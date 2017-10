ენმ დღეს საპროტესტო აქციას გამართავს

WP_Query Object ( [query] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ertiani-nacionaluri-modzraoba [1] => enm ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175412 ) ) [query_vars] => Array ( [post_type] => post [post_status] => publish [posts_per_page] => 3 [orderby] => ASC [tax_query] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [field] => slug [terms] => Array ( [0] => ertiani-nacionaluri-modzraoba [1] => enm ) ) ) [post__not_in] => Array ( [0] => 175412 ) [error] => [m] => [p] => 0 [post_parent] => [subpost] => [subpost_id] => [attachment] => [attachment_id] => 0 [name] => [static] => [pagename] => [page_id] => 0 [second] => [minute] => [hour] => [day] => 0 [monthnum] => 0 [year] => 0 [w] => 0 [category_name] => [tag] => [cat] => [tag_id] => 2554 [author] => [author_name] => [feed] => [tb] => [paged] => 0 [meta_key] => [meta_value] => [preview] => [s] => [sentence] => [title] => [fields] => [menu_order] => [embed] => [category__in] => Array ( ) [category__not_in] => Array ( ) [category__and] => Array ( ) [post__in] => Array ( ) [post_name__in] => Array ( ) [tag__in] => Array ( ) [tag__not_in] => Array ( ) [tag__and] => Array ( ) [tag_slug__in] => Array ( ) [tag_slug__and] => Array ( ) [post_parent__in] => Array ( ) [post_parent__not_in] => Array ( ) [author__in] => Array ( ) [author__not_in] => Array ( ) [ignore_sticky_posts] => [suppress_filters] => [cache_results] => 1 [update_post_term_cache] => 1 [lazy_load_term_meta] => 1 [update_post_meta_cache] => 1 [nopaging] => [comments_per_page] => 50 [no_found_rows] => [order] => DESC ) [tax_query] => WP_Tax_Query Object ( [queries] => Array ( [0] => Array ( [taxonomy] => post_tag [terms] => Array ( [0] => ertiani-nacionaluri-modzraoba [1] => enm ) [field] => slug [operator] => IN [include_children] => 1 ) ) [relation] => AND [table_aliases:protected] => Array ( [0] => mob1n_term_relationships ) [queried_terms] => Array ( [post_tag] => Array ( [terms] => Array ( [0] => ertiani-nacionaluri-modzraoba [1] => enm ) [field] => slug ) ) [primary_table] => mob1n_posts [primary_id_column] => ID ) [meta_query] => WP_Meta_Query Object ( [queries] => Array ( ) [relation] => [meta_table] => [meta_id_column] => [primary_table] => [primary_id_column] => [table_aliases:protected] => Array ( ) [clauses:protected] => Array ( ) [has_or_relation:protected] => ) [date_query] => [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (175412) AND ( mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (9385,2554) ) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3 [posts] => Array ( [0] => WP_Post Object ( [ID] => 169600 [post_author] => 17 [post_date] => 2017-09-29 19:51:12 [post_date_gmt] => 2017-09-29 15:51:12 [post_content] => ნაძალადევის რაიონში, გურამიშვილის გამზირზე "ნაციონალური მოძრაობის" წარმომადგენლებს ოფისის კარი გატეხილი დახვდათ. როგორც საკრებულოს მაჟორიტარობის კანდიდატი რევაზ სხულუხია აცხადებს, ოფისიდან წაღებულია კომპიუტერი, სკანერი, ასევე დოკუმნტები, დამტვრეულია ავეჯი. "ძალია სამწუხაროა, რომ არჩევნებამდე ოცი დღით ადრე მსგავსი ფაქტები ხდება. იმედი მაქვს, რომ ადგილზე მყოფი სამართალდამცველები დაადგენენ, რა მოხდა",- აცხადებს კანდიდატი. ამ დროისთვის ადგილზე ექსპერტ-კრიმინალისტები მუშაობენ. „ნაციონალური მოძრაობის" ოფისი გაძარცვეს

პარლამენტის სხდომა, სადაც საკონსტიტუციო ცვლილებებს განიხილავენ, "ევროპულმა საქართველომ", შემდეგ კი "ნაციონალურმა მოძრაობამაც" დატოვა. სხდომის დატოვებამდე დეპუტატებმა პოლიტიკური ხასიათის განცხადებები გააკეთეს და ხელისუფლება ერთპარტიული კონსტიტუციის მიღებაში დაადანაშაულეს. პარლამენტში რიგგარეშე სხდომა აქციის ფონზე მიმდინარეობს. საკონსტიტუციო პროექტს ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები აპროტესტებენ.

"ევროპულმა საქართველომ" და "ნაციონალურმა მოძრაობამ" პარლამენტის სხდომა დატოვა

საკონსტიტუციო პროექტის მიღებისთვის წინააღმდეგობის გაწევის აუცილებლობაზე საუბრობენ "ნაციონალურ მოძრაობაში". აღნიშნულ საკითხზე ოპოზიციურ პარტიებთან შეხვედრის შემდეგ პარტიის წარმომადგენელმა, ნიკა რურუამ, ჟურნალისტებთან კონკრეტულ გეგმებზე არ ისაუბრა, თუმცა აღნიშნა, რომ საპროტესტო აქციებს არ გამორიცხავს. "ქართულმა ოცნებამ" რბილად უზრუნველყო საკუთარი დარჩენა ხელისუფლებაში, რაცშეიძლება დიდიხნის ვადით. ხალხს ისინი, როგორც ცხვრებს, ისე უყურებენ. ეს კონსტიტუცია ამის ნიშანია. ამიტომ საპროტესტო აქციებს კი არ გამოვრიცხავთ, პირიქით, აუცილებელია ამისთვის წინააღმდეგობის გასაწევად. ეს არის უვარგისი კონსტიტუცია და მისთვის წინააღმდეგობის გაწევა ყველა ჩვენგანის ვალია. მაქსიმალურმა რაოდენობის ადამიანებმა უნდა ვაწარმოოთ დიალოგი, პირველ რიგში, საზოგადოებასთან, რომ ამ უვარგის, არალეგიტიმურ დოკუმენტს დღეგრძელობა არ ჰქონდეს," - განაცხადა რურუამ. მისივე თქმით, "ქართული ოცნება" ვერ ხვდება იმას, რაც ვენეციის კომისიამ ყველას ამცნო, რომ დღევანდელი პროექტი არ ვარგა. "ეს არის დოკუმენტი, რომელიც ქვეყანაში ოლიგარქიის დამფუძნებლის გარანტირებას ახდენს. არა კანონის უზენაესობის, არამედ კანონით უზენაესობის," - განაცხადა ნიკა რურუამ. "ძალია სამწუხაროა, რომ არჩევნებამდე ოცი დღით ადრე მსგავსი ფაქტები ხდება. იმედი მაქვს, რომ ადგილზე მყოფი სამართალდამცველები დაადგენენ, რა მოხდა",- აცხადებს კანდიდატი. ამ დროისთვის ადგილზე ექსპერტ-კრიმინალისტები მუშაობენ. 