EMC: 2017 წლის 10 თვეში სამუშაო ადგილებზე 30 ადამიანი დაიღუპა

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => emc [1] => tyibulis-shakhta [2] => adamianis-uflebata-swavlebisa-da-monitoringis-centri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181278 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => emc [1] => tyibulis-shakhta [2] => adamianis-uflebata-swavlebisa-da-monitoringis-centri ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 181278 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 12287 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => emc [1] => tyibulis-shakhta [2] => adamianis-uflebata-swavlebisa-da-monitoringis-centri ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => emc [1] => tyibulis-shakhta [2] => adamianis-uflebata-swavlebisa-da-monitoringis-centri ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (181278) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (20778,12287,15559) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 181133 [post_author] => 19 [post_date] => 2017-10-27 20:50:00 [post_date_gmt] => 2017-10-27 16:50:00 [post_content] => ტყიბულში, მინდელის შახტაში უბედური შემთხვევის შედეგად დაღუპულ მეშახტეს ქუთაისში, ექსპერტიზის ბიუროში გადაასვენებენ. შახტაში უბედური შემთხვევა ცოტა ხნის წინ მოხდა, რა დროსაც 50 წლის მეშახტე გარდაიცვალა. ადგილზე იმყოფებიან პროფკავშირების წარმომადგენლები, მობილიზებულნი არიან სამართალდამცავები. მომხდართან დაკავშირებით, შს სამინისტრო გამოძიებას სსკ 240–ე მუხლით აწარმოებს, რაც სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას გულისხმობს. [post_title] => ტყიბულში, მინდელის შახტაში უბედური შემთხვევა მოხდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tyibulshi-mindelis-shakhtashi-ubeduri-shemtkhveva-mokhda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-27 20:50:00 [post_modified_gmt] => 2017-10-27 16:50:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181133 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 171358 [post_author] => 12 [post_date] => 2017-10-05 12:23:44 [post_date_gmt] => 2017-10-05 08:23:44 [post_content] => ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) შინაგან საქმეთა მინისტრს სახალხო დამცველთან დაკავშირებით გაკეთებული განცხადებისთვის აკრიტიკებს. EMC-ის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ სამართალდამცავთა მხრიდან ძალის გადამეტების პრობლემა და არასათანადო მოპყრობის შემთხვევების ეფექტიანი გამოძიება წლებია, მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს. დაუსჯელობის პრობლემასთან ბრძოლის მიზნით ხელისუფლებას ამ დრომდე არ გადაუდგამს სისტემური ნაბიჯები. "ამის საპირისპიროდ, პოლიციის სისტემაში არსებულ პრობლემებზე უშუალოდ პასუხისმგებელი პირი - უწყების ხელმძღვანელი, ცდილობს, დისკრედიტაცია გაუკეთოს კონსტიტუციური ორგანოს საქმიანობას და დააკნინოს საზოგადოების თვალში ამ ინსტიტუტის სტატუსი და საქმიანობა. "კოალიცია ხაზს უსვამს, რომ მინისტრის ასეთი საჯარო პოზიციონირება ხელს უშლის ძირეული პრობლემების შესახებ საქმიანი დისკუსიის წარმართვას და განსახილველი საკითხების უკანა პლანზე გადაწევას ემსახურება. ამავდროულად, ასეთი განცხადებები ხელს უწყობს განწყობის ჩამოყალიბებას, რომ “კრიმინალების” მიმართ უფლებების დარღვევის შესაძლო შემთხვევებზე საუბარი არ არის მნიშვნელოვანი. ამ ფონზე, კიდევ უფრო სამწუხაროა, რომ საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლებიდან მინისტრის აღნიშნულ განცხადებას სათანადო შეფასება/რეაგირება ამ დრომდე არ მოჰყოლია," - აღნიშნულია ორგანიზაციის განცხადებაში. მიმდინარე წლის 26 სექტემბერს „ადამიანის უფლებათა ცენტრმა“ გაავრცელა განცხადება, სადაც თბილისის პოლიციის ერთ-ერთ განყოფილებაში მოქალაქე ს. მ.-ს მიმართ სამართალდამცავების მხრიდან განხორციელებულ სავარაუდო ცემის, წამებისა და არაადამიანური მოპყრობის ფაქტებზე მიუთითებდა. იმავე საქმეზე სპეციალური განცხადება გაავრცელა საქართველოს სახალხო დამცველმაც და პროკურატურას, გამოძიების დაწყებისკენ მოუწოდა. იმ დღესვე აღნიშნულ საკითხს განცხადებით გამოეხმაურა შსს-ც, სადაც განმარტეს, რომ დაკავებულის განმარტებით დაზიანებები, რომელიც სხეულზე აღენიშნება დაკავებისას, წაქცევის შედეგად მიიღო. სახალხო დამცველის საპასუხოდ იმავე დღეს განცხადება გაავრცელა პროკურატურამაც, სადაც აღნიშნულია, რომ უწყება ამ საკითხზე გამოძიებას აწარმოებს. მოგვიანებით კი განცხადება შს მინისტრმა, გიორგი მღებრიშვილმაც, გააკეთა, რომელმაც ომბუდსმენს მოუწოდა, მის უწყებაში გადაემოწმებინა მსგავსი საკითხები. გიორგი მღებრიშვილმა ასევე აღნიშნა, რომ ომბუდსმენის ინსტიტუტი არ უნდა გადაიქცეს „კრიმინალების გამპრავებელ კანტორად”. [post_title] => გიორგი მღებრიშვილი სახალხო დამცველის ინსტიტუტის დისკრედიტაციას ცდილობს - EMC [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => giorgi-mghebrishvili-sakhalkho-damcvelis-institutis-diskreditacias-cdilobs-emc [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-05 12:23:44 [post_modified_gmt] => 2017-10-05 08:23:44 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=171358 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 129431 [post_author] => 8 [post_date] => 2017-05-09 20:20:32 [post_date_gmt] => 2017-05-09 16:20:32 [post_content] => ტყიბულის შახტაში მომხდარ შემთხვევაზე შსს-მ გამოძიება დაიწყო. როგორც "ფორტუნას შინაგან საქმეთა სამინისტროდან აცნობეს, ტყიბულში მომხდარ შემთხვევაზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 240-ე მუხლით დაიწყო რაც სამთო, სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისა უსაფრთხოების ნორმების დარღვევას გულისხმობს. აღნიშნული მუხლი, ისჯება თავისუფლების შეზღუდვით ვადით ხუთ წლამდე ან თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორიდან ხუთ წლამდე, თანამდებობის დაკავების ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევით ვადით სამ წლამდე ან უამისოდ. ადგილზე მობილიზებულები არიან, როგორც სამაშველო სამსახურის თანამშრომლები ასევე, სამართალდამცველები. უწყების ცნობით, ტყიბულში შემთხვევის ადგილზე, დამატებითი სამთო მაშველთა ჯგუფი თბილისიდანაც მიემართება. პირველად მონაცემებით, ტყიბულში, მინდელის შახტაში, სარემონტო სამუშაოების დროს, 4 მეშახტე გარდაიცვალა. ტყიბულში უკვე გაემგზავრა ეკონომიკის მინისტრი გიორგი გახარია. [post_title] => შშს: ტყიბულში თბილისიდან სამთო მაშველთა ჯგუფი გაიგზავნა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shshs-tyibulshi-tbilisidan-samto-mashvelta-jgufi-gaigzavna [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-05-09 20:27:53 [post_modified_gmt] => 2017-05-09 16:27:53 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=129431 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 181133 [post_author] => 19 [post_date] => 2017-10-27 20:50:00 [post_date_gmt] => 2017-10-27 16:50:00 [post_content] => ტყიბულში, მინდელის შახტაში უბედური შემთხვევის შედეგად დაღუპულ მეშახტეს ქუთაისში, ექსპერტიზის ბიუროში გადაასვენებენ. შახტაში უბედური შემთხვევა ცოტა ხნის წინ მოხდა, რა დროსაც 50 წლის მეშახტე გარდაიცვალა. ადგილზე იმყოფებიან პროფკავშირების წარმომადგენლები, მობილიზებულნი არიან სამართალდამცავები. მომხდართან დაკავშირებით, შს სამინისტრო გამოძიებას სსკ 240–ე მუხლით აწარმოებს, რაც სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესის დარღვევას გულისხმობს. [post_title] => ტყიბულში, მინდელის შახტაში უბედური შემთხვევა მოხდა [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => tyibulshi-mindelis-shakhtashi-ubeduri-shemtkhveva-mokhda [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-10-27 20:50:00 [post_modified_gmt] => 2017-10-27 16:50:00 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=181133 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 6 [max_num_pages] => 2 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 7763666f7da3d974acc1eed403398290 [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )