. მისი თქმით, აქამდე ისინი ამ ფაქტს ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილების მიზნით მალავდნენ, თუმცა ამჯერად მზად არიან, სიმართლე მოყვნენ. [post_title] => ჯონი დეპის მენეჯერებმა დაადასტურეს, რომ მსახიობი ემბერ ჰერდს სცემდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => joni-depis-menejerebma-daadastures-rom-msakhiobi-ember-herds-scemda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-28 11:05:59 [post_modified_gmt] => 2017-06-28 07:05:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141769 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 138866 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-16 12:40:29 [post_date_gmt] => 2017-06-16 08:40:29 [post_content] => როგორც ჩანს, ემბერ ჰერდი მარტოხელას სტატუსით დიდხანს არ ივლის. ვარსკვლავთან დაახლოებული წყაროს ცნობით, მსახიობი ცოლად თავის ახალ რჩეულს, კომპანია "ტესლას" დამფუძნებელს, ილონ მასკს მიჰყვება. ინსაიდერების ცნობით, მილიარდერმა უკვე სთხოვა ხელი ლამაზმანს და მანაც თანხმობა განუცხადა. სხვა დეტალი ამ დროისთვის უცნობია. ცოტა ხნის წინ, ჰერდის მამამ პრესას ქალიშვილის შესახებ უამბო და განაცხადა, რომ მისი შვილი ძალიან ბედნიერია. მასკის მეგობრები კი ამ კავშირს ეჭვის თვალით უყურებენ და აცხადებენ, რომ როგორც ჯონი დეპის შემთხვევაში იყო, ჰერდი ილონსაც ფულისთვის გამოიყენებს და მიატოვებს. [post_title] => ემბერ ჰერდი ცოლად "ტესლას" დამფუძნებელს მიჰყვება [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ember-herdi-colad-teslas-damfudznebels-mihyveba [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-16 12:42:53 [post_modified_gmt] => 2017-06-16 08:42:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=138866 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 132020 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-05-19 11:29:36 [post_date_gmt] => 2017-05-19 07:29:36 [post_content] => ემბერ ჰერდთან ხმაურიანი განქორწინების პროცესი წარსულს ჩაბარდა და ჯონი დეპი ნელ-ნელა უწინდელ ცხოვრებას უბრუნდება. როგორც "დეილი მეილი" წერს, ვარსკვლავი კვლავ ფორმაში დგება და ნორმალური ცხოვრების წესს უბრუნდება. დეპი სამომავლო გეგმებს აწყობს და ამასთან, პირადი ცხოვრების დალაგებასაც ცდილობს. 53 წლის მსახიობი უკვე პაემნებზეც დადის. „ის სერიოზულად მუშაობს საკუთარ თავზე და გაცილებით ჯანმრთელად გამოიყურება. ბევრ დროს ატარებს ბავშვებთან და დადის პაემნებზე. ყველაფერი გაცილებით უკეთ არის“ - აცხადებს ინსაიდერი. ამჟამად, დეპი „კარიბის ზღვის მეკობრეების“ პრომოტურში იმყოფება. ფილმი დიდ ეკრანებზე 25 მაისიდან გამოდის. [gallery link="file" columns="4" ids="132022,132023,132024,132025"] [post_title] => განქორწინების შემდეგ ჯონი დეპი უფრო ბედნიერი გახდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ganqorwinebis-shemdeg-joni-depi-ufro-bednieri-gakhda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-19 11:33:01 [post_modified_gmt] => 2017-05-19 07:33:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=132020 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 141769 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-06-28 11:05:59 [post_date_gmt] => 2017-06-28 07:05:59 [post_content] => ჯონი დეპის ექს-მენეჯერებმა, რომელთანაც ვარსკვლავი კვლავ სკანდალურ გარჩევებშია, განაცხადეს, რომ მათი ყოფილი კლიენტი ნამდვილად სცემდა ყოფილ მეუღლეს, ემბერ ჰერდს. როდესაც ემბერმა განქორწინებაზე საბუთები შეიტანა, დეპი მან ფიზიკურ ძალადობაში დაადანაშაულა. საზოგადოების აზრი კი ორ ნაწილად გაიყო: ერთ მხარეს არ სჯეროდა, რომ ვარსკვლავს ასე მოქცევა შეეძლო, ხოლო მეორე მხარე ქალთა უფლებების დასაცავად გამოვიდა და ჰერდს თანაუგრძნო. ამჯერად კი, მსახიობის ერთ-ერთმა მენეჯერმა, ჯოელ მანდელმა დაამტკიცა, რომ დეპი ფიზიკურად ნამდვილად ძალადობდა ემბერზე. მისი თქმით, აქამდე ისინი ამ ფაქტს ინტერესთა კონფლიქტის თავიდან აცილების მიზნით მალავდნენ, თუმცა ამჯერად მზად არიან, სიმართლე მოყვნენ. [post_title] => ჯონი დეპის მენეჯერებმა დაადასტურეს, რომ მსახიობი ემბერ ჰერდს სცემდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => joni-depis-menejerebma-daadastures-rom-msakhiobi-ember-herds-scemda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-06-28 11:05:59 [post_modified_gmt] => 2017-06-28 07:05:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=141769 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 33 [max_num_pages] => 11 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => db8736bc50577885ad4ba3f42d847224 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )