ენდრიუ გარფილდს თავისი განცხადების განმარტება მოუწია

[post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => ganaakhles-tu-ara-romani-ema-stounma-da-endriu-garfildma [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-02-14 14:03:59 [post_modified_gmt] => 2017-02-14 10:03:59 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=108447 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 102224 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-01-17 13:34:32 [post_date_gmt] => 2017-01-17 09:34:32 [post_content] => 20 იანვარს, აშშ-ს ახალი პრეზიდენტის, დონალდ ტრამპის ინაუგურაცია გაიმართება. ამ ფაქტთან დაკავშირებით, ვარსკვლავების გარკვეულმა ნაწილმა მონაწილეობა მიიღო ჟურნალ W-ს სპეციალურ პროექტში და თითოეულმა მათგანმა ლეგენდარული გლორია გეინორის „I Will Survive“ შეასრულა. მათ შორის არიან: ემა სთოუნი, ნატალი პორტმანი, ენდრიუ გარფილდი, მიშელ უილიამსი და სხვები. „სწორედ ასეთი სიმღერა გვჭირდება, როდესაც ინაუგურაცია ახლოვდება“, - წერია გამოცემის საიტზე. შეგახსენებთ, რომ პარასკევს, 20 იანვარს, დონალდ ტრამპის ინაუგურაცია შესაძლოა, ამერიკის ისტორიაში ყველაზე ცუდ პროცესადაც დასახელდეს, რადგან მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის მისი კანდიდატურა ჯერ კიდევ მიუღებელია და ამას მკაფიოდ გამოხატავს. აქტივისტები აქციებისთვის ემზადებიან, სელებრითების დიდმა ნაწილმა კი ცერემონიაზე გამოსვლაზე უარი განაცხადა. https://www.youtube.com/watch?v=bTYidWBC8-4 [gallery link="file" ids="102230,102231,102232,102233,102234,102235,102236,102237,102238"] [post_title] => ტრამპის ინაუგურაციამდე ვარსკვლავები გადარჩენაზე მღერიან [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => trampis-inauguraciamde-varskvlavebi-gadarchenaze-mgherian [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2017-01-17 13:41:15 [post_modified_gmt] => 2017-01-17 09:41:15 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=102224 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 2 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 108447 [post_author] => 4 [post_date] => 2017-02-14 13:34:53 [post_date_gmt] => 2017-02-14 09:34:53 [post_content] => პრემია BAFTA-ს დასრულების შემდეგ, დასავლური ტაბლოიდები ახალმა ჭორმა მოიცვა: საუბარია მორიგ ვარსკვლავურ წყვილზე - ემა სთოუნსა და ენდრიუ გარფილდზე. ორივე მათგანი ღონისძიების საპატიო სტუმარი იყო, თუმცა ყურადღება მათმა ქცევებმა მიიქციეს. ემა და ენდრიუ მთელი საღამოს განმავლობაში ერთმანეთს არ მოშორებულან. თვითმხილველების განცხადებით, ისინი საკმაოდ ბედნიერად გამოიყურებოდნენ და შესაძლოა, პრემია მათი რომანის განახლების მიზეზიც გახდეს. შეგახსენებთ, რომ ემა და ენდრიუ ერთმანეთს 2014 წლიდან ხვდებოდნენ, თუმცა 2015 წლის დეკემბერში მათი გზები გაიყო. 