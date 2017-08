ემი ადამსი დედა მეორედ გახდება

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => emi-adamsi [1] => daren-le-galo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154573 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => emi-adamsi [1] => daren-le-galo ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 154573 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 10227 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => emi-adamsi [1] => daren-le-galo ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => emi-adamsi [1] => daren-le-galo ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (154573) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (18296,10227) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 103976 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-01-25 16:05:00 [post_date_gmt] => 2017-01-25 12:05:00 [post_content] => გუშინ ცნობილი გახდა „ოსკარის“ რიგით 89-ე ცერემონიის ნომინანტთა ვინაობა. როგორც მოსალოდნელი იყო, ნომინანტების რაოდენობით ლიდერია დემიენ შაზელის ფილმი „ლა ლა ლენდი“. ფილმი ერთდროულად 14 ნომინაციაშია წარდგენილი. ამერიკის კინოაკადემიის ნომინანტების გამოცხადებას უკვე მოჰყვა პირველი სკანდალი. მსახიობები ემი ადამსი და ტომ ჰენქსი თავდაპირველად მოხვდნენ წლის საუკეთესო მსახიობი ქალისა და მამაკაცის ნომინანტებს შორის. მოგვიანებით კი ისინი სიიდან ამოიღეს. ემი ადამსი მერილ სტრიპმა ჩაანაცვლა, ხოლო ტომ ჰენქსი სიიდან უბრალოდ ამოიღეს. მომხდარი ინციდენტის გამო ტელეკომპანია ABC-იმ ოფიცილური ბოდიში მოიხადა. ემი ადამსი წელს 2 ფილმით მოხვდა კინოდაჯილდოებების ნომინანტებს შორის. ესა არის ფილმები „ღამის ცხოველები“ და „ჩამოსვლა“. კრიტიკოსები აღნიშნავენ, რომ ადამსმა ფანტასტიკურად გაართვა თავი ორივე როლს, თუმცა ოსკარებზე ის ვერ მოხვდა. მედიაში წერენ, რომ ემი ადამსი ლეონარდო დიკაპრიოს ბედს იზიარებს და ყველაზე წარუმატებელ ნომინანტთა შორისაა. ის 5-ჯერ იყო ნომინირებული ოსკარზე. ოსკარის ნომინანტთა შორის ვერ მოხვდა „დედპულიც“, რომელსაც დიდ წარმატებას უწინასწარმეტყველებდნენ. ემი ადამსი „ოსკარებზე" ლეონარდო დიკაპრიოს ბედს იზიარებს

ამერიკელმა მსახიობმა, ემი ადამსმა ჰოლივუდის დიდების ხეივანში ვარსკვლავი მიიღო. ვარსკვლავის მხარდასაჭერად ღონისძიებას მისი მეუღლე და ქალიშვილი, ასევე რეჟისორი დენი ვილნიოვი და მსახიობი ჯერემი რენერი დაესწრნენ. ადამსის ვარსკვლავი ხეივანში რიგით 2 598-ეა. აღსანიშნავია, რომ უკანასკნელ ფილმში „ჩამოსვლა", რომლის რეჟისორიც ვილნიოვია, პარტნიორობას ადამსს რენერი უწევს. რეჟისორმა და მსახიობმა ემის მიმართ კომპლიმენტები არ დაიშურეს და მის შესახებ რამდენიმე ისტორიაც გაიხსენეს. თავად ადამსმა კოლეგებსა და მთლიან გადამღებ ჯგუფს გვერდში დგომისთვის მადლობა გადაუხადა. ემი ადამსს ჰოლივუდის დიდების ხეივანში ვარსკვლავი გაუხსნეს

[gallery link="file" ids="101375,101374,101373,101372,101376,101370"] ემი ადამსი ოსკარის მისაღებად მზადაა (ფოტო)

ემი ადამსი აქტიურადაა დაკავებული ახალი ფილმის Arrival-ის პრომოუშენით. მსახიობი ამჯერად ონლაინ კონფერენციას დაესწრო, რომელიც ნიუ-იორკში გაიმართა. 42 წლის ვარსკვლავი ვარდისფერი ფერის ანსამბლში გამოჩნდა ჟურნალისტებთან. ადამსმა კოსტიუმსა და შარვალს ასეთივე ფერის ჰაეროვანი ბლუზა შეუხამა. საერთო ჯამში კი ეს ანსამბლი ძალიან უხდებოდა ადამსის წითურ თმებს. კინოკრიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ სამეცნიერო ჟანრის ახალი ფილმი წელს უდავოდ მოუტანს ოსკარს ახალგაზრდა მსახიობს. ემი ადამსი 5 ჯერ იყო ნომინირებული ოსკარზე, თუმცა, ამერიკის კინოაკადემიის უმაღლესი ჯილდო არასოდეს მიუღია. ადამსის ახალი ფილმი, რომელიც სამეცნიერო-ფანტასტიკური ჟანრის რომანის მიხედვით გადაიღეს, პირველად ვენეციის კინოფესტივალზე აჩვენეს.

[gallery link="file" ids="87518,87519,87520"] ემი ადამსი „ოსკარებზე" ლეონარდო დიკაპრიოს ბედს იზიარებს